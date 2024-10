Új korszak jön a magyar éttermekben, szállodákban: a fizetést is érinti, erre készüljenek a vendégek

Sok szempontból előremutatónak tartják a nemzetgazdasági minisztérium által a napokban bejeentett turisztikai deregulációs program tervét a megkérdezett vendéglátóipari szakemberek - ezt egymástól függetlenül mondták a Pénzcentrum kérdésére. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az airbnb-szabályozást emelte ki, Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint pedig a borravalós terminálokkal semmi dolguk nem lesz az éttermeknek. Ám van olyan pontja is a csomagnak, amin azért szerinte még lenne mit finomítani.

Jelentős változásokat jelentett be hétfőn a turizmust érintően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, illetve Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke közös sajtótájékoztatóján. Mint lapunk is beszámolt róla, a turizmusban egy deregulációs csomagot jelentettek be, ami egyebek mellett elhozná a régen várt szabályozást az airbnb-s lakások kapcsán, illetve a SZÉP-kártyát érintően is módosításokra lehet számítani - ezek mellett még egy sor tervet is bejelentettek.

A Pénzcentrum a turizmus és vendéglátás két szakértőjével beszélte át, mit jelenthetnek a most bejelentett pontok azok közül, amelyek a szállodákat és az éttermeket érinti. Mint megtudtuk: alapjában véve jónak és fontosnak tartják a bejelentett intézkedéscsomagot, amely régi adósságokat is törleszt, ám van még olyan pont, ahol kisebb vagy nagyobb változásokat szeretnének.

Kevesebbet költenek a turisták

Nagy Márton a sajtótájékoztatón elmondta többek között, hogy a magyar turizmus "kirobbanó formában van", Budapesten és vidéken is. Hozzátették, hgy sosem nyaralt még ennyi magyar belföldön, mint idén, ám a költések összege csökkent. A nemrég állami kézbe került Budapest Airport például már most rekordokat dönt, idén a 17,5 milliós utasszámot is elérhetik. A turisztikai szektor emellett folyamatosan növeli a GDP hozzájárulását, 2024-ben eléri a 12%-t. Az adóbevételek több mint 10 százaléka pedig már most is ebből a szektorból származik.

A turisztika dergeulációjának 14+2 pontos csomagja a következő:

Rendőri jelenlét fokozása a bulinegyed területein Rövidtávú lakáskiadás szabályozása Szálláshelyek magánszálláshelyként történő használata Szálláshelyeken üzemelő medencék szabályozásának felülvizsgálata Készpénzmentes fizetési mód szabályozása Felszolgálási díj maximalizálása Hivatásos turisztikai rendezvények szervezéséhez kötődő szabályozás módosítása Állatkerti belépő, mint adómentes természetbeni juttatás szabályozása Idegenvezetési tevékenység átfogó szabályozása Idegenvezetési tudásmegújító képzés kialakítása Digitális SZÉP kártya fejlesztés Éttermek előtti parkolók biztosításának felülvizsgálata NTAK attrakciók körének bővítése az éttermek esetében Repülőtéri aktivitásokra vonatkozó szabályozás átfogó vizsgálata

+1. Élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó vendéglátási szabályok felülvizsgálata

+2. Termálvíz kísérőgáz jövedéki adójának tisztázása

Nagy Márton elmondta, hogy az a tanács, amit a minisztérium a Magyar Turisztikai Ügynökséggel létrehozott, 33 szervezetet tömörít, akikkel egyeztettek is az őket érintő pontokban. A turizmus fejlesztése, a költés növelésének célja mellett a bürokrácia csökkenését is szeretnék elérni a szektorban - tette hozáá a nemzetgazdasági miniszter.

Régi adósság az Airbnb-k szabályozása

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondta lapunk megkeresésére, hogy magát a bejelentett csomagot előremutatónak és több ponton hiánypótlónak tartja. Megkérdeztük tőle, hogy a SZÉP-kártyák digitalizálásának terve jót fog-e tenni a szállodáknak - egyértelmű választ kaptunk.

Minden olyan intézkedésnek örülünk, ami a turizmust előmozdítja, és a SZÉP-kártyák digitalizálásának terve mindenképpen egy ilyen lépés. nem egyszer és nem lkétszer fordult az elő, hogy a vendég azért nem tudott ezzel fizetni, mert egyszerűen nem volt nála, a digitalizációs törekvésekkel az ilyen esetek számát minimalizálni lehet - ez pedig máris egy olyan fogyasztásnövelésre történő törekvés, ami végső soron nem csak a szállodaiparnak, a turizmusnak, hanem a gazdaságnak is jót tesz

- fogalmazott az elnök. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az Airbnb-kre vonatkozó szabályozás mennyiben köszönhető annak, hogy azt a szállodaipar szereplői azt már évek óta kérték a kormánytól. Mint Flesch Tamás elmondta: ők nem álltak konkrétan a betiltás mellett, de az biztos, hogy ennek szabályozása is régi adósság már a hazai turizmusban.

Bár a csomag bejelentése előtt velünk egyeztetés nem történt minden egyes lépést illetően, még korábban nagyon sokat beszéltünk a minisztériummal az Airbnb-k szabályozásának szükségességéről, és korábban 26 érintett szövetség alá is írt erről egy közös memorandumot. Szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen nem azon dolgoztunk vagy dolgozunk, hogy az Airbnb-zést betiltsák, de égető szükség volt a szabályozásra és arra, hogy az adózást valahogy átnézzék ezen a területen. Egy Airbnb-t kiadó személy lényegesen kevesebb adót fizet, mint a szállásadásból hivatásszerűen élők, és szerintünk ez nem tartható fenn

- fogalmazott lapunk kérdésére az elnök.

Mi lesz a borravalóval?

A szállodákon kívül az éttermekre is több pont vonatkozik a most bejelentett deregulációs csomagtervből. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke azt mondta: szerinte a borravaló adómentessé tétele egy olyan pont ebben a csomagban, ami mindenképpen előremutató.

Tudtommal a kormányzat már egy ideje gondolkodott azon, hogy amerikai mintára adómentessé tegyék a borravalókat a vendéglátóhelyeken. Amíg több volt a készpénzes fizetés az éttermekben, ez könnyebben is volt kivitelezhető, csakhogy mivel már jellemzően kártyával fizetnek a vendégek, erre is ki kellett találni egy módszert. Tudtommal a tervek szerint egy külön "borravaló" gomb lenne a terminálon, ami elektronikus formában már létezik is pár vendéglátóhelyen - de ha fizikailag is be kell majd vezetni, az biztosan nem az éttermek, hanem a bankok gondja lesz, hogy megoldják, és úgy tudom, hogy a miniszter felkérte a bankokat arra, hogy teremtsék meg a lehetőséget

- mondta Kovács László. Azt is hozzátette, hogy mivel a tervek szerint a borravaló egyenesen a felszolgáló számlájára lesz utalva, ők mindenképpen jól járnak - előzetesen el tud képzelni kiskaput, de mint mondta, azt is életképes rendszernek gondolná. Van azonban a csomagnak olyan szegnese is, aminek változtatását még szeretnék elérni.

Előfordulhat, hogy a beállított számlaszám a felszolgálók brigádvezetőjéé lesz, és azt az összeget, ami borravalóként bejön, majd szétosztják éppen úgy, ahogy a készpénzes borravalónál is régóta történik. Azt tudni kell, hogy azért a vendéglátóhelyeken nem mindenki ugyanakkora munkát tesz bele a kiszolgálásba, és sokszor teljesítmányarányosan történik a borravaló szétosztása. De még ennek is lehet pozitív hozadéka: naponta vezethető, tudjuk, ki mennyit dolgozott, tehát az elszámolásnál is ennek függvényében kapja mindenki a pénzt. Összességében remek csomagnak találjuk ezt, egyedül a szervizdíj maximalizálásával nem értünk egyet - de bízunk abban, hogy itt sikerül majd valamiféle megegyezésre jutnunk a minisztériummal

- fogalmazott az elnök.

