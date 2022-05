Ilyen hamburgert még tuti nem ettél: a Meki és a Burger King is elbújhat mögötte

Ha nem kóstoltad még a céklaburgert (isteni házi buciban), most eljött az ideje. Céklával az emésztőrendszered is rendbe hozhatod: a probiotikus hatású „céklakvász” készítése pofonegyszerű - írja a HelloVidék friss cikke.

A cékla egyáltalán nem csak téli zöldség, számos más alapanyaghoz hasonlóan a zsenge, friss újcékla szezonja májusban indul be, ezért most szerezheted be a lefinomabb, legédesebb darabokat.

A libatopfélék családjába tartozó, kétnyári cékla a Kolumbusz előtti idők növénye: őshonos gumós zöldségként évezredek óta szolgál az európai kultúrák egyik legelterjedtebb alapanyagaként. A céklát (gyakran nevezik úgy is, hogy céklarépa vagy vörös répa) elsősorban salátanövényként tartjuk számon, azonban manapság jótékony egészségügyi hatásai miatt rendkívül népszerű növény, gyakorlatilag bármilyen ételt elkészíthetünk a felhasználásával.

A céklát már az ókori rómaiak és a görögök, mellettük az indiaiak is fogyasztották gyógyhatásáért – ez a középkor során feledésbe merült, mind az 1600-as évekig, mikor újra visszatért a köztudatba. A cékla magas antioxidáns-tartalma miatt kiemelt helyet foglal el az egészséges zöldségek között is, mert a gumókban lévő nyomelemeket rendkívül könnyen tudja hasznosítani az emberi szervezet. Magas az A-, B- és C-vitamin tartalma, illetve a magnézium-, kalcium-, foszfor-, vas-, réz-, kén-, nátrium- és káliumtartalma is.

Így használd

A céklát alapvetően a salátanövények között tartjuk számon, azonban ez a kategória igen tág, hiszen rengeteg ízzel és állaggal játszadozhatunk. A cékla kerülhet salátába nyersen (általában reszelve), főzve (mindig hámozatlanul főzzük meg, egészben, csak utána távolítjuk el a vékony héjat!) és sütve is (mennyei sült cékla saláta készíthető belőle), illetve minden szezonban elrakhatunk belőle néhány kilót ecetes céklasalátának is, télire.

Céklaburger házi buciban, marinált zöldségekkel, fetakrémmel és füstölt sonkával

A cékla azok közé a konyhai alapanyagok közé tartozik, amelyeket igen kreatív módon feldolgozhatunk, azonban, ha már itt a tavasz, azt javasoljuk, hogy kombináljuk más szezonális finomságokkal, például újhagymával, retekkel. A következő céklaburger receptünket elkészíthetjük vegetáriánus fogás gyanánt, illetve extra hússal is, ha hozzáadunk a rétegekhez néhány szelet ibériai füstölt sonkát. Ha a könnyebbik utat választjuk, akkor sem kell aggódnunk, ugyanis házi buci helyett bármilyen bolti verzió megteszi.