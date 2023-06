Megint ezreket buknak ezek a magyarok: ha ilyen lakásban élsz, téged is érint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A szolgáltatók is drágábban dolgoznak, így ahol felúítás van, a lakók már most is többet fizetnek. Az árak pedig csak feljebb mennek egyelőre.

A lakók negyede szokott elmaradni a társasházi közös költséggel, viszont az elemés után elképzelhető, hogy megugrik ez az arány - erről számolt be az RTL HÍradója, miután kiderült hogy jövőre akár több ezer forinttal is többet kell majd ezért is fizetni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az infláció mellett az is az oka mindennek, hogy a felújítási munkákat is egyre drágábban végzik el a kivitelezők. A híradónak nyilatkozó közös képviselő szerint átlagosan négyzetméterenként 30-70 forinttal drágul, vagy már drágult is a közös költség. A szolgáltatók is drágábban dolgoztak, itt egy 20-40 sázalékkal kerül többe a munka, mint eddig. Szerintem egy legalább harminc forintos áremelés elképzelhető minden társasházi lakásban, persze négyzetméterenként - mondta Molnár Gábor társasházkezelő. Egy ilyen társasházi lakásban élő fiatal arról panaszkodott, több ezer forinttal többet fizet már most, mint néhány hónappal ezelőtt. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Most 18 ezer nekem havonta, de ez a kamerarendszer miatt is van. Csakhogy a felújítások miatt várható, hogy még tovább fog emelkedni, és ez komoly terhet ró a havi számláimra - mondta a Híradónak nyilatkozó fiatal férfi.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK