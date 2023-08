Fontos dolog derült ki a Szigetről: ekkora zajszennyezést mértek már szerdán

A szerdán késő este a III. kerületben eddig lefolytatott mérések azt mutatták, hogy az előírásoknak megfelelő, a határértéken belüli a Sziget fesztivál zajszintje - mondta a rendezvény főszervezője az MTI-nek.

Kádár Tamás arról számolt be, hogy Óbudán két helyen végeztek mérést, a Fő téren és a Búza utcában, a Kaszásdűlői lakótelepen, amely - mint mondta - a sok éves tapasztalatok alapján a leginkább kitett a Sziget zajának.

"A mérések úgy zajlanak, hogy egyesével beindítjuk a fesztivál színpadait, majd egyszerre is megszólaltatjuk őket, közben pedig folyamatosan mérjük, hogy átlépjük-e valamelyik ponton a határértéket. Az időjárási tényezők, így a szélirány vagy az eső egyaránt befolyásolják a hang terjedését" - fűzte hozzá.

A főszervező elmondta, hogy az éjszaka folyamán a XIII. és a IV. kerületben folytatják a mérést. "A Hajógyári-szigettel szomszédos mindhárom kerületben állandó zajmérőt is kihelyezünk, a fesztivál ideje alatt szúrópróbaszerűen is mérünk, emellett lakossági bejelentésre is kimegyünk ellenőrzést végezni, ha erre igény van".

A megengedett zajszint a vonatkozó szabályozás alapján 23 óráig 65, utána 55 decibel. Az Óbudán lefolytatott méréseken jelen volt Kiss László polgármester, valamint a helyi önkormányzat hatósági osztályvezetője, a XIII. kerületben pedig a környezetvédelmi osztály képviselője volt ott a mérésen.

"A hangosítás technológiája évről-évre fejlődik, a fesztiválnak egyre könnyebb betartani a határértékeket. Az úgynevezett cardioid subok lehetővé teszik a sokpontos hangosítást, irányítani lehet a hangzást, így a zajszint a színpad környékére tud koncentrálódni" - mondta.