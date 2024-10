Kapkodnak a melósok után ezek a cégek év végén: 400 ezer a fizetés, végzettség nem, csak jogsi kell

A futár és csomagküldő szakma a folyamatosan növekvő e-kereskedelem miatt kiemelkedő fontosságra tett szert. Az ilyen típusú munkát végzők feladata a csomagok gyors és hatékony kézbesítése, amelyhez számos különböző cég kínál munkalehetőséget. Vannak olyan vállalatok, amelyek kifejezetten erre specializálódnak (pl. UPS, DHL, DPD), és olyan cégek is, amelyek más profiljuk mellett biztosítják a házhozszállítást (pl. éttermek, e-kereskedelmi cégek). Magyarországon futárként az átlagos bruttó kereset 270 000-400 000 forint között mozog, a juttatások és a borravaló mellett. A munkához általában B kategóriás jogosítvány és jó tájékozódási képesség szükséges.

A futár és csomagküldő szakma az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, különösen az e-kereskedelem növekedésével. A futárok és csomagszállítók feladata, hogy termékeket juttassanak el a feladótól a címzetthez, legyen szó magánszemélyekről vagy vállalatokról. Két fő típusú szolgáltatót különböztethetünk meg ebben az ágazatban: azok a cégek, amelyek kifejezetten futár- és csomagszállításra specializálódtak, és azok a vállalatok, amelyek más üzleti profilba tartoznak, de saját szállítási szolgáltatásokat is nyújtanak.

Az olyan cégek, mint a UPS, FedEx, DHL, DPD, vagy a magyar MPL (Magyar Posta), elsődlegesen csomagküldéssel és logisztikai szolgáltatásokkal foglalkoznak. Ezek a vállalatok mind belföldi, mind nemzetközi szinten nyújtanak csomagszállítást, és általában nagy volumenű szállítási feladatokat látnak el. Speciális logisztikai megoldásokat is kínálnak, például expressz kézbesítést, nyomon követést, valamint raktározási és ellátási lánc menedzsment szolgáltatásokat.

EZ IS ÉRDEKELHET Hetek óta késnek a csomagok a SAMEDAY-nél: a román csomagküldőt is elérte a rendelésdömping? A Packeta szolgáltatási fennakadásai után a Sameday kapcsán is arról panaszkodnak tömegesen a felhasználók, hogy heteket késnek a csomagok.

Ezzel szemben számos olyan vállalat létezik, amelyek alapvetően más profilba tartoznak (pl. e-kereskedelem, éttermek, boltok), de saját futárszolgáltatást is üzemeltetnek termékeik kiszállítására. Például az ételkiszállító cégek, mint a Wolt és a Foodora vagy nagyobb kereskedelmi láncok, mint az Auchan és a Tesco és Aldi, saját futárhálózatot tartanak fenn az áruk házhozszállítására.

A futárszolgálatok egyébként a napokban azzal kerültek be a hírekbe, hogy fennakadások vannak a csomagküldésben. A Pénzcentrum a héten a Samedayt kérdezte arról: miért van az hogy sokan hetek óta hiába várnak a csomagjukra. A szolgáltató közlése szerint csak kisebb fennakadások vannak, és egyedi, lokális problémákról van szó. Mint elárulták, a csúszások többsége a fővárost, azon belül is az első, és a tizennegyedik közti kerületeket, valamint Szegedet és Győrt érintik.

Bevezettük a szombati kiszállítást, kiterjesztettük a futárok munkaidejét hétköznapokon is, illetve új partnerek és futárok bevonását kezdtük meg. Jelenleg minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a Sprinter és a Pactic Group integrációjának folyamatát lezárjuk, valamint mindig az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy egyre jobb és gördülékenyebb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Az integrációt követően olyan egységes, jelentős kapacitással működhetünk majd, mint amilyenre korábban nem volt példa

- közölte a cég, akik azon kérdésünkre, hogy mi várható a karácsonyi csúcsidőszakban, ha már most problémák vannak, nem adtak megnyugtató választ. A Packeta ügyfelei is hosszas szállítási időkre panaszkodtak, a vállalat pedig elismerte a fennakadásokat, és megerősítette, hogy a csomagdömping okozza a problémákat - ugyanis a Temu online piactér és a Vinted használtruha-alkalmazás felől érkező megnövekedett megrendelésszám

Az elvárások és anyagi juttatások

Futárként Magyarországon a keresetek különböző tényezőktől függnek, mint például a munkáltató típusa, a munkavégzés helye (pl. városi vagy vidéki környezet), és a munkaterhelés. A futárok jellemzően egy meghatározott alapbér mellett teljesítményalapú bérezést kapnak, amely a kiszállított csomagok vagy megtett kilométerek számától függ. Az átlagos bruttó bér futárként 270 000 - 400 000 forint között mozoghat havonta, bár egyes futárcégek extra juttatásokat, például borravalót vagy teljesítménybónuszokat is kínálnak. A nagyobb cégeknél, ahol az alkalmazottak számára biztosítottak a járművek, a fizetések fixebbek, míg az étel- vagy gyorsfutárok, akik saját járművükkel dolgoznak, esetenként kevesebbet kereshetnek, de magasabb borravalóra számíthatnak.

Ebben a szakmában is elmondható, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen cégnél helyezkedik el. Ugyanis ahogy az általunk a neten talált aktuális futár álláshirdetésekből összeállított fenti táblán is igen látványos, mind bérben, mind pedig egyéb juttatások terén elég színes a skála. A nettó 250 ezertől egészen a 350 ezerig változhat az alapbér. A juttatások listáján pedig általában a magyar vállalatok bővebb cafeteriát nyújtanak a külföldieknél.

Ugyanakkor a fizetés terén nem igaz az a feltételezés, hogy a külföldi futárcégek jobban fizetnének, mint a magyarok.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a futárcégek által kínált beosztások sokszor igen változóak, így ez is lehet az oka annak, hogy valahol többet fizetnek. Külön bevettünk a táblába olyan hirdetéseket is, amelyeknek nem fő profiljuk a csomagszállítás, ott az alapbérek valamivel magasabbak, de ebből nem vonható le egyértelmű szabály (lehet csak pont ez a két vállalat bőkezűbb).

EZ IS ÉRDEKELHET Ezekben a fővárosi kerületekben és vidéki nagyvárosokban akadozik a csomagszállítás Nagy kérdés, mi várható a karácsonyi csúcsidőszakban, ha már most problémák vannak számos szolgáltatónál, például a Packeta-nál és a Samdey-nél is.

Az átlagos magyar fizetésekhez mérten összességében elmondható, hogy 2024 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636 700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 438 400 forint volt, tehát a futárok valamivel az országos átlag alatt keresnek. Ugyanakkor a bruttó mediánkereset 524 100 forint volt júliusban, tehát abban is bőven elmaradnak.

Ahhoz, hogy valaki futárként dolgozzon, alapvető követelmények közé tartozik a B kategóriás jogosítvány (gépkocsival végzett munka esetén), vagy kisebb városi területeken kerékpáros futárok esetében kerékpáros tapasztalat. Fontos a jó tájékozódási képesség és a pontosság, hiszen a szállítási határidők betartása elengedhetetlen.

A jó kommunikációs készség szintén fontos, mivel a futárok gyakran érintkeznek az ügyfelekkel. Rugalmas munkavégzésre is szükség van, mivel a futárok gyakran dolgoznak hétvégén vagy ünnepnapokon is, különösen az e-kereskedelem csúcsidőszakaiban.Az, hogy alapvetően középfokú iskolai végzettséget nem várnak el a futároktól (a legtöbb esetben), szintén magyarázat lehet arra, hogy a béreik valamivel elmaradnak az országos nettó és bruttó átlag és medián fizetésektől.