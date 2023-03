Mi az a PVC padló? Olcsó, tekercses PVC padló hol kapható?

Napjainkban újra reneszánszát éli a PVC padló, legyen szó klasszikus tekercses PVC padló vagy más PVC alapú padlólap, például vinyl lerakásáról. Na de mi az a PVC padló, miben más, mint a linóleum, amivel a gyakorlatban a leggyakrabban összekeverik. Milyen anyagból van a PVC padló, hogyan történik a PVC padló lerakása, hol kapható olcsó PVC padló webáruház használatával vásárolva?

Cikkünkben eláruljuk, mi a PVC padló, miben más a PVC padló, mint a linóleum vagy a vinyl padló és hogyan történik a tekercses PVC padló lerakása. Milyen szempontok alapján vásároljunk PVC padlót, hol kapható PVC padló kedvező áron (melyik olcsó PVC padló webáruház használata ajánlott)? Milyen PVC padló árak jellemzik a legnagyobb hazai forgalmazókat (pl. Diego PVC padló, Praktiker PVC padló), mennyibe kerül a PVC padló négyzetmétere?

Mi az a PVC padló?

Mindenekelőtt tisztázzuk, mi az a PVC padló, hiszen a gyakorlatban nagyon gyakran összekeverik a linóleummal, illetve a vinyllel. Nos, a linóleum valójában egy lenolaj-alapú (a linóleum jelentése lenolaj: len + oleum), tekercses kiszerelésben kapható melegburkolat típus, készítési eljárása során a lenolajat természetes gyantával, faliszttel vagy parafaliszttel, titán-oxiddal, illetve természetes színezőanyagokkal keverik, mindez egy jutahordozóra kerül; előállítása munkaigényes, többlépcsős folyamat, ám néhány évtizeddel ez előtt az egyik legnépszerűbb burkolattípus volt. Ma már nem csak természetes linóleumok vannak, kaucsukkal és műanyaggal is dúsíthatják, egyébként nem csak tekercsben, hanem klikkes rögzítéssel is kapható.

A PVC, azaz polivinil-klorid nem természetes, hanem szintetikus eredetű alapanyag, egy hőre lágyuló, egyébként kemény műanyag, kémiailag igen ellenálló a külső hatásokkal szemben. A PVC padlólapok kemény PVC anyagból készülnek, egyébként a PVC típusú padlók többféle formában is kaphatók – pl. tekercses PVC padló, vagy szintén PVC alapú vinyl padlómodulok. A PVC padló egyébként a félkemény burkolatok közé tartozik, ám kiválóan ellenáll a bútorok súlyának és az intenzív mindennapos használatnak is.

Miért jó a PVC padló?

A PVC padló egyik legnagyobb előnye – legyen szó tekercses PVC padló vagy vinyl használatáról – az, hogy a keverékben lévő különféle lágyítóanyagoknak köszönhetően nagyon jól ellenáll a kopásnak, emellett könnyen tisztítható, ráadásul vízhatlan is, így nyugodtan felmoshatunk rajta vagy beépíthetjük vizes helyiségekbe is. A PVC padló lerakható már meglévő burkolatokra, csempékre, így rengeteget lehet spórolni azzal, hogy nem kell a meglévő padlót felszedni.

A PVC padló gyártása olcsó (az egyik legolcsóbb megoldás a tekercsed PVC padló), a PVC padló lerakása is nagyon egyszerű, mindemellett a PVC padló remekül alkalmazkodik az egyedi igényekhez, nehezen elérhető, nem ideális formájú helyiségekbe is nyugodtan betehetjük, sőt, ennél a burkolattípusnál még az egyenetlen padló sem számít. A Könnyű tisztíthatósága miatt a PVC padló ajánlott konyhába, a csúszásmentes PVC padló, illetve a csempemintás PVC padló pedig a fürdőszobában is megállja a helyét – de egyébként a PVC padló bármilyen mintázattal kapható, létezik famintás PVC padló vagy kőmintás PVC padló is.

A PVC padló lerakása

A különféle melegburkolatok közül a tekercses PVC padló lerakása a legegyszerűbb: egyszerűen kigurítjuk a tekercset, felillesztjük a PVC padlóhoz való ragasztóval kezelt felületre, majd formára vágjuk. A lapokból álló PVC padló, azaz a vinyl padló lerakása sem bonyolult, megúszhatjuk a lerakásukat melegburkoló szakember alkalmazása nélkül is – gyakorlatilag ugyanúgy történik az ilyen padlótípus lerakása, mint a laminált padló esetében, de lehetőség szerint gondoskodjunk a sima, tiszta aljzatról. A PVC padló felszedése szintén egyszerű, mi magunk is el tudjuk végezni házilag.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A PVC padló lerakása kacsán azt a ragasztót használjunk, amit a PVC padló gyártója is ajánl, továbbá mindenképpen olvassuk el a gyártói lerakási útmutatót is. A padlóburkolatok lerakása előtt fontos, hogy hagyjuk az alapanyagot szobahőmérsékleten akklimatizálódni, mielőtt elkezdenénk vele dolgozni. A tekercses PVC padló lerakása előtt készítsük elő az anyagot és vágjuk ki kb. 10 cm ráhagyással. Ezután ügyeljünk a pontos illesztésre, vágjuk ki a tényleges méretet, ügyeljünk a sarkakra.

Kezeljük a felületet ragasztóval (vannak ragasztásmentes PVC padlók is, amelyeket csak kétoldalú ragasztóval tartunk a helyükön), ragasszuk le az anyagot, simítsuk el hengerrel, majd hagyjuk megszáradni. A PVC padló száradása után tegyük fel a szegélyléceket és máris használatkész az új burkolatunk! Sérülés, kopás esetén – vagy ha csak meguntuk – egyszerűen szedjük fel az egészet és ragasszunk a helyére másikat.

PVC padló hol kapható?

A PVC padló kapcsán az egyik leggyakoribb kérdés, amivel találkozhatunk, az, hogy hol kapható PVC padló olcsón, létezik-e olcsó PVC padló webáruház, ahol kedvünkre keresgélhetünk, a termékek széles választékát böngészve. Olcsó PVC padló egyébként kapható szinte minden nagyobb barkácsáruházban, lakásfelújítási cikkeket forgalmazó nagyáruházban, illetve sokszor a lakberendezési áruházakban is (pl. Diego PVC padló, Praktiker PVC padló, OBI PVC padló). A PVC padló vásárlás nem csak az üzletben személyesen, hanem az adott áruházak webshopjában és más, felújítási cikkeket kínáló webshopban is megtehető.

Olcsó PVC padló webáruház – hol találok ilyet?

A PVC padló árak kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy ez az egyik leginkább pénztárcabarát megoldás minden benti burkolattípust egybevetve. A tekercses PVC padló már kb. 2.000 Ft/m2-es áron kapható – ha a spórolás a cél, mindenképpen érdemes ellátogatnunk különféle gyűjtőoldalakra (pl. árukereső), amelyek listázzák számunkra a legkedvezőbb ajánlatokat. Habár a tekercses PVC padló az egyik legolcsóbb megoldás, a vinyl padló már egy annál drágább, jobb minőségű melegburkolat – árát tekintve a hideg burkolatokkal, jobb minőségű laminált padlókkal kerül egy árkategóriába.