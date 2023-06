Lélegeztetőgépen a Balaton: félő, hogy nem lehet már megállítani a pusztulást

A Balaton tűrőképességét feszegetjük minden egyes újabb beruházással, ami figyelmen kívül hagyja a természeti adottságokat és a helyi érdekeket. Egy frissen megjelent videó különböző balatoni településekre kalauzol el, ahol azt léthatjuk milyen hatást gyakorolnak a tó élővilágára, környezetére és a helyi közösségekre az éppen zajló vagy tervezett beruházások.

Arról már itt a Pénzcentrumon is többször írtunk, hogy évről-évre egyre elkeserítőbb a Balaton állapota. A betegség jelei a nádpusztulásban, az egyre többször megjelenő algásodásban, illetve az itt élő állatok természetes élőhelyének visszaszorulásában is megmutatkozik. A Szabad Európa egy friss videóban most azokat a természetkárosító folyamatokat mutatja be, melyek együttesen járulna hozzá hazánk legnagyobb tavának lassú pusztulásához.

Lovas, Csopak, Aszófő, Örvényes és Balatonföldvár – csak néhány azon települések közül, melyeknek a tájképét jelenleg számos beruházás formálja át teljesen. A videó szerint a közös ezekben az, hogy valamilyen módon károsítják a természetet, miközben sokszor a helyi érdekeket sem veszik figyelembe. A legnagyobb probléma viszont az, hogy nincs egységes koncepció a Balaton fejlesztésére, mindenki csak a maga érdekeivel foglalkozik és mindegyik beruházásra igaz, hogy csak a tó tűrőképességét teszik próbára.

Földváron egy 175 hajóra tervezett, 380 méterre – a Lánchíddal azonos hosszúságú – kikötőt építettek, méghozzá jogszerűtlen módon – mondta el a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület egyik tagja. A civil szervezet egyik tagja, Kárpáti Péter szerint nagyjából negyed milliárdot költöttek el az aprócska strandként üzemelő területre, de most éppen a civilek nem tudják majd használni a partszakaszt. Az Egyesület egyik tagja hozzátette: a pécsi bíróság is kimondta, hogy ebben a formájában jogszerűtlen volt a beruházás, mert a helyi építési szabály rögzíti, hogy nem építhető kikötő a területre. A civilek azt sérelmezik, hogy a társadalmi egyeztetés teljes mértékben elmaradt, a bírósági döntés ellen pedig minden bizonnyal fellebbezni fog a beruházó.

Csopak hasonló problémával néz szembe. A magyar tenger északi partján fekvő települést pár éve még sétahajóval is el lehetett érni, de a BAHART eladta a csopaki kikötőt. Ekkor a magánkézbe került kikötőt az új tulajdonos elzárta a nyilvánosság elől, mondván az egy építési terület, most pedig egy 250 méteres kőszórást tervez a vízbe.

Zlinszky András, ökológus, limnológus, a Szabadonbalaton alapítója arra a kérdésre, hogy elbír -e még a Balaton ennyi kikötőt és hajót, azt felelte: „abban a pillanatban hogy tengerre épített hajókon gondolkodunk, azokkal csak akkor lehet kimenni a kötőből, ha annak a szájában mély a víz, ráadásul ezek a hajók sok helyet foglalnak és óriási építési beruházásokat igényel az, hogy ezeknek a számát növelni tudjuk a vízen…Megvan a balatoni hajózás hagyománya, megvannak azok a típusok amik teljesen jól működnek a tavon.” Hozzátette: a Balaton állapota leginkább úgy jellemezhető: „lélegeztetőgépen van”

A videóban Aszófő, Lovas és Örvényes is megjelennek. Lovason van az egyik, ha nem a legnagyobb összefüggő szőlőhegy és mandulás, melynek erős tájértéki jellege van, amit érdemes megtartani - mondta el Csomai Lóránt, helyi vállalkozó, aki szerint az újonnan ideépült különböző stílusú épületek tájidegenek a balatoni panorámától, nem veszik figyelembe a helyi adottságokat.

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő fényűzés: ilyen luxusvillákat vásárol most a magyar elit a Balatonnál Épp eladósorban van Magyarország legszebb szőlőbirtoka, és több panorámás luxusvilla is a magyar tengernél. 1 milliárd forint felett van a beugró a toplistára.

Örvényesen a beépítéstől félnek és habár ennek a településnek nincs közvetlen partszakasza, ha a nádas és a település közti természetet kiírtják, azzal végeredményben a tó és a települések károsodnak. „A nádas is csak akkor lesz stabil, ha nem csak a vízben álló része van meg, hanem a szárazföld felé egy egyenletes átmenetet tud alkotni ezekkel a gyepalkotó fajokkal és ezekkel a nagyon fajgazdag élőhelyekkel… Lehet azt mondani, hogy más településen beépítették ezeket, akkor miért ne tehetnék meg ők is ugyanazt, de a Balaton egész természeti erőforrása, amiből az összes vízparti település él, annak szüksége van arra, hogy működjön ez az élőhely hálózat.”