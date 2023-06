Haldoklik a kultúra a vidék Magyarországán: hatalmas nehézségekkel küzdenek a legendás színházak

A HelloVidék utánajárt, hogy élték túl ezt az energiaválsággal és kényszerű bezárásokkal tarkított egy évet a vidéki színházi társulatok. Kit hogyan érintettek a rezsicsökkentő intézkedések, mennyit sikerült megspórolni, ősztől milyen évadra készülhetnek? A sorozat második részében a miskolci és a kecskeméti színház vezetését kérdezték

Ahogyan az országban szinte minden intézményt, úgy a Miskolci Nemzeti Színházat is érintették az energiaválság miatti kényszerű korlátozások. A megnövekedett rezsiköltségek következtében – ahogy a pécsi, a szombathelyi vagy az egri társulat is - a miskolci színház is változtatásokra kényszerült a működési elv és a műsorrend terén. A Nagyszínház épülete 2022. december 31-ig átdolgozott működési elv és művészeti program mellett tartott nyitva - közölte a színház vezetése a HelloVidékkel.

A rezsihelyzet miatt Kecskeméten is egész januárban zárva tartottak

Ahogyan a színház vezetésétől megtudta a HelloVidék, ahhoz, hogy redukálni tudják a kiadásaikat rezsi fronton, a teljes januári hónapra le kellett állítaniuk a színház működését. Ezt követően is csökkentett hőmérséklettel és szigorított villanyhasználattal indultak újra.

Azt azonban kiemelten fontos ügyként kezeltük, hogy bérletes nézőink ne szenvedjenek hiányt, ezért a januári bezárás miatt egészen június közepéig játszani fogunk, hogy a tervezett előadásszámot tartani tudjuk az évadban

- árulták el a lapnak, hozzátéve, bíznak benne, hogy a következő évadban zavartalanul működhet teátrumuk, és nem kényszerülnek hasonló megszorításokra.