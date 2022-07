Mi az a H-tarifa és hogyan működik? Így lehet már biztosan megúszni alacsony rezsivel a telet

A Magyar Hőszivattyú Szövetség üdvözli a kormány azon döntését, mely szerint a hőszivattyúkkal otthonukat fűtő háztartások esetén sem a villamosenergia-mennyiség tekintetében, sem az igénybe vett kedvezményes – H vagy Geo – áramtarifára a módosítás nem vonatkozik, azaz a korábbi szabályozás maradt érvényes.

A mai nap megjelent Magyarország idén valószínűleg egyik legtöbbet olvasott Közlönye, melyben az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó rendelet részletszabályai láttak napvilágot.

A részletszabályok tisztázták, hogy a rendeletet nem kell alkalmazni

lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget a rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni,

a lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget a rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

A Magyar Hőszivattyú Szövetség üdvözli a kormány döntését, hiszen ez azt is jelenti, hogy Magyarország is elköteleződött a hőszivattyúzás mellett - írták közleményükben.

A hőszivattyús megoldások jelentik ugyanis az elektromos áram alapú fűtés leggazdaságosabb módját. Mivel főleg megújuló energiával működik, a hőszivattyú a jelenleg leginkább költséghatékony és környezetbarát fűtési megoldás

- írja a közlemény.

A hőszivattyú működési elve viszonylag egyszerű: az egyre nagyobb arányban megújuló forrásokból előállított, alacsonyabb széndioxid-tartalmú villamos áramot arra használják, hogy hatékonyan összegyűjtsék a környezet hőjét, és olyan hőmérsékletre emeljék, amelyen az épületek fűtésére, hűtésére és melegvíz előállítására alkalmas. Napjainkban a hőszivattyúkban leggyakrabban a levegőből és a talajból származó környezeti hőt hasznosítják, de a technológia alkalmas a hulladékhő, szennyvíz, geotermia vagy természetes vizek hasznosítására is - közölték.

A hőszivattyúk tehát az energia akár 75 százalékát képesek a környezetből (pl. levegőből, vízből, talajból, de akár a szennyvízből is) gyűjteni, míg a maradékot villamos energia biztosítja.

Ha ezt leegyszerűsítjük, akkor elmondható, hogy egy egységnyi energia bevitelével a hőszivattyú akár három-négyszer több hőenergiát is tud előállítani. Ezért is lehet új építések esetén a 25 százalékos megújulóenergia-követelményt hőszivattyúval könnyen, más kiegészítő gépészeti megoldás nélkül is teljesíteni.

Ahogy a hőszivattyúzás trendje erősödik, és a hőszivattyúk az előttünk álló időszakban egyre inkább fókuszba kerülnek, a Magyar Hőszivattyú Szövetség ezúton is fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy egy rendszer telepítése előtt terveztessék meg a rendszert és a telepítést megfelelő szakmai képzettséggel és adott esteben gyártmányspecifikus telepítési és szerviz-jogosultsággal rendelkező szakcéggel végeztessék el!

A tervezés során mindig érdemes a bekerülési és várható üzemeltetési költségeket egy szakember segítségével összevetni. Számos olyan szempontot fontos figyelembe venni egy hőszivattyús rendszer kialakítása előtt, mely komoly szaktudást és körültekintést igényel. A hőszivattyúk esetében sokkal kisebb teljesítménylépcsők vannak, 4 kW-tól indulvajellemzően2 kW-os lépcsőnként. A méretezés azért fontos, hogy a hőszivattyú az energiafelhasználás szempontjából optimálisan tudjon működni. Ehhez pedig minden esetben energetikai számítás, és magas szintű rendszerismeret szükséges.