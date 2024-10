Sok pénzt hozhat a konyhára a legális nyugdíjtrükk: egyre többen vágnak bele, százezreket kaszálnak

A kormány legújabb tervei szerint lehetővé tenné, hogy 2025-ben az nyugdíjpénztári megtakarításokat lakáscélra sarcmentesen fel lehessen használni. A jelenlegi tervezet szerint a nyugdíjbiztosításokat ez nem érintené, és még bizonyos mértékű kamatadó is terheli ezt a megtakarítást. Pedig Magyarországon rengetegen rendelkeznek ilyen szerződéssel és az utóbbi években a biztosító társaságok jelentős bővülést is tapasztaltak. Mi állhat a háttérben? A Pénzcentrum friss körképéből kiderül, hogy hol szignifikánsan népszerűbb ez a megtakarítási forma, milyen a szerződők korösszetétele és a nemek aránya. Az egyes biztosítók termékei eltérőek lehetnek, ezért annak, aki szerződéskötésen gondolkodik - esetleg újrakötésen a megtakarítás lakáscélú felhasználása után -, érdemes összehasonlítania a biztosítók ajánlatait.

A hazai biztosító társaságok közül nem mind rendelkezik nyugdíjbiztosítási ajánlatokkal. Ezeket főként a TKM (teljes költségmutató) alapján lehet összehasonlítani, mely azt mutatja meg, hogy a biztosítás átlagköltsége mekkora megtakarítási veszteséget jelent az ügyfélnek. A biztosítók elmondása szerint egyre népszerűbbek az euróalapú nyugdíjbiztosítások is, az öngondoskodási hajlandóság pedig minimálisan javulást mutat az élekor és a nemek tekintetében is.

Az Alfa Biztosító lapunk kérdésére azt válaszolta, a piachoz hasonlóan náluk is folyamatos növekedés tapasztalható a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek számában. "Nagy lendületet adott az értékesítésnek, hogy ebben az évben 4 új devizás nyugdíjbiztosítással jelent meg az Alfa Biztosító. Ez azon ügyfelek számára is vonzó, akik a hosszú távú megtakarítást egy értékálló devizában képzelik el" - írták.

Az Allianz is úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt 5 év adatait megnézve, a saját állományukban körülbelül 30%-os bővülést látnak, ami nagyságrendileg megfelel a piaci növekedés ütemének.

A Generali Biztosítónál folyamatosan növekszik az Szja-törvénynek megfelelő élő nyugdíjbiztosítási szerződések száma. Az elmúlt 5 évben átlagosan 10% felett volt a növekedés mértéke. A szerződések darabszámának növekedése a nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek (akár biztosított, akár szerződő) számának növekedését is jelenti.

A Generali tavaly őszi, nyugdíj-témájú kutatásából az is kiderült, hogy a magyarok nagyon is tisztában vannak az öngondoskodás fontosságával, a megkérdezettek 39 százaléka saját bevallása szerint odafigyel, hogy havi rendszerességgel tegyen félre valamennyit nyugdíjas éveire. Emellett az edukációt is szem előtt tartják a szülők, 30 százalékuk ugyanis a gyermekük figyelmét is igyekszik felhívni a nyugdíjtakarékosságra már egészen korán, a jövőtudatos felnőttek pedig szinte azonos arányban vélekednek így, akármekkora félretehető összegből is gazdálkodnak - válaszolták lapunknak.

A MetLife-nál ugyancsak nőtt a szerződők száma. 2014. január 1-től lehet nyugdíjbiztosítást értékesíteni, onnantól számolva átlagosan évente 7%-kal több új ügyfél kötött szerződést a céggel, az utóbbi 3 évben ez az arány átlagosan 18% felett volt - válaszolták.

Mezei György az Union egyéni személybiztosítási termékmenedzsment vezetője pedig azt nyilatkozta, hogy a nyugdíjbiztosítási állomány dinamikus, kétszámjegyű növekedését két fő tényező segíti. "Az egyik oldalon az új ügyfelek számának növekedését támogatja, hogy az új ügyfelek az öngondoskodás szükségességét megértik és könnyen elfogadják, továbbá a nyugdíjcélú megtakarításokat az állam adójóváírással támogatja, és az elmúlt években elérhető magasabb hozamok is segítik a megtakarítások növekedését. A másik oldalon pedig a meglévő ügyfelek igyekeznek megtartani a meglévő szerződésüket, és ebből adódóan a nyugdíjbiztosítás megszűnési aránya nagyon alacsony" - mondta el a szakértő.

Az Uniqánál az elmúlt években szintén folyamatos növekedést tapasztaltak a nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfelek számában. Az ügyfélszám évről évre átlagosan 5-10%-os bővülést mutat, ami stabil növekedési tendenciát jelez - válaszolták.

A Signal Iduna lapunkkal azt közölte, hogy a nyugdíjbiztosítások számában 2023-ban mutatkozik egy jelentősebb, kb. 60%-os ugrásszerű növekedés a 2022-es évhez képest, köszönhetően a szociális hozzájárulási adó változásának 2023. július 1-je után.

Ugyanis 2023. július 1-től a megtakarításos élet- és nyugdíjbiztosításokat már 13% szociális hozzájárulás (szocho) is terheli az eddigi 15% személyi jövedelemadón (kamatadó) túl. Ez egy úgynevezett kamatadó, amelyet a hozam után fizethetnek a szerződéssel rendelkezők. Vannak esetek, amikor azonban adómentes a hozam. A tavalyi változás részleteiről itt lehet bővebben olvasni.

Fontos az is, hogy eredetileg - a 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet értelmében - a szociális hozzájárulási adót a kamatjövedelmek után kizárólag az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktus miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt kellett megfizetnünk. A veszélyhelyzet azóta sem szűnt meg, viszont a törvény azóta változott: a Magyar Közlöny 2024. június 18-i számában megjelent 2024. évi XXIX. törvény az állam működését érintő egyes törvények módosításáról 113-115. paragrafusa módosult. Ezzel gyakorlatilag törvénybe foglalták a kamatjövedelemek után fizetendő szociális hozzájárulási adót, amelynek így már nem kitétele a fennálló veszélyhelyzet.

40 felett kezdenek el a legtöbben öngondoskodni

Nem véletlen az sem, hogy a biztosítókkal szerződők átlagéletkora, illetve a szerződések megkötése is a 40-es, 50-es életkorra tevődik. Egy 10 éves megtakarítás ugyanis már adómentesen felbontható, így aki időben elkezd takarékoskodni, akár kis összeggel, mentesülhet a 28%-os adóteher alól, mire nyugdíjba vonul.

Többen elgondolkodhatnak most a váltáson. A nyugdíjcélú megtakarítások kérdését újra aktuálissá tette az a törvénytervezet, amelyet nemrég bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány. Eszerint 2025-ben lehetőség lesz adómentesen feltörni a nyugdíjpénztári megtakarításokat, ha azokat lakáscélra fordítják. Ez a biztosításokat a jelen tudásunk alapján nem érinti, azonban a megtakarítóknak, akik jövőre lakáscélra elköltik a félretett összegeket, lehetőségük lesz újragondolni, milyen témában tesznek félre továbbra is a nyugdíjas éveikre. Erre az egyik megoldás a nyugdíjbiztosítás.

A Signal Iduna azt közölte lapunkkal, hogy a szerződők átlagéletkora tekintetében nem történt változás az elmúlt években, az átlagéletkor 37 év. Ezzel a legfiatalabb szerződőállományt tudhatják feltehetően magukénak, a többi biztosítónál az átlagéletkor 40 feletti.

Az Uniqa Biztosítónál jelenleg az újonnan nyugdíjbiztosítási szerződést kötő ügyfelek átlagéletkora körülbelül 43 év. Tíz évvel ezelőtt ez az érték még 44 év volt. Bár a csökkenés mértéke csekély, de egyértelműen megfigyelhető a hosszú távú tendencia, amely arra utal, hogy az öngondoskodás fontossága egyre inkább eljut a fiatalabb korosztályokhoz is - válaszolták lapunknak.

Az UNION nyugdíjbiztosítása széles életkori határok között, 18 éves kortól 47 éves biztosítási tartamra, illetve 60 éves korig 5 éves tartamra köthető meg. Az elmúlt években nagy stabilitás volt tapasztalható a biztosítottak életkorában. A nyugdíjbiztosítást kötő ügyfelek átlag életkora 44 év, azaz a 65. éves öregségi nyugdíjkor figyelembevételével az átlagos biztosítási tartam 21 év. A legtöbben 45-50 éves kor között kötnek nyugdíjbiztosítást" - nyilatkozta lapunknak Mezei György.

A MetLife Biztosítónál a szerződéskötéskori átlag életkor 43,5 év, ugyanakkor a kötéskori átlag életkor az utóbbi években minimálisan (tizedszázalék pontokban mérhetően) növekszik.

Az Alfánál az átlagéletkor szintén emelkedő tendenciát mutat. Jelenleg 49 év a nyugdíjbiztosítást indító ügyfeleink átlagéletkora. "Ugyanakkor örömmel tapasztaljuk, hogy a fiatalabb, harmincas korosztály tagjai is egyre nyitottabbak a témára" - közölték lapunkkal.

A 2024. szeptemberi adatok alapján a Generali Biztosítónál az Szja törvény szerinti, élő nyugdíjbiztosításaink esetében a biztosítottak jelenlegi (nem a szerződéskötéskori) életkorának átlaga 49,5 év. Magasabb tehát jóval, mint a többi biztosító 43-44 közötti átlaga, akárcsak az Alfánál, illetve ahogy látni fogjuk, az Allienaznál is. A szerződések 93%-ánál a szerződő és a biztosított személye megegyezik. Azt viszont hangsúlyozták: említett kutatásukból kirajzolódik, hogy a fiatalok is egyre tudatosabbak a nyugdíj-témában.

Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője pedig lapunknak úgy nyilatkozott: a biztosított ügyfeleik átlagéletkora folyamatosan nő, ugyanis a nyugdíjba vonulók száma még alacsony, így az állomány tagjainak korosodása természetszerűleg emeli az átlagos életkort. Ez jelenleg közel 52 év.

Kiegyenlített a nemek aránya

A biztosítók lapunkkal közölt információi alapján azt mondhatjuk, hogy a nemek aránya kiegyenlített, néhány társaság jelezte, hogy minimálisan több nő szerződött az utóbbi években.

A nemek arányában majdnem egyenlő arányokról beszélhetünk, tavaly az új ügyfelek között egy kicsit a nők felé billent a mérleg. Azonban a férfiak esetében 12%-kal magasabb folyamatos díjjal kötöttek szerződést, mint a nők

- mondta el lapunk kérdésére Mezei György az Union egyéni személybiztosítási termékmenedzsment vezetője. A Signal Iduna közlése szerint a szerződők nemének összetételét tekintve az elmúlt években ugyancsak minimális, nagyjából 1%-os elmozdulás történt a hölgyek javára, a férfiak és nők megoszlása kiegyensúlyozott.

Az Uniqa viszont például nem tapasztalt jelentős változást a szerződők nemek szerinti megoszlásában, az elmúlt években nem történt szignifikáns elmozdulás ezen a téren. A Generali szintén azt közölte, a biztosítottak nemének aránya a mindenkori élő, Szja törvénynek megfelelő nyugdíjbiztosítási szerződéseken belül nem változott évről évre. A női biztosítottak száma kis mértékben mindvégig meghaladta a férfi biztosítottak számát. (2024. szeptemberi adatok alapján a szerződések 93%-ánál a szerződő és a biztosított személye megegyezik.)

Az Allianz tapasztalatai is hasonlóak: a megoszlás nők és férfiak között kiegyenlített, az arányuk kb. fele-fele a portfóliójukban és ebben nem is tapasztalnak jelentős elmozdulást Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője szerint. A Metlife ugyancsak azt közölte, hogy habár az egyes éveket egymással összevetve egy-két százalékpontos eltérés látható, kimondható, hogy a nemek aránya változatlan 50-50%. Ezzel egybevágnak az Alfa tapasztalatai is: évek óta kiegyenlített a nők és férfiak aránya portfoliójukban, jelentős változást nem tapasztalnak.

Miért fontos a nemek aránya a szerződők körében? Úgy gondolhatnánk, hogy a kiegyenlített arány az előnyös, pedig egyrészt Magyarországon az idősödő, nyugdíj előtt álló rétegben jelentősen több a nő, másrészt a nőket jobban fenyegeti az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés idős korban. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban Magyarországon a lakosság 19,7 százalékát fenyegette ez a veszély, a 60 év alattiak körében az arány 19 százalék, a 60 év felettieknél 21,8 százalékos volt. (Az EU-ban átlagosan ez éppen fordítva van, a 60 feletti korosztályt kisebb arányban fenyegeti az elszegényedés, mint a társadalom egészét.)

Ha pedig a nemek szerint külön megvizsgáljuk: a teljes lakosságot nézve a férfiak 18,8, a nők 20,6 százaléka fenyegetett. A 60 feletti korosztályban pedig a férfiaknak 17,2 százaléka, a nőknek viszont 24,8 százaléka érintett! Ezt az jelenti, hogy csaknem minden negyedik 60 feletti magyar nőt a társadalmi kirekesztettség és elszegényedés veszélye fenyeget. Így a nőknek sokkal nagyobb szükségük lehetne olyan biztosítékokra, mint amilyen a nyugdíjbiztosítás, vagy más öngondoskodási formák. A kiegyenlített arány így a szerződők körében ezért nem ideális.

Nyugdíjbiztosítások előnyei és hátrányai

A nyugdíjbiztosítás tulajdonképpen egy olyan speciális életbiztosítás, melyet egy nyugdíjcélú megtakarítási számlán vezet az általunk választott szolgáltató. A termék sajátsága, hogy a biztosítók jellemzően a nyugdíjkorhatár elérésével fizethetik ki a futamidő alatt felhalmozott megtakarítást, bár a kifizetésre még nyugdíjba vonulás előtt, legalább 40 százalékos egészségiállapot-romlás vagy halál esetén is sor kerülhet.

A nyugdíjbiztosítások esetében az éves adóvisszatérítés maximális értéke 130 ezer forint, ami 650 ezer forintnyi éves befizetés mellett érhető el (havi 54 200 forint) - szemben az önkéntes nyugdíjpénztárral, ahol 150 ezer forint adóvisszatérítés jár, míg a NYESZ esetében maximum évi 100 ezer forintot igényelhetünk vissza a már befizetett szja-ból. A termék egyik fontos sajátossága, hogy például a nyugdíjpénztárral szemben nyugdíjbiztosítást köthet olyan is, aki aki nem adózik, mert a szerződő és a biztosított személye eltérhet. Így az szja-t nem fizető négygyermekes anyák, vagy pl. a gyesen lévők, stb. is meg tudnak takarítani ilyen formában, csak más személy adójának terhére igényelhetik a visszatérítést.

Ugyanakkor a nyugdíjbiztosítások hátrányai között szokták emlegetni, hogy ez lehet a legdrágább termék, és ha az első 1-2 évben felmondjuk a szerződést, akkor akár minden befizetett pénzünket elveszíthetjük. Ezen termékek esetében vagy az ügyfél válogathat az elérhető eszközalapok (befektetési alapok) között – ez az úgynevezett befektetési egységekhez kötött/unit-linked biztosítás -, vagy pedig a biztosító fekteti be a befizetett összegeket (garanciákkal működő/vegyes megtakarítási forma).