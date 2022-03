Új luxushobbi tört be Magyarországra: egyesek milliókat sem sajnálnak ezekre a növényekre

Sokan szeretünk növényeket tartani, de miközben mi otthon a kaktuszunkat nevelgetjük, eszünkbe sem jut, hogy vannak, akik különleges, drága növényeket gyűjtenek. A bonsai egyre népszerűbb hobbi, már Magyarországon is felütötték fejüket az apró termetű, metszett, cserépedényben tartott fák, japán stílusú kertek, és egzotikus orchideák. Pár ezer forinttól egészen milliós tételekig válogathatnak az igazán elszánt gyűjtők, a legdrágább dísznövényekért nem kevesebb, mint két millió forintot is kiadhat az, aki tényleg különlegességeket gyűjtene.

A járvány alatt egyre több ember kezdett el kertészkedni, növényekkel foglalkozni, hiszen a bezártság alatt ez egy jó hobbi, ráadásul növényeket tartani több oldalról is megéri. A növénytartás annyira divat lett, hogy már nagyobb vállalatok is komoly pénzeket fektetnek be azért, hogy irodaépületeikben függőkertek, zöld falak kerüljenek kialakításra, hiszen ezek nem csak megkötik a port, de a levegőt is tisztítják a különleges növények.

Nem csoda hát, hogy egyre népszerűbbek a benti növények is: sokan nem spórolják az időt, pénzt, energiát arra, hogy akár kertünk, akár otthonunk díszei kicsit különlegesebbek legyenek, mint egy muskátli. Divatba jöttek például a bonsai fák is, valamint a különleges, egzotikus orchideáknak, tillandsiáknak is egyre nagyobb a piaca Magyarországon. Marczika Andrást, a Marczika kertészet vezetőjét, kertészmérnökét kérdeztük arról, mennyire tör be hozzánk ez a hobbi.

A koronavírus-járvány alatt azt tapasztaltuk, hogy fellendült az embereknek a növények iránti vágya, erősödött a kereslet, többet foglalkoztak kertészettel. Mi ezt a weboldalon történő értékesített forgalomból mértük le, megnövekedtek a csomagszámok, a csomagok összegei. Míg a látogatás visszaszorult, addig a webes forgalmunk növekedett

- fejtette ki Marczika András, aki azt is elmondta, hogy az átlagos vevőkörük az interneten nagyjából 5-10 ezer forintért rendelnek, esetenként 20 ezer forintért, mert ekkor már ingyenes a szállítás.

Aki viszont gyűjtő, és a különleges dolgokat keresi, tehát nem impulzívan vásárol, ő akár már több milliót is elkölthet nálunk esetenként a különleges növényekre, előre tervezetten

- folytatta a szakember. Webshopjukban széles választékban kínálnak egzotikus orchideákat, tillandsiákat és bonsaiokat. Beltéri bonsai növényeik közül van, ami 45 ezer forintba is kerülhet, de a kínálatban akár 300 ezer forintos növényt is találhatunk, sőt, exkluzív kínálatukban a milliós tételek is gyakoriak.

Nem csak a növényeket értékesítjük. Szaktanácsadást is nyújtunk, ami ingyenes, illetve a növényekhez kiegészítőket is árulunk, metszőeszközöket, drótokat, kerámia edényeket bonsaiokhoz, talajt, tápoldatot. Ezen felül foglalkozunk még alakfák beültetésével, aminek az ára függ a beültetéstől és a fától is

- árulta el a Marczika kertészet vezetője. Mivel a növényeket külföldről hozzák be, így a koronavírus alatt dráguló szállítás az ő áraikra is hatással volt.

A bonsaiokat a tengeren túlról, Koreából, Kínából és Japánból szerezzük be. Az orchideák Ázsiából, a tengerentúlról, valamint Közép- és Dél- Amerikából származnak. A koronavírus miatt a szállításon éreztük a drágulást, ez a mi árainkra is hatott, azonban az ellátásunk folyamatos volt. A kertészeteket sújtja a munkaerőhiány, országosan, szerencsére a mi csapatunkat ez elkerüli

- tudtuk meg Marczika Andrástól. A kertészmérnökkel arról is beszélgettünk, hogy a Magyarországon egyre népszerűbb bonsaikoat ki vásárolja meg. Elmondása szerint, aki kezdő, az már néhány ezer forintért hozzájuthat a kis fákhoz, majd ha jobban rabul ejti ez a hobbi, úgy akár milliós tételeket is költhet a gyűjteményre.

Az átlagos vevőkor az interneten rendel, a korona alatt kevesebbet látogattak minket, de a webshopunkban többen vásároltak. Minden termékcsoportból vannak olcsóbb, kezdő kategóriáink, tillandsiákból a párszáz forintosok is népszerűek, orchideákból pedig nem csak lepkeorchideákat tartunk, hanem egészen különlegeseket is, amelyet szintén gyakran a gyűjtők vásárolnak meg. A bonsaiozók számára a kezdő fa már pár ezer forintért megvásárolható, ha kedvet kapnak hozzá, esetleg elkezdik őket gyűjteni, úgy viszont már hat-hét számjegyű exkluzív fákat is vásárolhat az érdeklődő. Az igazán ütős, ritka bonsaiok milliós nagyságrendet is képezhetnek

- tette hozzá Marczika András. Nem ők az egyetlenek, akik különleges növényekkel foglalkoznak. Magyarországon nagyjából egy évtizede jelentek meg a zöldfalak, amelyek nagyobb mérető, függőleges növénytakarót jelentenek. Ennek rengeteg előnye van, hiszen amellett hogy már kisebb, 4-5 négyzetméteres darabok is egyértelműen vonzzák a tekintetet, nagyban képesek javítani az irodák levegőminőségét. Nem csak stresszcsökkentő hatással bírnak, hanem látványnak is kellemesek, oxigént termelnek és rengeteg port képesek megkötni. Koltai Tamás, a Gourmet Garden vezetője elmondta, hogy a zöldkérdés, fenntarthatóság piacán nálunk még nem jelentek meg a külföldi cégek, azonban az iparág dinamikusan fejlődik itthon.

Fontos naprakésznek lenni, a szaktudásunkat piaci előnnyé szeretnénk fordítani. Ami minket megkülönböztet a többi piaci résztvevőtől, az az, hogy mi 360 fokos szolgáltatásban gondolkodunk, tehát a tervezéstől a karbantartásig, minden apró részlet a mi kezünkben van

- mondta Koltai Tamás, aki kifejtette, hogy a pandémia alatt piacukra továbbra is volt kereslet, ugyanis egyre több vállalat tartja fontosnak azt, hogy fenntartható környezetben dolgozzanak. A banki szektor számára pedig kiemelten fontossá válnak az ilyen befektetések