Európa élvonalába ért végre Magyarország: elképesztő számokat produkált ez a szektor

Kiemelkedő helyet szerzett magának az uniós országok között a magyar lakáspiac a második negyedévben a megugró lakásépítési kedv miatt - derül ki az ingatlan.com legújabb, az EU statisztikai hivatala, az Eurostat adatain alapuló elemzéséből, amely több mint 20 ezer hirdetés adatai alapján azt is bemutatja, hogy mennyivel bővült az eladásra kínált új lakóingatlanok kínálata.

Magyarországon a hivatalos eurostatos számok szerint az idei második negyedévben 68,3 százalékkal több lakásépítési engedély adtak ki, mint 2020 azonos időszakában. Ezzel az uniós mezőnyben a magyar piac a harmadik helyen áll, a listát Görögország vezeti 100 százalékos növekedéssel, a második helyet pedig Franciaország szerezte meg, ahol 77 százalékkal nőtt a lakásépítési engedélyek száma.

Magyarország után egyébként sűrű a mezőny, Bulgáriában 68 százalékos, Spanyolországban pedig 66,6 százalékos növekedést mértek. A lista másik végén Ausztria, Németország, Luxemburg és Lettország áll, utóbbi országokban 1,4-15,9 százalékkal csökkent éves szinten a kiadott lakásépítési engedélyek száma.

Kilátásban az aranyérem - a használt lakóingatlanoknál is élénkülés jöhet

“A magyar piac jó eredményére számítani lehetett. Az építkezési kedvnek a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfa idei visszavezetése és az állami támogatások kibővítése adott új lendületet. Az októbertől elindult zöld otthon program, amelynek keretében kedvezményes lakáshitelt kaphatnak az energiatakarékos lakóingatlant építők vagy vásárlók, további keresletnövekedést eredményezhet.” - kommentálta az Eurostat-eredményeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette:

Magyarországon ismét egyre jobban megéri lakásokat építeni. A jelenlegi kilátások szerint, ha egy esetleges újabb járványsokk vagy gazdasági megtorpanás nem szakítja meg a felívelést, akkor a 2020-as évek közepére akár az uniós lista élére kerülhet Magyarország. A lakásépítési kedv növekedése az építőipari teljesítményen keresztül a gazdasági növekedéshez is hozzájárul, ráadásul a használt lakások piacán is élénkülést hozhat. A legtöbben ugyanis a meglévő lakóingatlanuk eladásából finanszírozzák az újonnan épült otthonuk megvásárlását, így még több háztartás dönthet a költözés mellett. Emiatt még több használt lakóingatlan jelenhet meg a kínálatban, és a használtlakás-vásárlók számára is szélesebb lesz a választék, ami további ingatlanpiaci élénkülést okozhat.”

Sokkal több új lakásból lehet válogatni

Az ingatlan.com elemzése szerint a lakásépítési kedv felfutásával összhangban vannak a kínálati adatok: október elején az egy évvel korábbihoz országosan 49 százalékkal több új lakóingatlant - sor-, iker és családi házat, valamint lakást - kínáltak eladásra. Jelenleg 8153 új építésű lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak az új lakások vagy házak vevői.