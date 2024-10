Két évtized után újra lehet magyar pilóta a Forma-1-ben: exkluzív infó jött a száguldó cirkuszról

Az autósportok, különösen a Forma-1 világa a luxus sportok kategóriájába tartozik, ahol az elképesztő sebesség és adrenalin mellett a résztvevők családjai is hatalmas anyagi áldozatokat hoznak. A tehetség kibontakoztatása, a versenyzés lehetősége, és a sportág csúcsára való eljutás gyakran sok éves anyagi befektetést igényel, amely kétséges, egyáltalán megtérül-e valaha. Ráadásul a költségek már a kezdetektől fogva meghökkentőek lehetnek. Milyen összegek mozognak 2024-ben az autósportban? És vajon 20 év után újra láthatunk magyar versenyzőt a Forma-1-ben? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk a Motorsport Talent Management ügyvezető igazgatójával, Őry Tamással.

Rengeteg sportág létezik a világban, amelyet nem éppen a középosztálynak találtak ki. Néhány elit sportról már mi is írtunk a Pénzcentrumon, abból a válogatásból azonban szándékosan kimaradt az autósport illetve annak királya, a Forma-1, amelynek így most egy teljesen önálló cikket szentelünk. Sok sportággal kapcsolatban ugyan kiderült, korántsem olyan drága, mint azt elsőre gondolnánk, ám interjúnkból kirajzolódik: az autósportokra vonatkozó sztreotípia jogos. Cikkünkből kiderül az is, mennyi időbe és pénzbe telik, míg valaki a legkisebb szintről eljut egészen a csúcsra, és arról is, hogy milyen áldozatokat kell hoznia annak, aki egy ilyen vállalkozásba kezd. A Pénzcentrum cikkében Őry Tamás, a MOTAM ügyvezető igazgatója, valamint a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség alelnöke néhány kulisszatitkot is elárult jelenlegi projektjéről, melynek nem titkolt célja, hogy 20 év után ismét magyar pilótát juttasson a száguldó cirkuszba.

A szakember rögtön hangsúlyozta, hogy autósportokról egy csomagban nem is igazán lehet beszélni. Mint fogalmazott

Az autósportot ketté kell választani: van a Forma-1, és van minden más. Helyesebben úgy fogalmaznék, hogy van az együléses versenyzés, angolul "single seater series", amin keresztül vezet az út a Forma-1-hez, ez a része az autósportnak extrém költséges, de az összes többi kategóriánál is elmondható ugyanez. Az, hogy ez valakinek sport vagy hobbi, nyilvánvalóan a versenyzőnek az anyagi helyzetétől függ, de meg tudom erősíteni hogy a világ egyik legköltségesebb sportjáról beszélünk.

És bár a gokartot a legtöbben izgalmas hétvégi, csoportos kikapcsolódásként ismerik, Őry Tamás elmondása szerint valójában ez az autóversenyző karrier első lépése, és egy hétköznapi embernek már az ebben forgó pénzek is csillagászati összegnek tűnnek.

De pontosan milyen nagyságrendekről beszélünk?

A szakértő szerint ha általában beszélünk az autósportról, akkor jellemzően kettő kategória van, amin el lehet indulni: az egyik a gokart, ahol meg lehet tanulni az alapokat és amit már nagyon fiatal korban el lehet kezdeni. Nagyon fontos, hogy nem kell hozzá jogosítvány, illetve hogy minden országban megvannak azok az utánpótlás programok, amik már 6-8 éves kortól rávezetik a versenyzőket erre az útra. Itt mindenképpen a legnagyobb költség a versenyzésnek a költsége. Ebben a szakaszban a felszerelés még nem a versenyzőé, jellemzően profi csapatok biztosítják a felszerelést a gokarthoz.

A versenyzőnek amit biztosítani kell, az igazából a ruházat és a sisak, illetve az egyéb biztonsági felszerelések. A legnagyobb kiadást a versenyeztetésnek a költsége jelenti ebben az időszakban és ez nyilván elindul pár százezer forinttól a néhány milliós költségig. Hogyha az ember eljut egy olyan szintre, hogy mondjuk már megnyeri a magyar bajnokságot, vagy úgy érzi, hogy nemzetközi szinten is szeretné megméretni magát, akkor az éves költségvetés az már, én úgy gondolom, elérheti a tízmillió forintot, vagy akár annál is több lehet. És ez még mindig a gokartra vonatkozik

– ecsetelte Őry Tamás.

Ezután a következő szint az lehet, ha valaki 10-12 éves korban kimegy abba a közegbe, ahol a legnagyobb pilóták készülnek. Mint mondta, ez általában Olaszország, ami egyébként a gokart őshazája.

"Ott vannak a legfontosabb versenysorozatok például a VSK és a dupla VSK: ott egy évnek a költsége már jó eséllyel 100 ezer euró fölötti tétel lesz. Innentől kezdve érdemes arról beszélni, hogy amikor nemzetközi szintre lép az ember akkor milyen költségelemek lépnek be a képbe: a versenyeztetés költségén kívül a felkészülés és a logisztika, illetve adott esetben a menedzsment tartozik ide" – magyarázta a Motorsport Talent Management ügyvezető igazgatója.

Nem is gondolnánk, hogy mi minden tartozik ebbe bele

Mint kiderült, rengeteg minden tatozhat bele ezekbe a kategóriákba. A felkészülésbe például bele kell érteni mindent, ami ebben a korban már elengedhetetlen, hogy a fizikai és a mentális felkészülést biztosítsa. A versenyzőkkel dolgozik egy ún. performance coach, aki kimondottan a versenyzésre fókuszálva készíti fel a pilótát, és minden háttértudást ő ad át neki.

Nemzetközi szinten pedig elengedhetetlen az is, hogy legyen egy driver coach-od, tehát kettő olyan szereplő van, ami ma már elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki profivá váljon. A driver coach az jellemzően egy volt versenyző, aki ott a helyszínen segít neked megtanulni a versenyzésnek a rejtelmeit, átbeszéled vele a taktikát. Nemzetközi szinten már a logisztikai költség is nagyon jelentős, mert állandóan utazni kell. Egy idő után nagyon sok pilótánál már elkerülhetetlen az, hogy kiköltözzön külföldre. Illetve nagyon sok szülő lakóautót vesz, és azzal ingázik, így van a gyerek mögött egy olyan logisztikai háttér, ami az éves családi költségvetésnek nagyjából 10-15 százalékát felemészti

– rántotta le a leplet a brutális számokról Őry Tamás.

Hihetetlen, de ezen a szinten a befektetett költségeknek még sikeresség esetén is zéró a megtérülése

Mint kiderült, a gokart jellemzően egy olyan versenyszakág, ahova még a szponzorok nem igazán érkeznek meg - igaz, a kiemelkedően tehetséges pilóták az eredményeik okán kaphatnak kedvezményes árat egy csapattól. Így ami a finanszírozásba be tud segíteni, az ez a kedvezmény, illetve előfordul, hogy valamelyik versenyprogram felkarol egy pilótát. Minden nagy autógyártónak, így a Ferrarinak, a Red Bullnak, a Mercedesnek vagy éppen a Williamsnek van olyan akadémiai programja, ami egészen kis korban kiválasztja a pilótákat, és végigkíséri őket a Forma-1-ig vezető úton. Hogyha valaki bekerül egy ilyen programba, akkor bizonyos költségelemeket a program át tud vállalni, és ez lehet egy plusz segítség a szülőknek. Versenydíjak ugyanakkor ebben a kategóriában egyáltalán nem léteznek, így a befektetett pénz visszatermelésére sincs lehetőség.

Léteznek állami tehetséggondozó programok is

Őry Tamás szerint ami még fontos, és ebben a korban segíthet, hogyha vannak egy adott országban államilag finanszírozott tehetséggondozó programok. Magyarországon ez az úgynevezett HUMDA Academy Program, ami a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. utánpótlásnevelési rendszerében valósul meg. Ők azzal foglalkoznak, hogy egy nagyon szigorú feltételrendszer alapján beválasztanak fiatal versenyzőket a programjukba, és már az egészen kezdeti fázistól anyagi és egyéb segítséget adnak nekik. Ebből tud összeállni az induló készlet.

A profi karrier még csak ezután kezdődik

Amikor az együléses versenyzést, vagyis a gokartot kinövi egy versenyző, mert már a profi gokart világában megugrotta azt a szintet, ami szükséges ahhoz hogy továbblépjen, akkor következik a következő lépcsőfok, ami a Formula-4. Egyébként ebben a versenysorozatban szerepelt a MOTAM pártfogoltja, Molnár Martin is, akivel a cégnél egyértelműen az a cél, hogy a Forma-1-be juttassák a versenyzőt. Őry Tamás szerint, bár ez bizonyos értelemben még mindig a száguldó cirkusz előszobájának számít, de ide sem könnyű bekerülni:

Az FIA-nak, azaz a Nemzetközi Szövetségnek nagyon szigorú szabályrendszere van: 15 évet betöltött életkor kell ahhoz hogy valamelyik bajnokságban elinduljon a gyermek a Formula 4-ben. Erről a sorozatról azt kell tudni, még nemzeti alapon szerveződik. A Forma-3-tól indul el az a szint, ami már a Forma-1-re vezet, ami a Forma-1-es cirkusznak az ökoszisztémáján belül, ugyanazokon a pályákon, ugyanazokon a versenyhétvégéken zajlik, addig nemzeti bajnokságok vannak. A Forma-4 egy évre, az említett logisztikai, felkészülési és egyéb költségekkel együtt körülbelül ötszázezer és egymillió euró között mozog. Ha meg akarom válaszolni azt a kérdést, hogy mennyibe kerülhet valakinek eljutnia a csúcsra, akkor az 12 és 15 millió euró közötti összeg a pályafutás kezdetétől odáig, hogy a Forma-1 ajtajába megérkezik valaki

– magyarázta Őry Tamás.

Miért nem tényező Magyarország az autósportban?

Magyarország a világot tekintve, mint piac, jelentéktelen és az itt lévő vállalatoknak a motorsportban betöltött szponzorációs tevékenysége is szinte a nullával egyenlő. Őry Tamás úgy véli, nekik így valamilyen szinte az is a feladauk, hogy ezt egyfajta evangelistaként meghonosítsák, hogy lássanak benne a vállalatok szerepet, és egy ilyen projekt mögé álljanak.

Lengyelországban, ami egy nagyobb piac, csak hogy egy közeli példát mondjak, a nemzeti olajtársaság az egészen kis korosztálytól kezdve, tehát akár a 10-12 éves korosztálytól kezdve az összes tehetséges automata sportversenyzőt támogatja. Mindenféle szakágban: két keréken, négy keréken egyaránt. Ez egy óriási segítség, mert kialakul egy olyan ökoszisztéma, ahova te bekerülsz, és az húz fölfelé. A nagyobb piacokon, mondjuk Dél-Amerikában, hogyha megjelenik egy tehetséges versenyző, emblematikus vállalatok állnak mögé. Az is érdekes, hogy például Finnország, ami önmagában nem tűnik olyan nagy piacnak, olyan hihetetlen motorsport kultúrával rendelkezik, és az automata sport szponzoráció a vállalati körben olyan fejlett, hogy ha jól tudom, eddig 8 pilótát juttatott el a Forma-1-ig

– magyarázta a szakember.

Sok év után magyar pilótának is van esélye bekerülni a legjobbak közé

Végül arra kértük Őry Tamást, hogy meséljen egy kicsit jelenleg is futó projektjükről, amelynek keretében egy fiatal magyar tehetséget szeretnének bejuttatni a Forma-1-be. A szakértő emlékeztetett arra, hogy utoljára magyar pilóta a Forma-1-ben 2004-ben és 2005-ben volt Baumgartner Zsolt személyében, azóta magyar versenyző nem jutott el a Forma-1-ig. Rajta kívül Kesjár Csabának volt erre esélye, csak egy szerencsétlen baleset idő előtt véget vetett a pályafutásának.

Molnár Martin esetében a teljes menedzsmenttel, és a szülői háttérrel együtt azon dolgozunk, hogy elvigyük őt a Forma-1-be. Ennek az első lépcsőjén vagyunk a Forma-4-es bajnokságban, ahol vezetjük az újoncoknak az értékelését, ami egy fantasztikus eredmény egy futammal a vége előtt, és magyar sporttörténeti tettként értékeljük. Négy dobogós eredményt ért el Martin, ilyen még nem volt Magyarországon magyar pilóta részéről Formula 4-es versenyen, és az összetett top 10-es táblázaton belül is remek helyen vagyunk, egészen konkrétan a nyolcadik pozícióban. Martin fejlődése töretlen. Igazából lépcsőről lépcsőre haladunk, és amennyiben a magyar vállalati szektort magunk mellé tudjuk állítani és Martin kellően kitartó lesz, akkor reálisnak látom, hogy eljussunk a Forma-1-ig

– fejezte ki a bizakodását Őry Tamás.