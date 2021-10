Akár 100 ezret is spórolhatsz a fűtésen ezzel az egyszerű módszerrel: ez az igazi rezsicsökkentés

Egy átlagos család éves rezsiköltsége 430-600 000 Ft között mozog, melynek 75 százalékát teszi ki a fűtés. A legtöbb házban a megfelelő szigetelés hiánya miatt az energia 35 százaléka a falakon, 25 százaléka az ablakokon, 15 százaléka a padlón keresztül, 25 százaléka pedig a tetőn át távozik. Ez rendkívül nagy hőveszteséget jelent. Ha nem akarjuk az utcát fűteni, már egy nap alatt is korszerűsíthetjük tetőnket időjárástól függetlenül, akár télen is.

Egy korábbi, nem reprezentatív felmérés szerint Magyarországon a háztartások rezsijük átlagosan 75 százalékát fűtésre költik, ugyanis az épületek 60-70 százalékában nincs megfelelően szigetelve sem a tető, sem a födém. Hiába vannak modern nyílászáróink: mivel a levegő felfelé száll, a fűtési energia 25 százalékát elveszítjük a tetőn keresztül. Régebben egy korszerűtlen tetőszerkezet felújítása rengeteg kosszal, bosszúsággal járó, több hetes munkát jelentett. A tető hőszigetelése – az egyre népszerűbb innovatív fújható szigetelésnek köszönhetően – ma már az egyik legegyszerűbben, leggyorsabban elvégezhető munka.

Bárhol, bármikor használható

Egyes lakóépületeknél körülményes megoldani a födém és a tető utólagos hőszigetelését, azonban a Knauf Insulation fújható hőszigetelő anyagai megoldást kínálnak az ilyen esetekre is. Ezeket a kötőanyag nélkül készülő szálas üveggyapot termékeket, a más módon nem, vagy nagyon nehezen hozzáférhető üregek kitöltésére, vagy függesztett álmennyezetek szigetelésre fejlesztették ki. Szigetelhetőek vele az üreges falak és szerkezetek, gerendás és üreges födémek, tetőterek, párnafás padlószerkezetek, borított fafödémek és kéthéjú lapostetők egyaránt. A régi, szarufák közé illesztett hőszigetelések felújítására is alkalmas.

Gyorsan, tisztán, bontásmentesen, plusz költségek nélkül!

A fújható szigetelés lehetővé teszi, hogy a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban, és legprecízebben, hőhídmentesen lehessen elvégezni a munkát! Egy nap alatt kb. 160 m2 felületet is lehet szigetelni ezzel a módszerrel, ráadásul megspóroltatóak a festési, állványozási, bontási költségek, illetve az ezekkel járó felfordulás is. Mivel kötőanyagmentes, hófehér vattaszerű anyag, melyben a szálak kötik egymáshoz magukat, nem szúr és nem is porzik. Az épület teljes élettartama során állandó teljesítményt nyújt, ezért kiváló befektetés is.

„A fújható szigeteléstechnológiát egyre többen választják az épületek utólagos hőszigeteléséhez. Ez az eljárás a hagyományos ásványgyapot-szigeteléshez képest ugyan drágább, viszont nincsenek bontási-helyreállítási költségek, illetve időjárástól függetlenül is kivitelezhető a munka, akár télen is” – mondta el Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója.

Állítsuk meg a pazarlást – még nem késő elkezdeni!

Célszerű még a hideg beállta előtt elvégezni a korszerűsítést, ha sokat szeretnénk spórolni. A fújható szigetelés nagyon magas hőszigetelési értékekkel bír, használatával nagy energiamegtakarítás érhető el. Alkalmazása után érezhető különbséget tapasztalhatunk a kiadásainkkor, amivel a kellemes hőkomfort elérése télen a fűtési, és nyáron a hűtési szezonban is gyerekjáték.

„A fújható szigetelési eljárással gyorsan jelentős javulást érhetünk el épületeink energiahatékonyságában. A befújó gép segítségével bontás nélkül és gyorsan tiszta munka végezhető, nincs felesleges hulladék és felfordulás. Egy munkanap alatt kb. 160 m2 felületet lehet szigetelni” – mondta el Blaskovics Balázs, a Knauf Insulation fújható szigetelések szakértője. A fújható szigetelésnek köszönhetően az épület megjelenése változatlan marad, míg a szigetelés maga könnyű, minimálisan terheli a tetőszerkezetet, nem éghető, nem nedvszívó, jó páraáteresztő, hőhíd és rágcsálómentes szigetelést biztosít. Nem szolgál táptalajként gombák vagy baktériumok számára sem, és környezetbarát, a lecsökkent fűtési igény okán csökkenti a CO2-kibocsátást is.