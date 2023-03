Mutatjuk a 20 legolcsóbb utcát a szombathelyi ingatlanpiacon: tényleg fillérbe kerül itt egy ház, lakás?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég bemutattuk, hogy hova költöznek a leggazdagabbak Szombathely városában, most pedig azt vettük górcső alá, melyek a legolcsóbb utcák Magyarország harmadik legsűrűbben lakott megyeszékhelyén. Nincs komoly meglepetés, a Vas vármegyei székhelyen is igencsak nagy a szórás a lakásárakban, Szombathely városának legolcsóbb utcáiban már 260 ezer forintos négyzetméterár alatt is találhatunk lakóingatlant.

Korábban, „Ez a 20 legdrágább utca a szombathelyi ingatlanpiacon: ide már tényleg csak az elit költözhet?” című cikkünkben már górcső alá vettük Vas vármegye gazdagabb területeit. Most pedig a másik véglet, azaz azok az utcák következnek, ahol a legolcsóbban lehet most lakóingatlant vásárolni. Mielőtt azonban előre szaladnánk, idézzük fel korábbi anyagunkból azt, hogy Szombathely városa milyen átlagos lakáspiaci mutatókkal bír. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A KSH-nál elérhető, hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján 2022 második negyedévében átlagosan 438 918 forintot kértek Szombathelyen egy négyzetméternyi lakóingatlanért. Ugyanakkor az ingatlan típusa szerint komolyabb szórás is megfigyelhető a fajlagos árakban és természetesen a tranzakciószámokban is. Lapunk megkeresésére az ELTINGA összeállított egy részletesebb adatsort, amely alapján megállapítható, hogy 2022 második negyedévében a használt tégla lakások négyzetméterenként 448 553 forintért (185 tranzakció alapján), míg a panellakások 432 075 forintos fajlagos áron (134 tranzakció alapján) keltek el Szombathelyen; a családi házakért pedig 406 866 forintot kértek (27 tranzakció alapján) a tulajdonosaik négyzetméterenként Vas megye székhelyén. Ez tehát a nagy átlag. Kérdés ugyanakkor, mit mutatnak a mélyebb statisztikák. A lakáspiaci elemzések ugyanis jellemzően megye, város, esetleg városrész (pl. kerület) bontásban vizsgálják a különböző statisztikai mutatókat, míg utca szerinti mélységben - bár rendelkezésre állnak ilyen adatok is - nem nagyon készül felmérés. Pedig egy erősebb nagyítóval vizsgált lokációelemzés kiválóan megmutatja, hogy a lakáspiaci mutatók egészen komoly kilengéseket is képesek produkálni. Hogy ezt igazoljuk, a Pénzcentrum ezúttal a KSH nemrég megjelent kiadványából, azaz az "Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021" adatsorából mutatja, hogy melyek voltak 2021-ben Szombathely legolcsóbb utcái. Fontos leszögeznünk, hogy a 2021-es a legfrissebb adat az utcákra vonatkozóan, így Veszprém város egészére vonatkozó 2022-es átlagárakkal történő összehasonlítás csak hozzávetőleges lehet. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Továbbá az alábbiakban közölt áradatok kapcsán fontos azt is kiemelni, hogy a komoly kilengéseket a tranzakciók darabszáma (összesítésünk valós lakáspiaci tranzakciók alapján készült) és egy-egy extrém tranzakció is komolyan torzíthatja. Főként, hogy a KSH adatsora csak azokat az utcákat listázza, ahol az adott évben minimum 3 tranzakció volt. És akkor nézzük a Szombathely legolcsóbb utcáit. Ezek Szombathely legolcsóbb utcái Szigligeti Ede utca 249 ezer Ft/nm Táncsics Mihály utca 263 ezer Ft/nm Rumi út 264 ezer Ft/nm Nádasdy Ferenc utca 283 ezer Ft/nm Hollán Ernő utca 292 ezer Ft/nm Mikes Kelemen utca 292 ezer Ft/nm Paragvári utca 303 ezer Ft/nm Welther Károly utca 309 ezer Ft/nm Károlyi Antal utca 310 ezer Ft/nm Sugár út 314 ezer Ft/nm Szent László király utca 317 ezer Ft/nm Szűrcsapó utca 319 ezer Ft/nm Vörösmarty Mihály utca 323 ezer Ft/nm Rohonci út 324 ezer Ft/nm Szabó Miklós utca 325 ezer Ft/nm 11-es huszár út 328 ezer Ft/nm Hunyadi János út 330 ezer Ft/nm Szent Imre herceg útja 330 ezer Ft/nm Gagarin út 332 ezer Ft/nm Szent Márton utca 333 ezer Ft/nm

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK