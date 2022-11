Kifulladni látszik az új lakások piaca: lassan kipukkadhat a bődületes árlufi?

Az építőanyagárak folyamatos emelkedése az újépítésű lakóingatlanok piacán is éreztette hatását: a kivitelezők ugyanis lekövették az áremelkedést. Ennek hatására azonban olyan árak kezdtek idén kialakulni a piacon, mely miatt megtört a vevők lendülete. De nem csak a vevők torpantak meg: sok beruházó nem indít már új projektet, illetve sokan csúszni fognak a már zajló beruházások befejezésével.

Az újépítésű ingatlanok piacára az jellemző, hogy árban követi az építőanyagok drágulását. Márpedig az építőanyagoknál további áremelkedést lehetett tapasztalni - jelezte Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezetője. Az árak emelkedése miatt viszont erősen visszaesett a kereslet az újépítésű ingatlanok iránt az idei évben, habár közrejátszott ebben a “zöldhitel” kivezetése is - jegyzi meg a hálózat közleményében Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. irodájának szakmai vezetője.

Ezt megerősítette Dr. Kovács Csaba, az ingatlanközvetítő agárdi irodájának szakmai vezetője is, aki szerint a Velencei-tónál sem mutatkozott jelentősebb érdeklődés az újépítésű ingatlanok iránt, annak ellenére, hogy korszerű, energiatakarékosabb ingatlanokról van szó, melyek okkal lehettek volna keresettek.

Az árak azonban már sokaknak túl magasak. Dunakeszi és környéke esetében például idén újépítésű házat 80 millió forinttól találhattunk, míg az újépítésű lakásoknál 50-60 millió forintnál kezdődött a kínálat, vagyis a fővárosban megszokott egymillió forintos négyzetméterárak voltak jellemzőek - hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, a cég észak-pesti irodájának szakmai vezetője.

A belvárosban is minimális volt emiatt az érdeklődés az újépítésű ingatlanok iránt. Mint Garaba Gergely, az ingatlanközvetítő hálózat belvárosi irodájának szakmai vezetője elmondta: egymillió forintos négyzetméterár alatt már szinte semmilyen újépítésű ingatlan nem lehetett kapni, nem csak a belvárosban, de a külső kerületekben sem, sőt megjelentek a másfél milliós négyzetméterárak. Ez viszont már annyira magas összeg a vevők számára, melyet tapasztalatai szerint nem tudtak vagy akartak megfizetni.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan kerületi XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy 10-20 százalékos áremelkedés után az árak elérték azt a lélektani határt - hiszen közel másfél milliós négyzetméterárakról beszélünk -, ahol a vevők már inkább a szépen felújított használt ingatlanok piacán néztek körül.

Tóth Viktória, a hálózat XIII. kerületi irodájának vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az újépítésű lakások iránt ugyan volt érdeklődés, de az árak miatt nagyon sok vevő újragondolta korábbi terveit: a XIII. kerületben például 950 ezer - 4,2 millió forintos négyzetméteráron kínáltak újépítésű lakásokat, ami részben már a megfizethetetlen kategóriába tartozik.

Rencsevics Mária, a cég XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy akadtak ugyan érdeklődők az újépítésűek iránt az idén, de mivel 750 ezer - 1,2 millió forintos négyzetméterárakkal találkozhattunk a kerületben, így az érdeklődők is határozottabb igényekkel érkeztek és nehezebben kötöttek kompromisszumot, mint a használt ingatlanok esetében.

Nagy Csaba, a dél-budai irodák régiós vezetője mindezt azzal árnyalta, hogy a XI. kerületben az újépítésűek iránt mutatkozott érdeklődés, bár az szerinte is kétségtelen, hogy egy kis bizonytalanság azért észlelhető volt a “zöld hitel” megszűnésének hatására. Ennek ellenére számottevő csökkenést nem lehetett tapasztalni, mivel a csok és az állami támogatások továbbra is jelen voltak, és 2023-ban is maradnak - jegyezte meg a szakértő, aki szerint az idén jellemző 1,5 millió forintnál induló újépítésű négyzetméterárak jövőre várhatóan tovább nőnek, miközben sok beruházó nem indít már új projektet, illetve sokan csúszni fognak a már zajló beruházások befejezésével.

Ugyanezt említette Balla Frigyes is, aki szerint a beruházók jelentős része láthatóan berekesztette az értékesítést, mivel nem látják előre, hogy milyen határidővel és milyen áron tudják befejezni az új projekteket. Ezért itt is leginkább a kivárás volt jellemző. Természetesen akadtak olyanok, akik továbbra is építettek, náluk mintegy 1-1,3 milliós átlagos négyzetméterárakkal találkozhattak az érdeklődők Észak-Pesten.