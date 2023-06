Átalakul a rezsiügyintézés Magyarországon: erről mindenkinek tudnia kell!

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. elkészítette a Navigátor web alkalmazást, amely megkönnyíti és felgyorsítja a felhasználók rezsiügyintézését, tájékozódását, így a lakossági ügyfelek nagyon rövid időn belül javaslatot találnak arra, hogy gáz- és áramügyeiket hol intézhetik el leggyorsabban.

Az elmúlt években számos változáson ment keresztül az energiaszolgáltatás struktúrája és működése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy még most is sokszor szembesülhet azzal az ügyfél, hogy ügyintézése kapcsán akár több céggel is kapcsolatba kell lépjen, és bizonytalan abban, hogy melyikkel hogyan teheti ezt meg.

A Navigátor célja, hogy lerövidítse a „keresési” időt. Az elintézendő ügyön kívül nem kell más hozzá, mint a fogyasztási hely címe. Az mvmnext.hu/navigator linkről elérhető webes alkalmazás pár kattintással megmutatja a felhasználási hely szerinti optimális ügyintézési lehetőségeket.

Az MVM Navigátor az ügytípus és az érintett felhasználási hely megadását követően elirányítja az ügyfelet azokra a kapcsolati pontokra, amelyeken az adott ügy elintézhető elektronikusan, írásban, telefonon vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati irodában. Akkor is ad a rendszer támpontot – honlapcímet, linket –, ha nem az MVM Csoporthoz tartozó cég az illetékes.