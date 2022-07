Fillérekért kapni házat ezeken a magyar borvidékeken: már pár százezer forintért is van ajánlat

Olyan szőlőbirtokokat keresett a HelloVidék, amelyeken szilárd falazatú építmény is található, így akár nyaralónak is tudjuk használni ezeket a borászatokat. A legolcsóbb telek, ami jelenleg a piacon van mindössze 600 ezer forint, de a határ a csillagos ég.

Mindenki tudja, hogy az elmúlt években az ingatlanárak az egekbe szöktek, de ez nem azt jelenti, hogy nem kaphatunk nyaralót, vagy egy vidéki otthont potom összegekért. Ezek a pincészetek és birtokok, amiket összeszedtünk ugyanis azoknak a kispénzű, vidékre vágyó embereknek jelentenek megoldást, akik másként nem jutnának ingatlanhoz.

Magyarországon pedig rengetegen laknak már lakóingatlannak nem minősített kisebb épületben (melléképület, gazdasági épület, borpince, üdülő), amelyeket maguk építettek, vagy újítottak fel. Az ország borvidékeit nézte meg a HelloVidék, ahol jelen pillanatban 15 millió forintig összesen 183 pincét és présházat találtak szerte az országban.

A legolcsóbb ingatlant a Pest megyei Ócsán van, ahol fél millió forintért kínálnak egy magában álló, omladozó pincét. A második helyezett a szóládi Európa-díjas löszpince sor egyik pincéje, amit mindössze 600 ezer forintért árulnak a Balatontól mindössze 7 kilométerre. A történet szépséghibája, hogy mindössze egy négyzetméteres a telek, így valószínűleg az ingatlan valóban egy löszfalba vájt pince lehet.

De, aki egy kicsit több pénzt is rá tud szánni, az 15 percre a Balatontól, Várvölgy szőlőhegyén már 12,5 millió forintért is találhat telket. A birtokról remek kilátás nyílik a Mulatódombra, a hegyekkel körbevett völgyre, ráadásul a Balaton és Hévíz is pár percnyire van csak autóval. A telekhez tartozik egy kétszintes, szintenként 20 négyzetméteres alapterületű présház, illetve a szőlő mellett gyümölcsfák is.