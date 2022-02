Darabokban árulja birtokát Lagzi Lajcsi: megtaláltuk a hirdetéseket

Huszonhárom éven át tartó házasság után válik feleségétől Galambos Lajos. A tetemes vagyonból Boglárkának százmilliós részesedés jár, amelyet a jelek szerint minél előbb ki akar fizetni a trombitaművész. Lajcsi ugyanis már el is kezdte árulni a több száz milliós birtokát Boldogasszonytanyán.

Ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, hivatalosan is elvált feleségétől Lagzi Lajcsi, a több százmillió forintos családi vagyonról pedig már meg is egyeztek az egykori házastársak. A cégadatok szerint a zenész cégeinek bevétele tavaly csaknem 150 millió forint volt, ehhez jönnek még az ingatlan- és ingóvagyon. Boglárka cégekben lévő tulajdonrészeit már korábban megvásárolták a társtulajdonosok és a válás után Lajcsi tulajdonában maradt a 130 hektáros boldogasszonypusztai birtok, egykori felesége pedig onnan nem messze épít egy Dunára néző, panorámás házat.

Most azonban úgy tűnik, Galambos Lajos mégis megválik a Mocsa közelében, Boldogasszonypusztán található birtoktól. Az ingatlanok több részre osztva kerültek fel különböző ingatlanhirdető portálokra. A szétdarabolt majorságot 60, 165, illetve 250 milliós irányáron hirdetik vagyis együttesen 475 millió forintért.

EZ IS ÉRDEKELHET Házassági szerződés: Milyen esetben szükséges egy házassági vagyonjogi szerződés megkötése? Házassági vagyonjogi szerződés minta: hogy néz ki egy házassági szerződés minta, mennyi a házassági szerződés ára? Mi az a házassági szerződés, mi az előnye és a hátránya?

Az első tétel egy 2018-ban épült, 5 szobás, 6 fürdőszobás kis vendégház; konyhával, étkezővel, parkolóval, 1786 m2 területen az ingatlan.com oldalán talált hirdetés szerint. Azt írják, az ingatlan tehermentes, 1/1 arányú, céges tulajdonban van. "A kis vendégház, mely kiválóan alkalmas falusi turizmusra vagy, panziókénti üzemeltetésre, igazi vidéki hangulatot áraszt, az ide érkezőknek a környező erdő és a tavak biztosítják az aktív programokat és a pihentető kikapcsolódást egyaránt" - szól a hirdetés. A bruttó vételár 60 millió forint.

Forrás: ingatlan.com

A következő tétel egy "csodálatos Erdei Birtok", mely közel 15 ezer m2 területű. Itt található egy "patinás, luxus módon berendezett, energiatakarékos, egy szintes, 400 m2-es Erdei Kúria" is.

Az impozáns Villaházban 2 nappali + 6 szoba, 6 fürdőszoba, vendégmosdók, gourmet konyha, a tágas nappaliban kandalló, étkező, dolgozó, családi szoba és társalgó/könyvtár is kialakításra került. A birtok aszfaltozott úton közelíthető meg, az épület teraszáról karnyújtásnyira található egy saját halastó/dísztó is!

- írják a hirdetésben, amelyből azt is megtudhatjuk, hogy a valamikori vadász/halászház 1904-ben épült, az akkori Hercegprímás megrendelésére, de 2018-ban teljes korszerűsítésen esett át. A kúria igényesen, értékálló antik bútorokkal, vintage stílusban lett berendezve, így az "értékálló bútorok is növelik a kúria különleges egyediségét és méltóságát". A hatalmas birtok kerítéssel, biztonsági-, távfelügyeleti rendszerrel is el van látva. Az ára 165 millió forint.

Forrás: ingatlan.com

Eladásra kerül továbbá egy együttesen 36,2749 hektár területű halastó, nádas, legelő. A külön helyrajzi számon található tó alapterülete 26,4419 hektár, amelyhez további 6,9605 hektár területű nádas és 2,8725 hektár területű legelő tartozik.A vadászházhoz bemutató videó is tartozik:

Ezt az ingatlant 250 millió forintért kínálják eladásra a hirdetés szerint.

Forrás: ingatlan.com

Így összességében 475 millió forintot érhet most Galambos Lajos birtoka, amelyről néhány éve, amikor Lajcsi áramlopási botrányba keveredett, lapunk is megírta, hogy több tízmilliós vagyont jelent. Azóta viszont drasztikusan elszálltak az ingatlanárak vidéken is. Az előtt, hogy megvádolták volna csalással, a mulatóssztár egy még értékesebb ingatlant birtokolt, amely akkor 2,6 milliárdot ért. Ettől azonban a botrányt követően megvált.

Rengeteg válás során okoz gondot a vagyon elosztása

Sok a tévhit a magyarok körében arról, hogy mi számít a házastársak közös vagyonának, és mi különvagyonnak – derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara felméréséből. 10-ből 6-an nincsenek tisztában például azzal, hogy a házasságkötés után a bevételek – ha házassági vagyonjogi szerződésben eltérően nem rendelkeznek – általában közös vagyonnak számítanak. Például,

ha a férj még az esküvő előtt alapított egy vállalkozást vagy vásárolt egy ingatlant, az továbbra is a különvagyona marad, de az abból származó bevétel már közös lesz a feleségével.



Sok a tévedés azzal kapcsolatban is, hogy vajon a házastársaknak az adósságaik is közösek-e. Valójában a házaspároknak – amennyiben házassági vagyonjogi szerződésben máshogy nem rendelkeznek – nemcsak a bevételeik, hanem általában a tartozásaik is közösek, még akkor is, ha csak az egyikük vette fel a hitelt. A kitöltők 80 százaléka nem tudta, hogy mi történik abban az esetben, ha az egyik fél a másik hozzájárulásával a közös vagyon terhére vett fel hitelt. Ilyenkor ugyanis a hitelt felvevő fél a teljes vagyonával felel a kölcsönért, míg a másik fél a különvagyonával (amit például örökölt, ajándékba kapott vagy a házasság előtt szerzett) nem, csak a közös vagyonuk rá eső részével felel a tartozásért.

Azzal sincsenek sokan tisztában, hogy nem minden közös, amit az esküvő után szereznek. Közös lesz-e vagy különvagyon marad például a házaságkötés előtt az egyik fél által vásárolt, örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy? Erre a válasz, hogy nem lesz pl. közös vagyon az az ingatlan, amelyet valamelyik házasfél vásárol, kizárólag az ő régi – még a házasságkötés előtt szülőktől kapott, tehát a különvagyonának számító – lakásának árából. Ahogy

nem lesznek közösek a házasságkötéssel az örökölt és az ajándékba kapott vagyontárgyak sem.

Címlapkép forrása: YouTube