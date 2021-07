Nem állnak le a dúsgazdag magyarok: pillanatok alatt elkelnek a méregdrága balatoni nyaralók

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Komoly kompromisszumokat kell kötnie annak, aki 25 millió forinttal a zsebében vágna bele a nyaralóvásárlásba. A szakértők szerint a népszerűbb, Balaton-parti településeket egyből felejtsük el, a Velencei-tónál is maximum üres telekre, vagy egy rosszabb állapotú, kisebb nyaralóra futná a pénzből. A Pénzcentrum által megkérdezett ingatlanszakértők azt is elmondták: a Balcsinál a határ a csillagos ég, és még az 50 millió feletti ákategóriás nyaralók is szinte pillanatok alatt elkelnek.

A járvány hatására nagyon megindult a magyar nyaralópiac: sokan a bezártság hatására vágnak bele a vásárlásba, mivel szeretnének egy konfortos "második otthont". A Pénzcentrum most arra volt kíváncsi, mire mennek a mai árak mellett a piacon a "kispénzűek", akik csak 25 millió forintot szánnának vásárlásra. Arról is megkérdeztük az ingatlanszakértőket, hogy mi a helyzet a legdrágább nyaralókkal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nincs egyszerű dolga annak, aki 25 millió forinttal vágna bele a nyaralóvásárlásba, legalábbis Lepsényi Kornél, az OTP Ingatlanpont velencei irodájának vezető értékesítési tanácsadója a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a Velencei-tónál ebben az árkategóriában üres telkek vagy felújításra szoruló, 30-40 nm-es nyaralók vásárolhatók. Áremelkedést tapasztalunk, ennek köszönhetően az ebben az értéksávban lévő ingatlanokat gyorsan tudjuk értékesíteni - jelentette ki a szakértő. Ennek kapcsán Katona Tamás, a cég siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója hozzátette: a Balaton partján 25 millió forint már nem elegendő egy vízparti nyaraló megvásárlásához, azonban a távolabb eső településeken szélesebb a kínálat ebben az árkategóriában is. Az Otthon Centrum szakértői szerint 25 millió forint elsősorban a Balaton nyugati medencéjében a Budapesttől távolabb fekvő kisebb településeken elegendő egy 2 vagy 3 szobás üdülőingatlan, illetve családi ház megvételére. Az északi parton található Ábrahámhegyen idén tavasszal több az 1980-as években épített családi ház talált új tulajdonosra, de akadt példa 25,5 millióért jó állapotú 3 szobás házra Badacsonytomajon is. Ezzel szemben a keleti medencében, Balatonfüreden alapterületben már csak mintegy felét kapja a vevő az említett az összegért, de idén még így is volt olyan (szintén az 1980-as években épült két "szobás", 30-40 négyzetméter alapterületű) nyaraló apartman eladó, ami ezért az árért is vevőre is talált. A déli part 'fővárosa' Siófok nem bővelkedik elérhető árú nyaralókban, azonban itt is akadt olyan 1970-ben épült kis apartman, amit ennyiből meg lehetett vásárolni, igaz a vételárhoz ezekben az esetekben még jócskán hozzá kell számítani a felújítási költséget is - tették hozzá. A legkeresettebbek továbbra is a közvetlen vízparti ingatlanok. Azonban a Balatonon most igazán nehéz ilyet találni, pedig ez a legvonzóbb elhelyezkedés a nyaralók esetében. Miután nagy a kereslet, viszont kicsi a kínálat így jelenleg a 25 millió forintért nem találunk vízparti házat. Akinek belefér negyed óra séta vagy 10-20 perc autózás, hogy a nyaralójától a partra érjen, jóval nagyobb választékot talál. 25 millió forintért a Tisza-tónál akár válogathatnánk is az ingatlanok között, azonban a Balatonhoz hasonlóan itt is a szűkös kínálat miatt nem lehet vízparti ingatlanhoz jutni - jelentették ki az OC szakértői. Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője arról beszélt, aki 25 millió forinttal a zsebében vásárolna a Balatonnál, annak komoly kompromisszumokat kell kötnie. Ekkora összegért ugyanis már csak a másodvonalon, Zamárdi helyett így például Balatonendréden lehet ingatlant vásárolni. Ezek, a vízparttól 3-5 kilométerrel távolabbi települések is megindultak a piacon, az elmúlt évekhez viszonyítva akár már 2,5-szeres áron adhatóak el a régebbi típusú házak – az érdeklődés pedig ebben az esetben is igen magas. Újépítésű? Ennyiért felejtsd el! Az Otthon Centrum kérdésünkre hozzátette: Siófokon és Füreden az új projekteket olyan magas áron kínálják, hogy a vízpart közelében még egy garzont sem lehet vásárolni 25 millió forintból. A két település közkedvelt városrészeiben nem ritka, hogy a négyzetméterárak az egymillió forintot is meghaladják. Ha akadnak is projektek az említett ár alatt, azok jellemzően a központtól távol helyezkednek el. Jó hír azonban, hogy Siófok újlakásokban bővelkedik, a többi tópart többi településéhez képest az épülő ingatlanok száma kiemelkedő. A cég májusban készített felméréséből kiderült, hogy a városban 23 projektben több mint 1000 lakást építenek. A déli part nagyobb településein szintén közelíti a milliós négyzetméterárat a projektek többsége. Az északi parton Balatonfüred és Keszthely között jóval kevesebb, összesen 8 ingatlanberuházás van folyamatban. Ezek a legdrágább üdülőtelepülések A legdrágább üdülőtelepülések továbbra is a Balaton környékén vannak. A tó környékén Siófok, Balatonfüred, Balatonlelle és Zamárdi a legdrágább. Ezekben a városokban az Otthon Centrum adatai szerint átlagosan 450-550 ezer forint között kell fizetni a használt nyaralóingatlanok egy négyzetméterért. Nyugat felé haladva, Budapesttől távolodva az ár feleződik, de szinte minden tóparti településen elérte már a 200 ezer forintot a nyaraló ingatlanok fajlagos négyzetméterára. (x) Katona Tamás tapasztalatai alapján, a déli parton a nyaralóingatlanok árai Siófokon, Zamárdiban, Balatonlellén és Fonyódon a legmagasabbak. A Balaton északi partján Tihany, Csopak és Balatonfüred a legdrágább. A Velencei-tó a Balatonhoz, az pedig Budapesthez zárkózik A szakértők szerint a Velencei-tó árai is elkezdtek felzárkózni a Balatonhoz: Lepsényi Kornél arról beszélt, hogy a Velencei-tó közvetlen vízparti települései egyre felkapottabbak, ez látható az értékesítéseiken is. Azok az ingatlanok, amelyek az árukat tekintve piacképesek, maximum 2-3 hónap alatt eladhatók. Hasonlóan látják az OC-nél is, hozzátették, hogy a velencei-tavi árszint alacsonyabb bázisról indult, de az áremelkedés mértéke egyértelműen a balatonihoz hasonló. A Duna House szakértői inkább úgy fogalmaznának a téma kapcsán, hogy a Balaton zárkózik Budapesthez. A magyar tengernél megfigyelhető átlagos négyzetméterárak ugyanis megközelítik a fővárosiakat – különös tekintettel az újépítésű ingatlanokra - összegezte Benedikt Károly. Hamar elkelnek, az ár nem számít A járvány kezdetén nem csak a nyaralók, hanem az egész ingatlanpiac esetében megtorpanás volt tapasztalható. Tavaly április óta azonban újra folyamatosan gyorsul az ingatlanpiac, a pandémia ellenére is. A Balaton népszerűsége töretlen, a szezonalitást felváltotta az egész éves, állandó kereslet, amely egyelőre jóval magasabb, mint a kínálat összegezte Benedikt Károly. Ennek legfőbb oka, hogy a járványügyi helyzet miatt a városi lakásokban ragadt emberek, családok szeretnék újra szabadnak érezni magukat, és ha van spórolt pénzük, akkor azt szívesen fordítják nyaralóvásárlásra. Itthon ugyanis még mindig biztonságosabb és egyszerűbb az utazás, kisebbek a távolságok, gazdasági szempontból pedig továbbra is az ingatlan az egyik legjobb befektetési alternatíva. Idei első negyedéves adataink azt támasztják alá, hogy átlagosan 3-6 hónap szükséges egy ingatlan értékesítéséhez. A Balatonnál ez a folyamat gyorsabb, hiszen kereslethangsúlyos a piac, a kínálat pedig igen szűk. Így aki – nagy nehezen – eladó ingatlant talál, nem is gondolkodik sokat a vásárláson - összegezte a szakértő. A Duna House tapasztalatai alapján a magyar vevők még mindig többségben vannak a piacon, ráadásul 70-80 százalékban Budapestről érkeznek, de számottevő a Fejér megyeiek aránya is. A külföldi érdeklődők inkább az osztrákok, németek és hollandok, akik a Balaton nyugati részében választanak új – szezonális – otthont. Hozzátette: már a déli parton is minimum 40-50 millió forint kell ahhoz, hogy élhető nyaralóingatlant lehessen találni, a felső határ viszont a csillagos ég. Az Otthon Centrum is úgy látja, egyértelműen nőtt a kereslet a járvány hatására a balatoni ingatlanpiacon legyen szó 50 millió feletti vagy 50 millió alatti ingatlanokról. Az elmúlt időszakban számtalan olyan nyaraló is gazdára talált a tó környékén, amelyeket több éve nem sikerült a tulajdonosoknak értékesíteni. Az 50 milliónál drágább nyaraló eladások az Otthon Centrum közvetítésével szinte kivétel nélkül a Balatonon történt. Ez az árkategória az összes idei nyaraló eladás 3,5%-a, tehát elmondható, hogy bőven van kereslet az olcsóbb nyaralók iránt is. Mint írták, a cég által értékesített nyaralók átlag 200 nap alatt kelnek el, míg a balatoni üdülők esetében ez az érték csak 134 nap volt idén. Az 50 milliónál drágább nyaralók közül több, mindössze bő két hét alatt talált új tulajdonosra, (ezek kivétel nélkül a parttól 100 méteren belül helyezkedtek el) mutatva, hogy aki Balatonon keres, nem feltétlen az olcsót keresi, hanem népszerűek a jó adottságokkal rendelkező vízpart(közel)i hétvégi házak is.

Kérdésünkre elmondták, árak tekintetében a határ a csillagos ég, az OC által idén értékesített használt ingatlanok körében a Balatonnál a csúcs 450 millió forint volt és a jelenlegi kínálatban is találunk 250-400 milliós ingatlanokat. Katona Tamás arról beszélt, hogy a árvány hatása a társasüdülők helyett a magánnyaralók irányába tolta el a kereslet. Hozzátette, az OTP Ingatlanpontnál az ingatlanok forgási ideje változó, a jó ár-érték arányú ingatlanok gyorsan vevőre találnak. A vásárlóik magyarok, a külföldi vevők még nem tértek vissza a piacra.

Címlapkép: Getty Images

