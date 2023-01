Itt az igazság a gáztűzhelyek betiltásáról: komoly gondot okozhatnak ezek a készülékek

Nem igaz, hogy az USA vagy éppen az Európai Unió betiltaná a gáztűzhelyeket, az viszont igen, hogy egyre több elemzés jelenik meg arról, hogy a gáztűzhelyek, főleg a régiek és a rosszul bekötöttek károsak az egészségre – írja a hvg.hu

A lap beszámolója szerint az újabb kutatások szerint az az állítás, hogy a gáztűzhelyeknek van egészségügyi kockázatuk, valóban igaz. Egy tavaly novemberi felmérés szerint például az amerikai asztmás gyerekek 12,7 százalékánál az asztma azért alakulhatott ki, mert a család gáztűzhelyet használ. De ezután néhány héttel az Európai Közegészségügyi Szövetség jelentéséből már az is olvasható volt, hogy az az európai asztmás gyerekeknél ugyanez az arány 7,3 százalékra becsülhető. Azt mindkét kutatás kiemelte, a tűzhely hatása nagyjából ugyanolyan, mint ha valaki dohányozna a lakásban.

Egy másik kutatás szerint az is probléma, hogy gyakorlatilag lehetetlen szivárgásmentesre elkészíteni a tűzhelyeket és a csöveiket. Persze ez nem azt jelenti, hogy otthon életveszélyben lenne csak emiatt az ember, a szennyezés ugyanis kintre megy, a beltéri metánszivárgás bőven az elviselhető határértéken belül van. Összességében tehát vannak bajok a gáztűzhelyhasználattal, és erre egyre több kutatás hívja fel a figyelmet, de ettől függetlenül egyik napról a másikra nem fogják betiltanak a készülékeket. A viszont elképzelhető, ahogy a lap is írja, az autógyártástól vett példa alapján, idővel az újonnan forgalomba hozott eszközökre lépésről lépésre szigorúbb előírások lesznek érvényben. Ám ez még így is a jövő zenéje.