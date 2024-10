Tényleg egy tollvonással elvehetik majd bárki házát, lakását? Sokan aggódnak a friss tervek miatt

Oktatással, nyugdíjjal, téligumival és a fűtéssel is foglalkoztunk - többek között - ezen a héten a Pénzcentrumon. Nézzük meg újra, melyek voltak a legnépszerűbb, vagy éppen legfontosabb anyagaink az első októberi héten!

A 2024-es esztendő 40. hetében is jöttek sorra a fontos gazdasági és pénzügyi hírek. A nyugdíjrendszer átszervezésének terve, a hitelezés és a forint árfolyama mind olyan témák voltak, amivel bőven foglalkozott ezen a héten a Pénzcentrum.

Emellett kitértünk az oktatásra, a fűtési anomáliákra és az autós hírekre is: a tél közeledtével ennek is van relevanciája. Lássuk, melyek voltak a Pénzcentrum legnépszerűbb cikkei ezen a héten! Itt a heti összefoglaló.

Ezt nem ússzák meg a magyar szülők: százezrekbe kerülhet, hogy ne bukjon meg a gyerek matekból

Az eddigi évek statisztikái alapján a matematika érettségi nem erőssége a magyar fiataloknak, minden évben 50% körül mozog az országos átlag, ez az őszi érettségi esetén 30 százalék körülire esik le. Az emelt érettségikre viszont látványosan többet készülnek a diákok, az eredmények rendre 60-70% körül alakulnak, de az sem titok, hogy sokan nem sajnálnak költeni a jó eredmény érdekében a húzós áron elérhető külön felkészítőkért. A matematika különórák ára az egyéni órák esetén jellemzően 6 000 és 12 000 forint között mozog óránként, ami évenként már 432 ezer forint is lehet átlagosan. Míg egy egyetemista oktató már 4 500 forintért is vállalhat órát.

Itt a 2024-es nagy téligumi teszt: több abroncs is megbukott, ezeket nehogy megvedd, veszélyesek

A megfelelő tapadás télen létfontosságú a vezetésbiztonság szempontjából. A 2024-es téli gumik közül sokkal jól átvészelhetjük a hideg évszakot, de néhány modellt érdemes elkerülni. Az ADAC 28 terméket tesztelt két méretben, több abroncs is megbukott a teszten, nem ajánlott őket megvenni. Tényleg a legdrágább a legjobb?



Puzsér Róbert: épphogy csak elkezdtem vállalkozni, de máris kirúgtam magam alól a sámlit

Puzsér Róbertet sok minőségben ismerheti már a hazai nagyközönség: kritikusként, publicistaként, rádiósként, politikai véleményformálóként. Nemrég azonban nagyszabású új projektbe kezdett, amelynek keretében megnyitotta az Inga Kultúrkávézó névre hallgató kocsmáját, kávézóját, kulturális központját Budapesten. Ahogy a kritikus fogalmazott: épp ideje volt áteveznie az alkalmazotti státuszból a munkáltatói oldalra. Puzsér Róberttel tehát elsősorban arról beszélgettünk most, hogy milyen feladatokat kell ellátnia ebben az új szerepben, milyen gazdasági kihívások kísérték új bázisának a megnyitását, és milyen kilátásai vannak a hely hosszútávú fenntartását illetően.

Elképesztő, ami a garzonlakásokkal történt Pesten: erre kevesen számítottak, lépni kell?!

Az nem nagy hír, hogy folyamatosan drágulnak az új építésű lakások Budapesten, jelenleg 1 millió 588 ezer forinton áll a fajlagos átlagár, amely történelmi csúcsot jelent a fővárosi lakáspiacon. Az viszont már annál inkább izgalmas, mi történt a garzonok árazásával: a legkisebb lakások fajlagos átlagárának alakulása ugyanis történelmi trendfordulóra ért. Amíg szinte minden méretkategória árszínvonala töretlenül emelkedik a fővárosban, addig a hagyományosan méregdrága garzonlakások fajlagos átlagára a középmezőnybe süllyedt.

Figyelem, fontos szabályok élesedtek itthon: ez mindenkit érint, akinek lakása, kertes háza van

Új épületenergetikai szabályok léptek érvénybe 2023 novembertől, amely annak ellenére, hogy úgy tűnhet, mintha csak a szűk szakmai réteget érintené, mindenki számára változásokat hozhat. Aki éppen eladná ingatlanját, vásárolna, építkezik vagy felújít idén már az új követelményeknek kell megfelelnie. A szigorodó szabályok az iparág legnagyobb szereplőit is kihívás elé állították. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat és olyan kivitelezőket kérdeztünk, akik a főváros látképét átformáló, óriás beruházásokat jegyzik.

Szavaztak az új visszaváltási rendszerről: azért ez nagyon kemény, rengeteg pénz forog kockán

Rengeteg olvasónk szavazott a Pénzcentrum múlt héten indított szavazására, melyben arra voltunk kíváncsiak, hogyan viszonyulnak az emberek az idén elstartolt új üvegvisszaváltási rendszerhez. Pontosabban a kérdés így hangzott: "Te visszaváltod az üres palackokat?". A szavazók elsöprő többsége válaszolta azt, hogy igen, mindig visszaviszi a palackokat, bár összességében azok aránya sem teljesen jelentéktelen, akik nem, vagy csak időnként döntenek a használ üvegek visszaváltása mellett. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a szavazás pontos eredményeit, valamint azt is megvizsgáljuk, hogyan viszonyulnak a mostani számok a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem idén tavasszal végzett korábbi eredményeihez.

Nyugdíjkatasztrófa felé száguld Magyarország: meg vannak számlálva a Nők40 kedvezmény napjai?

Gyakorlatilag fenntarthatatlan a Nők40 elnevezésű nyugdíjkedvezmény, de ennek ellenére is valószínűtlen, hogy a kormány kivezesse a nyugdíjreform keretében, vagy akár csak bármennyit hozzányúljon - ezt egybehangzóan állítják a Pénzcentrum által megkérdezett nyugdíjszakértők. Süle-Szigeti Bulcsú, a Bankmonitor elemzője szerint még az sem teljesen világos, hogy a kormány hogy akar hozzáfogni a nyugdíjreformhoz; Papp Katalin, a NYUSZET soros elnöke pedig arról beszélt, hogy sok százmilliárd forintba kerül a Nők40, és egyébként még igazságtalan is lett önhibáján kívül. Az óra eközben ketyeg: márciusig valamit villantani kellene az EU felé.

Ezért üthet be a kályha-krach Magyarországon 2024-ben: készüljön, aki fával fűtene idén télen

2024-ben nem lesz hiány kályhákból, kazánokból Magyarországon - tudta meg a Pénzcentrum a piaci szereplőktől. A legnagyobb hazai forgalmazó szerint a legtöbb termék ára stagnál tavalyhoz képest, sőt, van, ami olcsóbb lett a csökkenő alapanyagárak és a stabil euróárfolyam miatt. Ami jelenleg növelheti az árakat, az a kiszállítás, hiszen a kandallókat, kazánokat csak kevés szállító tudja megfelelően kezelni.

Rengeteg magyar kedvenc boltja zár be végleg: óriási a baj

Összesen majdnem 4000 kiskereskedelmi üzlet zárta be kapuit Magyarországon 2023 második felében. Viszont az egész évre nézve még brutálisabb a helyzet. 2023 végére, 2022. azonos időszakához képest Nógrád megyében 10, Budapesten 9, míg Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8 százalékkal csökkent az üzletek száma.

Újra földbeállt a hitelezés Magyarországon: elképesztő, ami most történik a bankokban

A júliusi rekorderedményt követően augusztusban jelentősen csökkent az újonnan kihelyezett lakáshitelek összege – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által ma publikált adatokból. A nyár utolsó hónapjában 109,3 milliárd forintnyi lakáshitel köttetett a hitelintézetek és a magyar háztartások között, ami 20,1%-os visszaesést jelent az egy hónappal korábbihoz képest. A tavalyi évvel összevetve azonban még mindig hatalmas bővülést regisztrálhatunk, elvégre 2023 augusztusában mindössze 54,4 milliárd forint került kihelyezésre, amely a mostani eredménynek csupán a fele.

Az évszázad bugyi-botránya érik Magyarországon: méreggel vannak teli itthon kapható fehérneműk

A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy nemzetközi együttműködés keretében 166 fehérnemű biszfenol tartalmát vizsgálta meg, osztrák, cseh és szlovén fogyasztói szervezetekkel közösen, egységes módszertan alapján, laboratóriumi körülmények között. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy az egészségre káros vegyi anyagok jelentős mennyiségben megtalálhatók a mindennapi termékekben. Ipari felhasználásukkal kapcsolatban zonnali szigorításra lenne szükség. Dénes Júlia vegyésszel, a TVE szakértőjének segítségével jártuk körbe a problémát és a lehetséges megoldásokat.

Nagyon nagy bajt jelezhet a forint beszakadása: ezt mindenki megérzi, már sosem lesz ez jobb?

Ismét közel került a forint a saját történelmi mélypontjához az euróval szemben: szerda délután óta a magyar deviza képtelen kikecmeregni a 400-as szint körüli csapdából, ami már önmagában is másfél éves mélypontot jelent. A Pénzcentrumnak nyilatkozó markoelemzők szerint egyértelműen a hét elején elharapózó közel-keleti helyzet okolható az árfolyam beeséséért, de azért más előjelei is voltak annak, hogy romlás következhet. Merre lehet a kiút a forint számára, egyáltalán ki tud-e jönni még az év végéig a 400-as szint közeléből? Mi kellene a visszaerősödéshez, és megtörténhetnek-e ezek a pozitív folyamatok?

Saját tőke nélkül is megy: indul a kezdő vállalkozás támogatás, lehet sorban állni az ingyen pénzért

Talán sokan nem is tudják, de ha valaki ma Magyarországon vállalkozást indítana, számos lehetőség áll a rendelkezésére, hogy anyagi támogatást szerezzen ötlete megvalósításához. A kezdő vállalkozás támogatás különböző pályázatok, állami és uniós finanszírozási programok képében jelen van, legyen szó vissza nem térítendő pénzekről vagy kedvezményes hitelekről. Az említett programokon túl pedig a bankok is támogatják extra szolgáltatásaikkal a vállalkozókat, megkönnyítve ezzel a stabil pénzügyi alapok megteremtését. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk ezeket az opciókat, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb induló vállalkozás támogatást.

Még a szegénységhez is kevés: ilyen megalázó bérekért robotolnak a magyar vidék melósai

Budapest húzza fel a magyar átlagkereseteket, a fővároson kívül csak egy megyében magasabbak a nettó átlagfizetések, mint az országos átlag az idei első félévben. A friss, megyei adatok szerint a legjobban kereső dolgozók több mint nettó 1 milliót visznek haza átlagosan - ők Tolna megyében élnek. Az is kiderült, a legrosszabbul fizetettek nettó átlagbére több megyében is a szegénységi küszöb alatt volt.

Tényleg egy tollvonással elvehetik majd bárki házát, lakását? Sokan aggódnak a friss tervek miatt

Már több helyen hallhattunk róla, hogy január 15-tel megszűnik a tulajdoni lap papírformában. Ahogy a hír felröppent, el is szabadultak a közösségi média felületeken a különböző elméletek arról, hogy többé nem lesznek biztonságban az ingatlanjaink, hackerek lophatják el a tulajdonunkat. A Utánanéztünk, mi is pontosan ez a változás, ami januártól érvényesül és megkérdeztünk egy ügyvédet is arról, hogy valóban veszélyben van-e az otthonunk.