Nagy a kuszaság a fejekben, szervízdíj vagy borravaló? Nem mindegy, melyikre mennyit fizetsz

A turizmus versenyképességét célzó 14+2 pontos javaslatcsomagot mutatott be Nagy Márton, amely jelentős változásokat hozhat a vendéglátóiparban. A rövidtávú lakáskiadás szabályozása, a bulinegyedekben fokozott rendőri jelenlét és a készpénzmentes borravaló bevezetése egyaránt a digitalizáció és a szolgáltatások átláthatóbbá tétele érdekében történik. Az éttermekben a felszolgálási díjat a jövőben 12%-ban maximalizálják, és kötelezővé válik az elektronikus borravaló-rendszer, mely a felszolgálók életét könnyítené meg. De hogy mi is a különbség ez utóbbi kettő között, és hogy állnak a magyarok ehhez a kérdéshez, azt összegezzük a mostani cikkünkben.

Nagy Márton a turizmus versenyképesség érdekében hétfőn 14+2 pontos javaslatcsomagot mutatott be, melynek célja a bürokrácia csökkentése és az ágazat modernizálása. A programpontok között többek között szerepel a rövidtávú lakáskiadás szabályozása a fővárosban, a rendőri jelenlét fokozása a bulinegyed területein, az idegenvezetési tevékenység átfogó szabályozása, a digitális SZÉP kártya fejlesztése, de az éttermi felszolgálási díj maximalizálása és a készpénzmentes borravaló is szabályozásra kerül.

A készpénzmentes borravaló bevezetése annyit jelent a miniszter elmondása alapján, hogy minden bank köteles lesz a vendéglátóhely számára biztosítani az adómentes borravaló lehetőségét. pl. legyen a terminálon borravaló gomb, ami azonnal a felszolgáló számlájára utalja a pénzt.

A felszolgálási díjat 12 százalékban maximalizálják a jövőben, ami értelemszerűen kevesebb lehet, de több nem.

Miért van külön felszolgálási díj, és külön borravaló?

Állandó téma a szervizdíj és a borravaló egybemosása, összekeverése és hibás megmagyarázása. Régóta morog a vendégek egy része, hogy miért kellene neki két borravalót adnia? A helyzet az, hogy két teljesen különböző dologról van szó, ráadásul elég bonyolult is a történet.

A szervizdíj megfizetése rögzített tétel, a felszolgált ételek és italok kiszolgálásának díját jelenti, azon vendéglátó egységekben, ahol ezt alkalmazzák. Vagyis ezt mindenképpen meg kell fizetnünk, ha betérünk egy étterembe. Ez valójában a cég bevétele, csak nevesítették, hogy mire kell fordítani a végén és valójában ez okozza a félreértést, amiért sokan azt hiszik, hogy ez egy kötelező borravaló, de nem az! A szervízdíj az eladási ár részét képezi, de az utolsó fillérig csak bérre fordítható. Kedvezőbben adózik, mert az áfa levonása után, a 18,5 százalékos TB járulékot kell csak megfizetni: azért tud kedvezményesebben adózni, mert az utolsó fillérig ki kell osztani a dolgozók között a fizetéskor. A mostani bejelentés értelmében a jövőben ez maximum 12 százalék lehet.

A borravaló kérdése mindig aktuális volt Magyarországon, hiszen a szokásokat nagyban befolyásolhatja az aktuális életszínvonal, az intézményi struktúra vagy épp az ehhez köthető adózási rendszer. Egy júliusi Kossuth-rádiós interjújában Orbán Viktor már beszélt a készülő változásokról: a kormányfő nyáron az Egyesült Államokban járt, ahol megtetszett neki az adómentes borravaló intézménye.

Mit gondolnak a magyarok a borravalóról?

A Pénzcentrum hetente jelentkező vlogja, a CashTag is foglalkozott a témával, akkor igyekeztük árnyalni a képet és mindkét felet, azaz a vendéget és a vendéglátóst egyaránt megszólaltatni, hogy tényleg megtudjuk: pontosan mit is gondol erről a magyar lakosság.

A videóban az utca emberét is megkérdeztük, mi a véleménye a szervízdíjról és a borravalóról. Sok eltérő véleménnyel találkozni a kérdésben: van, aki szervízdíjon felül még borravalót is ad, mások alapvetőnek tartják, hogy a szervízdíj esetén az nem jár. Az is jellemző, hogy a borravalót nem mindenki tekinti kötelezőnek, csak akkor adnak, ha elégedettek voltak a kiszolgálással.

Szavaztak a magyarok: ennyi borravalót hajlandóak adni

Nyáron egy szavazást is indítottunk a témában, ahol megkérdeztük olvasóinkat, mennyi borravalót szoktak adni. A válaszokból jól látszik, hogy jelentősen megoszlanak a vélemények a borravalóval kapcsolatban:

A válaszadók 6,35%-a egyáltalán nem szokott borravalót adni, míg majdnem 32%-uk úgy gondolja, hogy ha már van szervizdíj vagy szállítási díj, akkor nincs is szükség további borravalóra. A válaszolók 12,8%-a a visszajáróból származó aprót, azaz maximum párszáz forintot ad, ami inkább a kisebb összegű borravaló kategóriájába tartozik. 31,2% az étteremben, vagy a futárnak a számla végösszegének 5-10%-át szokta borravalóként adni, ez tehát a valamennyi borravalót adók közül messze a legnépszerűbb kategória.

Ami meglepő, hogy a válaszadók még mindig jelentős része, 15,56%-a ennél is nagyvonalúbb, 10-15%-os borravalót hagy. Ennél sokkal kevésbé meglepő módon már csupán 1,8% az, aki ennél is többet, azaz 15-20%-ot hajlandó fizetni. Ennél magasabb összeget 0,37% az adott iparágban dolgozók plusz juttatására.

Érdekes módon egyébként az Egyesült Államokban az ennél is nagyobb, 20-25%-os borravaló általános elvárásként jelentkezik a munkavállalók körében. Ezek az adatok jól mutatják, hogy a borravaló kérdése mennyire változó és szubjektív lehet, és mennyire különböző módon értékelik az emberek a szolgáltatások színvonalát és az azzal járó jutalmazást kultúrától, szolgáltatástól, anyagi helyzettől függően.