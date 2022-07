Végre kiderült: ennyire drága az élet Budapesten - le fog esni az állad

Az utóbbi egy évben durva drágulásnak lehettünk tanúi itthon: a rekordmagas infláció, a növekvő lakhatási költéségek, a dráguló benzin mindenkinek a pénztárcáján érezteti a hatását. Ettől föggetlenül a megélhetési költségek alapján nemzetközi összehasonlításban még mindig egész olcsó hely Budapest. Megnéztük, melyek a legdrágább és legolcsóbb városok 2022-ben, illetve melyik fővárosok a legdrágábbak a közép-európai régióban.

Magyarországon az utóbbi egy évben jelentősen nőttek a megélhetési költségek: a magas infláció (különösen az alapvető élelmiszerek esetében), az üzemanyagok áremelkedése, valamint a növekvő albérletárak mindenkinek a pénztárcájából többet vesznek ki, mint a 2021-ben. Az általános drágulás hátterében főként globális folyamatok állnak, mint az Ukrajnában zajló háború, az energiakrízis, az ellátási láncokban tapasztalt problémák, de a gyengülő forint is közrejátszik ebben. Könnyen érezhetjük úgy, hogy több pénzbe kerül a megélhetésünk, de igaz ez nemzetközi összehasonlításban is? Valóban drága Budapesten élni más európai fővárosokhoz képest? A Mercer megélhetési indexe alapján összegyűjtöttük, nemzetközi viszonylatban hol kerül a legtöbbe lakni 2022-ben, ha valaki külföldi munkavállalóként szeretne az adott városban elhelyezkedni.

A világ 10 legdrágább városa

A rangsor eleje valószínűleg keveseknek okoz meglepetést: Hong Kong és Svájc is köztudottan nagyon drága, az utóbbi négy várossal is szerepel a top 10-ben, ugyanis Zürichben a második, Genfben a harmadik, illetve Bázelben és Bernben a negyedik és ötödik legmagasabbak a megélhetési költségek a 227 városból álló globális összesítésben. Őket követi Tel Aviv, majd New York, ezen kívül a top 10-ben szerepel még Szingapúr, Tokió és Peking is.

Európai listavezetők

Ugyan a legdrágább 10 közé csak Svájc jutott be az európai országok közül, de azért bőven van még más olyan város a kontinensen, ahol közismerten nagyon sokba kerül élni: Koppenhága a listán a 11-ik helyet foglalja el, míg ehhez képest az európai pénzügyi központ London csupán a 15. A szomszédos Bécs a 21. helyen áll a ranglistán, Amsterdam a 25., Oslo a 27., Párizs pedig a 35. helyre került a statisztikában.

Milyen drága Budapest?

Budapest a teljes összesítésben a 180. a 227 városból, amivel bőven az alsó kétharmadhoz tartozik a magyar főváros. Ha a szomszédos országok fővárosaival vetjük össze a megélhetési költségeket, akkor az is kiderül, hogy összehasonlításban is olcsóbbak vagyunk a régión belül.

Közép-Európában a legdrágább kétségtelenül a már említett Bécs, utána a 60. helyet elfoglaló Prága következik, Pozsony a 105., majd Ljubljana következik a 145. helyen, Bukarest a 158. a listán, ezt követi a 159-ként Zágráb, de még Belgrád is megelőz minket a 175. helyen. Az összehasonlításból jól kiderül, hogy infláció és növekvő albérletárak ide vagy oda, még mindig Budapesten a legolcsóbb élni Közép-Európában. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a statisztika a nemzetközi munkavállalók szempontjából vizsgálja a megélhetési költségeket, ami a kapott fizetéshez képest az ő esetükben alacsonyabb lehet, mint a magyar munkavállalóknál. Érdemes lesz viszont figyelni ezt a listát jövőre is, amikor már az idei infláció is beleszámít a költségekbe, ugyanis könnyen lehet, hogy Budapest jó pár helyet fog előre lépni a rekordmagas drágulásnak köszönhetően.

Sereghajtók

A legolcsóbb fővárosok jelenleg Dusanbe Tadzsikisztánban (225.), Biskek Kirgizistánban (226.), az abszolút sereghajtó pedig Ankara Törökországban.