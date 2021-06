Medencés luxusházakra kattant rá a magyar elit: nem sajnálják a tízmilliókat

Egyre nagyobb a kereslet a medencés ingatlanok iránt Magyarországon. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a Balaton környékén a medenceépítésre alkalmas telkek iránt is számottevő a kereslet. Ugyanis sokan most vágtak bele a medenceépítésbe: nekik érdemes figyelni, mert a drága beruházás a későbbi eladásnál akár csökkentheti is az ingatlan értékét.

A járványhelyzet miatti lezárások igencsak átírtás a magyar ingatlanvásárlók igényeit: hiszen eddig elképzelhetetlennek tűnt, hogy hónapokig bezárva kelljen élnünk, tavaly pedig ez kegyetlen hirtelenséggel vált valósággá. Ennek megfelelően egyre többen keresnek például kertes házat maguknak. Sokakban az is felmerülhet, hogy a strandolást is megoldják otthon, és beruháznak egy komolyabb medencével rendelkező ingatlanba. A Pénzcentrum most szakértőket kérdezett arról, hogyan alakult ennek a szegmensnek a helyzete az elmúlt időszakban.

Kérdésünkre Goreczki Szabolcs, az OTP Ingatlanpont északnyugat-magyarországi régióvezetője elmondta, náluk láthatóan van kereslet a medencés ingatlanok iránt, jellemzően azon vásárlói réteg érdeklődik, akikre feltehetőleg kevésbé hatott a járványhelyzet. Egyesek kifejezetten már meglévő medencével rendelkező ingatlant keresnek, mások úgy választanak, hogy a telek alkalmas legyen medence építésre.

A régióban a medenceépítésre alkalmas telkek iránt számottevő a kereslet, valamint a medencével rendelkező ingatlanok iránt is megnőtt az érdeklődés. Érdemes hozzátenni, hogy hasonló réteg választ ma is medencés ingatlant, mint 5-10-20 évvel ezelőtt. Azon vásárlói kör, amely például 5 éve nem engedhette meg magának, hogy medencét építsen, de mára jobb anyagi helyzetben van, inkább jakuzziban gondolkozik, amely kisebb költségű, de hasonló élményt nyújt

- tette hozzá a szakértő.

A Duna House szakértőinek tapasztalatai szerint is egyre keresettebbek az épített medencével rendelkező, nagyobb értékű, 80-100 millió forintos ingatlanok. Benedikt Károly, a cég PR és elemzési vezetője kifejtette: a keresletnövekedést többek között a járványhelyzetnek is köszönhetjük, hiszen az utazási korlátozások miatt felértékelődött az otthoni medence szerepe is.

Vevői szempontból azonban érdemes néhány dolgot átgondolni mielőtt ilyen ingatlant vásárlunk. A vevő családi helyzete, a kihasználtság és a fenntartási költségek is számítanak egy-egy döntés meghozatalánál. A gyermekvállalás előtt álló, fiatal párok, vagy gyermekes családok például, akik a családi házak egyik fő célcsoportja, sok esetben a kicsik biztonságát szem előtt tartva inkább tartanak a medencében rejlő balesetveszélyektől. Másrészről, hiába nyújt egyfajta presztízs életérzést, a gyakorlatban rengeteg munkával, teherrel jár a fenntartása, amelynek természetesen igen magas költségei is vannak, valamint az újdonság varázsának elmúlásával egyre kevésbé veszik használatba a medencét

- összegezte Benedikt Károly, aki azt is elmondta, a kínálat egyre nagyobb a prémium kategóriás ingatlanok körében. A már meglévő medencével rendelkező házak mellett az elmúlt időszakban egyre többen kezdtek medencét építeni is, ez azonban már költségvetés függvénye, hiszen egy ilyen beruházás akár 5-10 millió forintba is kerülhet.

Ma már viszont a luxus velejárója lett a medence, amit májustól októberig ki is használnak a tulajdonosok. A fogyasztói szokásokra jellemzőbb, hogy már nem strandolni járnak az emberek, hanem otthon maradnak, és a medencében hűsölve csodálják a panorámát, a partján rendezik meg a különböző partykat, családi eseményeket

- tette hozzá.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arról beszélt, az évnek ezen a forró időszakában leginkább a családi házak, ikerházak vagy sorházak számítanak felkapottnak a járványhelyzettől függetlenül, ami szintén erősítette a kertes ingatlanok iránti keresletet. Ez annak ellenére van így, hogy összességében még mindig többen keresnek társasházi lakásokat.

A medence egy olyan pluszt jelenthet főleg a hőségrekordokkal tűzdelt kánikulai időszakban, amivel az ingatlant könnyebben el lehet adni. Meghökkentő lehet, de a medence nem csak a prémiumkategóriás kertes házak vevőmágnesévé vált. Egyre több az olyan prémium társasházi lakás a kínálatban, ahol a beruházók a fürdési lehetőséget főként úszómedence formájában biztosítják a lakók számára. Ez természetesen néhány tízezer forinttal magasabb közös költséget jelenthet, de így egy 60 négyzetméteres lakás tulajdonosa is medencével büszkélkedhet, nem szükséges ehhez egy saját 500 négyzetméteres saját kert

- mondta, majd pedig ismertette, hogy náluk jelenleg több mint 3 ezer medencés ingatlant kínálnak eladásra, ami a házkínálat 5 százalékát teszi ki.

Nem lehet azonban nem észrevenni, hogy a medencés ingatlanok száma a kínálatban érezhetően növekszik, ami szoros összefüggésben lehet az egyre forróbb nyarakkal és klímaváltozással. Aki 20 évvel ezelőtt keresgélt kertes házat, annak a medencés ingatlan egyértelműen a luxuskategóriának számított, manapság már más a helyzet: egy ingatlanban ugyanis átlagosan 15-20 évig élünk, ezért ha tovább forrósodnak a nyarak, és emelkedik a hőmérséklet, akkor a kerti medence az élhető ingatlanok kötelező eleme lehet. Elég csak arra gondolnunk, hogy ebben a hőségben már most is majdnem minden kertben felfedezhetünk időszakosan felállított medencéket

- tette hozzá a szakértő.

Így csak csökkenti az ingatlan értékét a medence

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire megtérülő befektetés egy saját medence, mennyivel fog tőle többet érni az ingatlanunk. Goreczki Szabolcs ennek kapcsán kifejtette, újépítésű ingatlanok esetén nagyjából a medence építési költségével emelkedik az ingatlan ára, használt ingatlan esetén ez az érték valamivel alacsonyabb.

Egy átlagos méretű medence értéke 6 és 10 millió forint között van, de a határ a csillagos ég. Egy 40 millió forint értékű ingatlan árát 46-50 millió forintig emelheti a medence megléte, természetesen a százmillió forint feletti ingatlanok esetében már kevésbé jelent értéknövekedést egy elavult konstrukció. Az érték természetesen függ az adott medence méretétől, kialakításától, tulajdonságaitól, állapotától.

Balogh László szerint az épített medencével rendelkező ingatlanok átlagosan 4-5 millió forinttal drágábban szerepelnek a kínálatban mint a medence nélküli hasonló állapotú és hasonló helyen lévő házak.

A medence extra értékét azonban nehéz pontosan meghatározni, mert jelenleg ezeket általában még csak a kiváló vagy luxusállapotú ingatlanokhoz kínálják, amikben számos olyan egyéb értéknövelő funkció vagy prémium minőségű megoldás található, ami szintén növeli az adott ingatlan értékét. A legdrágább medencés családi házat több mint 2 milliárd forintért kínálják, de ha a kastélyokat is figyelembe vesszük, akkor egy 3,1 milliárdért eladó acsai kastély a legdrágább medencés ingatlan. A legolcsóbb épített medencés, Komlón található házért pedig 21 millió forintot kell fizetni

- sorolta a vezető gazdasági szakértő az Ingatlan.com legjeit.

Benedikt Károly szerint a medence nyújtotta hozzáadott érték az eladó részéről jelentkezik, és látványra is jobban eladhatóvá, vonzóbbá teszi az ingatlant.

A beruházás költségét az eladók természetesen szeretnék beépíteni az eladási árba. Ám ez csak akkor realizálódik a kifizetett összegben is, ha szép állapotban van és látszik rajta, hogy folyamatosan rendben tartották. Ha a medence felújítandó, akkor csak rontani fog a meghirdetett áron, az értékesítés sikerességén

- hívta fel a figyelmet. Ugyanis, mint mondta, az épített medencék fenntartási költségei igen magasak, ami elsősorban az energiafelhasználásban mutatkozik meg. A Duna House szakértőinek tapasztalatai alapján a tulajdonosok egyre környezettudatosabbak, ezért energiatakarékosabb megoldásokat választanak az üzemeltetéshez. Éppen ezért, ahol van medence, ott általában, 60-70 százalékos arányban napelemeket is felszerelnek a házakra, hogy hosszú távon csökkenteni tudják a fenntartási költségeket.

A medencés ház vásárlása kapcsán Goreczki Szabolcs arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes megvizsgálni, hogy milyen régi a medence gépészete (pl.: vízfűtő, ellenáramoltató), mennyire elavult technológiával rendelkezik, hiszen a gépészet kicserélése igen költséges. Nem elhanyagolható szempont a medence falának anyaga sem, műanyagból, betonból épült vagy esetleg csempézett, hiszen ezeknek élettartama igen változó.

Azt is szükséges szem előtt tartania az érdeklődőnek, hogy a medencék fenntartása is költségekkel jár, éves szinten akár milliós kiadást is jelenthet, beleértve a tisztítást, az egész gépészet karbantartását, a téliesítést, a nem csak szezonális használatát, a medence fedését. Mindemellett akárcsak a gépjárművek esetén, a medencéknél is igaz, hogy minél drágább berendezést vásárol az illető, annál nagyobb szervizdíjjal szükséges számolnia

- vázolta az OTP Ingatlanpont szakértője.

Balogh László ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a medencék technikai megoldásaival kapcsolatban érdemes medenceépítésben járatos szakértővel konzultálni, hogy pontosan tisztában legyünk azzal mit is vásárolunk.

Ingatlanpiaci szempontból én egy valamire hívnám fel a figyelmet, amit semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni: mégpedig az arányokat. Ha ugyanis az épített medence a hasznos kertterület legnagyobb részét elfoglalja, akkor lehet, hogy a medence nem növeli, hanem csökkenti az ingatlanunk összértékét. Szintén fontos tényező lehet a medencék fenntartási költsége is a vásárlás során, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk a kalkulációból

- húzta alá.