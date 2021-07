Visszahőköltek a vevők, akik használt ingatlanokra pályáztak: mitől ijedtek meg?

Júniusban alig több mint 12 ezer használt lakóingatlan cserélhetett gazdát. Bár ez meghaladja a 2021 májusi szintet, de - a bázishatás, azaz a tavalyi júniusi élénkülés - miatt ez éves viszonylatban 3,5 százalékos mérséklődést jelent. Naponta átlagosan több mint 10 ezer érdeklődés érkezett a használt eladó lakóingatlanokra, a kínálati oldalon pedig napi szinten 1100 új hirdetés jelent meg.

A használt lakáspiaci forgalom enyhe mérséklődése éves összevetésben két dolognak köszönhető: 2020 júniusában rengeteg karanténidőszakban elhalasztott adásvételre került sor, másrészt pedig 2021 júniusában másfélszeresére nőtt az új lakások és házak kínálata tavalyhoz képest. Emiatt pedig egyre többen döntöttek új építésű ingatlan vásárlása mellett.

Érdekes eredményt produkáltak a használt lakóingatlanok júniusban. Az ingatlan.com becslése szerint 12 046 használt lakás és ház cserélt gazdát a múlt hónapban. Ez egyfelől minimális, 2 százalékos javulást jelent az idén májusi szinthez képest. Ugyanakkor 3,5 százalékkal elmarad a tavaly júniusi szinttől.

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: fontos, hogy a júniusi 12 ezres használt lakás tranzakciószám már eléri a 2019-es év havi átlagát.

A portál adatai alapján a tavaly júniusi megugrás miatt idén júniusban éves szinten a használt lakások iránt érdeklődők száma és az eladásra meghirdetett ingatlanok száma is csökkent, de így is naponta több mint 10 ezer érdeklődés érkezett használt lakásokra és házakra, a kínálati oldalon pedig idén júniusban napi átlagban több mint 1100 új hirdetés jelent meg. Balogh László szerint az idei évben összességében a használt lakások piacán akár több mint 140-150 ezer adásvételre is sor kerülhet, amennyiben egy esetleges újabb járványhullám nem okoz bizonytalanságot.