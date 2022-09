8+1 rezsizúzó trükk: ezekkel a módszerekkel rengeteget foghatsz a gázszámlán

Augusztus végével megérkeztek az első emelt árú rezsiszámlák, ami még csak a kezdet, hiszen a fűtési szezon még hátra van és a nappalok rövidülésével egyre több áramot vagyunk kénytelenek fogyasztani. Éppen ezért érdemes utánajárni, hogy pontosan hogyan is tudjuk otthonunkat energiahatékonyabbá tenni. Összeszedtünk 9 tippet, aminek segítségével csökkenteni tudjuk a gázszámlánkat.

A kormány július végi bejelentése szerint augusztus 1-től csak egy bizonyos átlagfogyasztás felett piaci árat kell fizetnünk a gázért és az áramért. Az első emelt árú számlák pedig már meg is érkeztek, ami sokakat sokkolhatott. Pedig az igazi érvágás még hátravan, hiszen a fűtési szezon még el se kezdődött. Az egyre növekvő energiaárak miatt pedig érdemes tisztában lennünk azzal, hogy hogyan spórolhatunk otthonunkban.

Bár nagyobb befektetés nélkül (mint napelemrendszer telepítése, vagy a ház teljes energetikai felújítása, hőszigetelése) nem tudjuk teljesen nullázni a rezsiszámlánkat, de ennek ellenére is megtanulhatjuk, hogy mik azok a trükkök, amiknek a segítségével jelentősen csökkenthetjük a gázszámlánkat. Az idealhome.com segítségével most összeszedtünk 9 olyan trükköt, amit bárki magáévá tehet könnyedén, hogy lefaragjon a téli fűtési költségekből.

Tekerjük le a bojlert

Azzal, hogy a bojlert folyamatosan maximum hőmérsékletre melegítjük azzal gázt (vagy adott esetben áramot) és ezzel pénzt pazarlunk. Próbáljuk meg inkább párfokkal lecsökkenteni a vízhőmérsékletet, annyira, hogy még optimális legyen, de ne melegítsük feleslegesen azt, amit nem használunk el.

Lehetőleg használjunk kevesebb vizet és inkább köszönjünk el a kádban való órákon át tartó lubizkolástól, ha tehetjük. Ha kicsit hidegebb vízzel zuhanyzunk azzal máris energiát takaríthatunk meg.

Csak akkor fűtsünk, ha tényleg szükséges

Mindenki tisztában van azzal, hogy napközben, vagy amikor nem vagyunk otthon érdemes levenni a fűtést, azonban sokan hajlamosak megfeledkezni erről. Most viszont akár időzítőt használunk, akár manuálisan állítunk a termosztáton mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy a fűtés csak akkor legyen bekapcsolva, amikor tényleg szükségünk van rá.

Emellett érdemes arra is odafigyelnünk, hogy ne legyen nagy különbség a nappali és az éjjeli hőmérséklet között: a szakértők szerint ugyanis elegendő 3-4 fokkal levenni a hőmérsékletet, amikor nem vagyunk otthon.

Használjunk alkalmazást

Használjuk a modern technikát, aminek a segítségével nyomon tudjuk követni, hogy pontosan hogyan, és mikor használjuk a gázt a mindennapok során. Így a telefonunk értesítései segítségével sokkal tudatosabban fogjuk kezelni a fogyasztásunkat, hiszen az alkalmazás megmutatja, hogy milyen gyakran kapcsol be a kazán és segít megmutatni, hogy csökkenthető-e ennek a gyakorisága. Például, ha csak naponta egyszer kapcsoljuk be a bojlert érdemes akkorra időzíteni a fürdést. Ezzel pedig pénzt tudunk megtakarítani.

Hagyjuk szabadon a radiátort

Ne tegyünk nehéz bútorokat a radiátor elé, hiszen, ha bútorokat teszünk elé azzal gátoljuk a meleg levegő keringését a szobában. Így pedig hosszabb ideig tart befűteni a lakást, ami többe is kerül nekünk.

Ha a kanapét akár 10-15 centivel is távolabb helyezzük a radiátortól, a hő jobban fog tudni áramlani a helyiségben

– mondta el Holly Herbert, a webuyanyhouse munkatársa, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel a kis aprósággal akár 10 százalékkal is csökkenthetjük a számlánk végösszegét. De persze minél nagyobb a távolság a radiátor és a bútorok között annál jobb.

Kövessük nyomon a számláink

Érdemes feljegyezni a fogyasztásunkat és folyamatosan figyelemmel kísérni a számláinkat, hiszen ezek alapján könnyedén kiszámolhatjuk, hogy átalányt fizetnünk érdemes-e jobban, vagy pedig a havi elszámolással járunk jobban. Az átlagfogyasztásig életben lévő kedvezmények miatt ugyanis most különösen fontos, hogy melyik elszámolási módot választjuk.

Kapcsoljuk ki a nem használt készülékeket

Sok olyan készülék van, amely készenléti állapotban is fogyasztja az áramot. Ha kikapcsoljuk a nem használt készülékeket, akkor évente akár több ezer forintot is megspórolhatunk. A trükk pedig itt is az odafigyelés, ahogyan a termosztát esetében is: ha nem használjuk a laptopunkat, akkor kapcsoljuk ki és ne hagyjuk a töltőn, ahogyan a többi készüléket sem.

Elengedhetetlen a kazán karbantartása

A gázszámla csökkentésének egyik módja az, ha nem hagyjuk ki a kazánunk éves szervizét, ugyanis nem éri meg spórolni a szakemberen, hiszen egy rossz állapotban lévő rendszer több ezer forinttal is növelheti a gázszámlánkat havonta. A szerviz pedig biztosítja, hogy a maximális teljesítményen tudjon működni a kazánunk. A szerviz során ugyanis a mérnök ellenőrzi, tisztítja és kicseréli az alkatrészeket, ha szükséges, amivel elhárítja az esetleges problémákat még a rendszer meghibásodása előtt.

A kazán és a fűtési rendszer karbantartása nemcsak a gázszámlánkon fog meglátszani, de elősegíti a biztonságos és hatékony működést. Egy megfelelően működő kazán kevesebb energiát használ fel egy ház fűtésére, ezért is segíthet a rendszeres ellenőrzés az energiaköltségek csökkentésében

– mondta el Andrew Collinge, a BestHeating termékmenedzsere. Martyn Bridges, a Bosch kommunikációs és termékmenedzsment részlegének vezetője szerint ez az éves ellenőrzés pedig különösen azután, hogy nyáron és tavasszal hosszú hónapokig nem használjuk.

Intelligens termosztát

Ha éppen aktuális számunkra a fűtési rendszer lecserélése, vagy amúgy is tervben van otthonunk energetikai felújítása érdemes egy intelligens termosztátba fektetnünk. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a fűtési rendszerünket a távolból irányítsuk egy alkalmazáson keresztül. Egyes készülékek a napi rutinunk alapján dolgozzák ki a számunkra legmegfelelőbb beállításokat, megint más készülékek pedig az időjáráshoz igazítják a működésüket. A legmodernebbek segítségével pedig a kazán teljesítményének hőmérsékletét is irányíthatjuk akár, hogy az mindig a legoptimálisabb hatásfokon működjön.

A rendszerhez érdemes intelligens termosztatikus radiátorszelepeket is beszereltetni, így a távolból tudjuk irányítani, hogy melyik szobában menjen a fűtésünk. A megfelelő használattal pedig ez az egyik legolcsóbb módja annak, hogy javítsunk az otthonunk energetikai besorolásán és csökkentsük a gázszámlánkat.

Cseréljük le a régi kazánt

Ha a kazánunk már több mint 12-15 éves, akkor már könnyen előfordulhat, hogy sűrűn meghibásodik és ezért érdemes lehet megfontolni a cseréjét.

Átlagosan az éves energiaszámláink több mint felét teszi ki a gázszámlánk

– mondta Victoria Billings, a Bosch marketing igazgatója. Ezért is elengedhetetlen a hatékony – és ezáltal kölcsönhatékony – fűtési rendszer. Bár egy új kazán ára könnyen százezrekre is rúghat, de alapvetően jó befektetés, hiszen egy új, modern modell akár 30 százalékkal is csökkentheti a gázszámlánkat.