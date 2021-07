Ez a legújabb őrület: ilyen klórmentes, bio medencéket építtet magának a magyar elit

Egy divatosnak száímtó fürdőtó megépítése már nagyon komoly beruházásnak számít: de mégis mennyibe kerül? Milyen előnyei, hátrányai vannak, mennyibe kerül a fenntartása és kinek éri meg? Ezeknek járt utána a Pénzcentrum.

A koronavírus-járvány hatására nagyon megindult a magyar nyaralópiac: sokan a hosszan tartó bezártság miatt vágnak bele a vásárlásba, mivel szeretnének egy komfortos "második otthont". Mit ér azonban egy nyaraló medence nélkül? – valószínűleg, ha vízpart közelében van, akkor sokat, ám ha távolabbi tájakon van az ingatlan, akkor a hűsítő, ráadásul saját víz közelsége aranyat ér.

A Pénzcentrum korábban utána járt, mekkora tőkével érdemes belevágni egy nyaraló megvásárlásába, és az derült ki, hogy 25 millió forintért, csak lerombolni való romhalmazokat kaphatunk, vagy pedig a parttól kilométerekre lévő házat: aki 25 millió forinttal a zsebében vásárolna például a Balatonnál, annak komoly kompromisszumokat kell kötnie.

EZ IS ÉRDEKELHET Medencés luxusházakra kattant rá a magyar elit: nem sajnálják a tízmilliókat Egyre többen keresnek medencés házat Magyarországon, sőt a Balaton környékén a medenceépítésre alkalmas telkek iránt is számottevő a kereslet.

De térjünk vissza a medencékhez. Ahogy a szakértők megerősítették, egyre keresettebbek az ilyen ingatlanok, sőt, már azok is, amelyek területén kialakíthatóak, tehát megvan neki a hely. Azt azonban tudni kell, hogy mint minden építési, kivitelezési munkálatok ára, a medenceépítésé folyamatosan növekszik, szinte hónapról hónapra drágább.

Ma már 5-10 millió forint alatt nem úszhatjuk meg, persze ez függ a méretétől, és az egyéb extra igényeinktől is.

„A medence egy olyan pluszt jelenthet főleg a hőségrekordokkal tűzdelt kánikulai időszakban, amivel az ingatlant könnyebben el lehet adni. Meghökkentő lehet, de a medence nem csak a prémiumkategóriás kertes házak vevőmágnesévé vált. Egyre több az olyan prémium társasházi lakás a kínálatban, ahol a beruházók a fürdési lehetőséget főként úszómedence formájában biztosítják a lakók számára. Ez természetesen néhány tízezer forinttal magasabb közös költséget jelenthet, de így egy 60 négyzetméteres lakás tulajdonosa is medencével büszkélkedhet, nem szükséges ehhez egy saját 500 négyzetméteres saját kert”

- mondta el a Pénzcentrumnak korábban Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, majd pedig ismertette, hogy náluk több mint 3 ezer medencés ingatlant kínálnak eladásra, ami a házkínálat 5 százalékát teszi ki.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a január óta elérhető lakásfelújítási támogatás (6 millió elköltött forintnak a felét visszautalja utólag a Magyar Államkincstár) medence, vagy kerti tó építésére nem használható fel! Hogy pontosan milyen munkálatokra igényelhető, arról ebben a cikkünkben írtunk. Aki tehát belevág, az csak saját magára számíthat, esetleg személyi kölcsönt vehet fel.

Medence vs. kerti tó

Egy feszített tükrű, kék medence a kert közepén gyönyörű látványt tud nyújtani, mégis sokan vannak, akik ódzkodnak tőle, túl művinek tartják, esetleg ódzkodnak a sok vegyszertől, amivel tisztán lehet tartani. A leggyakrabban használt klór például asztmát válthat ki a gyerekeknél, de nem ritkák az allergiás reakciók sem.

Jó hír, hogy azok számára is létezik megoldás, akik ódzkodnak ugyan a vegyszerektől, de szeretnének hűsölni saját kertjükben az egyre forróbb nyári napokon. A biológiailag tisztuló medencék egyre elterjedtebbek Európa-szerte. A prototípus még 1980-ban készült el, a szomszédunkban, Ausztriában. Ezeknek a medencéknek az esetében pontosan úgy működik a tisztulása, mint a „valóságban”, egy kis emberi rásegítéssel, hiszen mesterségesen kialakított létesítmények.

Ám rengeteg növény van köréjük építve, és ezek, illetve a hozzájuk tartozó homok és kavicsrétegek végzi el nemcsak a fizikai, de a kémiai szűrést is. A „szűrőberendezésnek” minimum a felület 20 százalékát kell kitenni, ezalatt nem működik megfelelően a tisztítás.

Nem mellesleg szeptembertől júniusig nem kell letakarni és kerülgetni egy hatalmas felületet, hanem gyönyörködhetünk a látványban, hiszen ez egy tó, ami kertünk égköve lehet.

Ha valaki megengedhet magának egy nagy méretű kerti tavat, akkor érdemes már tenni még egy lépést, és elindulni a fürdőtó irányába. Mindenképpen érdemes szakemberre bízni a megépítését, sok esetben ez még nekik is kihívást jelent. Feltétlenül olyat válasszunk, aki már szakosodott a tavakra, fürdőtavakra és nézzük meg a referenciamunkáit is, hiszen egy dísztónál sokkal bonyolultabb, összetetteb dolog egy fürdőtavat létrehozni. Pár tucat szakember van az országban, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, és megbízhatóak

- mondta el a Pénzcentrumnak Megyeri Szabolcs, kertészmérnök. Ne felejtsük el, hogy ez egy szuperintenzív felület, amit létrehozunk. Ha építünk egy sziklakertet, és elgyomosodik, legfeljebb elbontjuk, de egy fürdőtó megépítése már komoly beruházásnak számít, éppen ezért nagyon kellemetlen tud lenni, ha használhatatlanná válik, tönkremegy – folytatta a szakember.

Drágább, mégis olcsóbb: behozza az árát?

A hagyományos medencéknek a természeteshez képest nagy hátrányuk a magas fenntartási költségük: éves szinten akár milliós kiadást is jelenthet, beleértve a tisztítást, az egész gépészet karbantartását, a téliesítést, a nem csak szezonális használatát, a medence fedését. Mindemellett akárcsak a gépjárművek esetén, a medencéknél is igaz,

hogy minél drágább berendezést vásárol valaki, annál nagyobb szervizdíjjal kell számolnia.

A természetes medencék a szakértő szerint ugyanakkor, ha jól meg vannak építve, és ez a kulcs, akkor sokkal kevesebb törődést igényelnek, mint a hagyományos társaik. Gondoljunk csak bele: nem kell vegyszer, nem kell drága tisztítóberendezés – ezeket a folyamatokat a természet elvégzi helyettünk. Emellett a vizet sem kell leeresztenünk, és a csempe vagy a beton sem fog felrepedezni télen. Amire szükség van, az a növények metszése és a belehullott levelek, ágak kihalászása, tehát a folyamatos gondozásra.

Így tisztul a biotó A fürdőtó tisztulása úgy működik, hogy a fürdésre használt rész mellé, a sekélyebb területre vízi növényeket telepítenek- ez az úgynevezett növényzóna, vagy regenerációs zónának is hívják. Ez segíti elő a tóban a szerves anyagok lebontását, az egyensúly fenntartását.

Nem titok: igen borsos az ára

A hagyományos, kék medencék megépítési költségeiről már volt szó, tudjuk, hogy értelmezhető méret, legalább 6 méter esetében 5 millió forinttal minimum számolnunk kell, de lehet az 10 millió is, és folyamatosan költeni is kell rá. Egy biotó megépítése még ennél is többe kerül, és rejt magában némi kockázatot: előfordul, hogy elsőre nem sikerül beállítani a természetes egyensúlyát, és kísérletezgetni kell vele egy darabig. Hogy pontosan mennyi az ára, lehetetlen megmondani, valahol 5 és 15 millió forint között lehet, ám nagyban függ a kiegészítőktől, a növények számától és természetesen a mérettől is. A Dunántúlon például, ahol nagyon kötött, sziklás a talaj, maga a meder kiemelése is már egy több milliós tétel – magyarázta a szakember.