Rohamosan fogy a tűzifa: horror áron lesz a minőségi tüzelő télre

Egyik napról a másikra, már most, nyár derekán megindult a roham a tűzifáért, állítják a kereskedők. A törzsvevőkön kívül ráadásul újak is feltűntek, és sokan készleteket igyekszenek felhalmozni a rezsicsökkentés visszavágásának a hírére. Megnéztük, mi a helyzet most a tűzifa-kereskedőknél, mennyiért lehet tűzifát venni, és mi az, amire a vásárláskor fokozottan figyeljünk – írta meg a HelloVidék.

A rezsicsökkentés eltörlésének bejelentésével párhuzamosan megemelkedett a kereslet a tüzelőfa iránt. A hazai tűzifakereskedők viszont több hetes várakozással tudják csak kiszolgálni a vevőiket. Annak ellenére is, hogy az erdészetek szerint folyamatos a fakitermelés és nincsen se készletvisszatartás, se hiány. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021 januárjában az egységes, fűrészelt tűzifa ára 4190Ft/100kg volt, februárban pedig már 4230Ft/100kg. Nyáron viszont már mintegy 900-1000 forinttal került többe mázsánként a fa, mint tavaly ilyenkor a vidéki tüzépeken. Ebben az évben már háromszor emelték a tűzifa árát, fél év alatt összesen 50 százalékos emelkedést könyvelhettek el, így most 30 ezer forintba kerül egy erdei köbméter, és a tűzifa kiszállítása is külön költséget jelent. A nyugdíjas vevők az idei nyáron még nem jelentek meg, ellenben feltűnt egy tehetősebb réteg, ők 6, de akár 9 ládával is visznek a fából, hogy tartalékot képezzenek a télre. A nyugdíjasok általában később jelennek meg, és csak néhány ládára van szükségük. A most megjelenő új vásárlók azonban egyértelműen felhalmoznak, és főként olyanok, akik eddig gázzal vagy villannyal fűtöttek – mondta el Meiszterics László, a Sefag Zrt. munkatársa. A szakértők szerint pedig még nincs itt vége az áremelkedésnek: télig könnyen további 10-20 százalékot emelkedhetnek az árak.

