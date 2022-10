Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: rengeteget alkudhat, aki most vásárolna

Nagy átalakuláson esik át az ingatlanpiac, és habár a túlárazott ingatlanok esetében már az elmúlt években is nyílt némi lehetőség az alkura, most a szakértők azt jósolják, hogy az alku általános mértéke növekedni fog.

A hirdetési árak sokszor irreálisan magasan alakultak az ingatlanpiacon az elmúlt hónapokban, és gyakran lehetett találkozni a piaci árnál 10-15 százalékkal magasabb áron kínált ingatlanokkal, amit alkuval általában le lehetett faragni - mondta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. irodájának szakmai vezetője. Az alku mértéke azonban így is csak átlagosan 5-10 százalék között alakult, hiszen akadtak jól árazott ingatlanok is a piacon, melyeknél vagy egyáltalán nem volt alku, vagy legfeljebb egy-két százalékról beszélhettünk.

Hasonló helyzetet vázolt Garaba Gergely, az ingatlanközvetítő cég belvárosi irodájának szakmai vezetője is, aki szerint a belső kerületekben a túlárazás mértéke általában 10-20 százalék között változott, bár jellemzőbb volt inkább a sáv alja. Ennek az alkumértéknek az volt az oka, hogy alapvetően arra számítottak az eladók, hogy úgyis valamennyit alkudni fog a vevő. Ezzel csak az a probléma, hogy már egy ekkora túlárazás esetében is annyira lecsökkent az érdeklődők száma, hogy sok esetben gyakorlatilag nem volt hívás a lakásra.

Azt is megjegyezte, hogy elég nehéz megértetni a tulajdonosokkal, hogy az általuk kitalált “legyen magas az ár, majd hívnak és alkudnak” stratégia a jelenleg átalakulóban lévő piacon egyre kevésbé működik. Mindenesetre az alku jelen volt az eladásoknál, a szakértő szerint gyakorlatilag nem is lehetett árengedmény nélkül ingatlant értékesíteni. Az pedig, hogy mekkora volt az alku mértéke, leginkább az induló ártól függött.

Balla Frigyes, a cég IV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője azt tapasztalta, hogy a felkapott kategóriákban - mint a másfél- és kétszobás panelek, a felújított téglalakások, valamint a jó állapotú házak - az átlagosnál mérsékeltebb, 1-5 százalékos alkura nyílt csak lehetőség.

Nagy Andrea, a bel-budai és észak-budai iroda szakmai vezetője ehhez hozzátette, hogy akadtak ugyanakkor olyan ingatlan, melyeknél nemhogy alkura nem került sor, hanem inkább felfelé licitálás történt. Ezekre az ingatlanokra jellemző, hogy jól volt megállapítva egy ingatlan ára. Ilyenkor szinte “verekedtek érte” a vevők.

Ugyanezt említette Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője is, aki szerint a túlárazott ingatlanoknál lehetett azzal a jelenséggel találkozni, hogy ha volt is rájuk érdeklődő, akkor az megpróbált erősen alkudni, akár mintegy tíz százalékot is. Miközben akadtak olyan piaci áron, vagy akár alulértékelve kínált ingatlanok is, melyeknél felfelé licitálás indult az érdeklődők részéről, így több százezer, vagy akár több millió forinttal magasabb áron kelt el végül az ingatlan.

Dr. Kovács Csaba, az ingatlanközvetítő cég agárdi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy az idei év első felében a jól árazott ingatlanok esetében nagy alkukról nem beszélhettünk, hiszen ezekre jellemzően sok volt az érdeklődő, így akár hirdetési áron is elkeltek, sőt előfordult, hogy a hirdetési ár fölé licitálnak a vevők.

Az átlagos alku értéke viszont 5-10 százalék között mozgott, elsősorban a túlárazott ingatlanok miatt, melyeknél jelentősebb árengedményt voltak kénytelenek adni a tulajdonosok, ha valóban értékesíteni akarták az ingatlanukat.

Balla Frigyes arra is felhívta a figyelmet, hogy az alku mértéke az elkövetkező időszakban várhatóan nőni fog, tehát nagyobb alkulehetőségekkel találkoznak a vevők, hiszen nagy változáson esik keresztül az ingatlanpiac, trendforduló alakult ki.

Ugyanezt várja Krausz Gábor, az ingatlaniroda siófoki irodájának szakmai vezetője is, aki jelezte, hogy az országos ingatlanpiacot lassító tényezők a Balatonnál is éreztetik hatásukat, ráadásul épp egy nagy áremelkedési hullámon van túl a déli part ingatlanpiaca, mely után menetrendszerűen megjelenik a kivárás. Ennek eredményeként pedig itt is elkezdhetnek nőni az alkuk - vélekedett. Úgy látja azonban, hogy ennek mértéke legfeljebb 5-10 százalék lehet majd, és az is mindössze néhány ingatlantípus esetében.

Rencsevics Mária, a cég XIX., XX. és XXIIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetkező időszakban várhatóan a növekvő kínálat miatt a vevők jobban tudnak majd válogatni a kínálatból. Ennek hatása pedig az lesz az eladók számára, hogy hosszabbra nyúlik az értékesítési idő és keményebbé válik az alkufolyamat, mint korábban.

