Ilyen luxuslakásokat vesz a dúsgazdag pesti elit: mutatjuk a főváros legdrágább otthonát is

Megdöbbentően szélesre nyílt a fővárosi lakáspiacon a dúsgazdagoknak szánt felhozatal: a Pénzcentrum a Budapesti Lakáspiaci Riport adasora alapján arra jutott, hogy a 100 millió forintot meghaladó ingatlanok darabszáma a teljes fővárosi kínálat bő 30 százalékát teszik már ki. A legdrágább új építésú lakásért Pesten pedig 1 milliárd 545 milliót kérnek.

Mint arról nemrég, „Őrület, milyen lakásokban él a dúsgazdag pesti elit: elképesztő, mennyit költenek a luxusra” című megjelent cikkünkben beszámoltunk, hiába állt földbe a lakáshitelek piaca, és hiába jelentkeznek a horror-infláció miatt egyre szélesebb körben az egzisztenciális problémák, mindez meg sem kottyant a fővárosi új építésű lakások piacának. Mára ugyanis egyértelművé vált, hogy elmaradt a trendforduló.

A 2023 második negyedéves adatok ugyanis azt mutatják, ha lassan is, de újra beindult a drágulás ebben a piaci szegmensben, és jelenleg a 1,5 milliót közelíti a fővárosi átlagár. Sőt, Buda árszínvonalának emelkedése annyira erőre kapott, hogy az 1,7 milliót meghaladó fajlagos ár soha nem látott rekordot jelent az átlagárak historikus alakulásában.

A legdrágább városrész jelenleg a II. és XII. kerületeket magába foglaló Közép Buda, itt a 2,5 milliót is meghaladja az átlagos négyzetméterár. De a városrészek szerinti bontásból az is kiderült, hogy már nincs olyan terület a fővárosban, se Budán, se Pesten, ahol 1 milliós fajlagos ár alatt lehet új építésű lakást vásárolni. Mindössze 5 olyan fővárosi kerület van, ahol nem éri el még az egymilliót az átlagos négyzetméterár, de a XV., XVII., XVIII., XXI., és XXIII. kerületekben is már bőven 900-950 ezer forintba kerül egyetlen négyzetméter.

Az árak tehát szinte mindenhol tovább emelkedtek, az viszont legutóbbi elemzésünkből kimaradt, mennyire széles is a dúsgazdagoknak szánt felhozatal Budapesten. Nos, a számok magukért beszélnek: 1 milliárd felett 7 db luxusingatlant kínálnak jelenleg Budapesten; az 500 millió feletti, de 1 milliárd forintot meg nem haladó lakások darabszáma pedig 36-ot számlál. De a kínálat 500 millió forint alatt nyílik ki igazán: mint az alábbi grafikánkon is látható, a 100 millió forintot meghaladó ingatlanok darabszáma a teljes fővárosi kínálat bő 30 százalékát teszik már ki.

Végezetül mutatjuk azt is, mi a top most Budapesten. Nos egészen megdöbbentő, de a legdrágább új építésű lakóingatlant 1 545 345 000 forintért kínálják a VI. kerületi A47-ben. Ezért az összegért az Andrássy úton található luxustársasházban 5 szobát kap a vevő 323 négyzetméteren, és mindössze 32 négyzetméter erkély jár hozzá. Meglepő viszont, hogy a bő másfél milliárdot kicsengető tulajdonos az utcán parkolhat majd, ugyanis a Budapesti Lakáspiaci Riport adasora szerint nem jár parkolóhely az ingatlanhoz. Az A47 projektben amúgy még több lakás is szabad, de a legolcsóbb is bő 1,3 milliárdot kóstál.