2022-ben is itt vesz nyaralót a magyar elit: az ilyen ingatlanokat keresi mindenki

2021-ben tovább erősödött a kereslet a használt ingatlanok iránt, éves szinten 5-15 százalékos emelkedést mutatnak az ingatlanközvetítők becsült adatai. A kereslet növekedése az árakon is meglátszik: a Balatonnál már nem ritkán a budapesten megszokott árszinttel találkozhatnak a vevők.

"A koronavírus-járvány a magyarországi ingatlanpiacon is éreztette hatását, az elmúlt másfél évben jelentősen erősödött a kereslet a nagyobb méretű, vízközeli lakóingatlanok és lakóingatlanok építésére alkalmas telkek iránt (...) ami az árakban is azonnal megmutatkozott. Emellett a 2020 során bejelentett lakásfelújítási támogatásoknak is volt egyfajta árfelhajtó hatása. A fenti folyamatok legerősebben a Balaton-környéki települések lakásáraiban jelentek meg, ahol mostanra több településen is elértük a budapesti árakat" - mondta el a HelloVidéknek Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Az ingatlanpiacon továbbra is nagyon kelendőek a használtlakások, az ingatlan.com becslése szerint 2021 decemberében 8287 használt lakóingatlan cserélt gazdát az országban, ez közel 21 százalékos növekedést jelent 2020 utolsó hónapjához képest. Az ingatlanportál becslése szerint összesen 2021-ben több mint 131 ezer használt lakás kelt el, ez pedig 5 százalékos növekedést jelent a 2020-as közel 125 ezer darabos forgalomhoz viszonyítva. Hasonló eredményt hozott a Duna House becslése is, mely szerint 11 422 darab ingatlantranzakció realizálódott decemberben. Az idei adat a tavalyinál 10,3%-kal mutat élénkebb adásvételi aktivitást. Az év utolsó havi eredményével a hazai ingatlanforgalom elérte, sőt, túl is lépte a 150 ezres határt: az ingatlanközvetítő becslése szerint 150.974 tranzakció realizálódott 2021-ben. Éves szinten így 15%-os volt a növekedés az ingatlanpiacon 2020-hoz viszonyítva.

A teljes cikk a Balaton-parti ingatlanpiac alakulásáról a HelloVidék oldalán olvasható.