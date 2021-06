Elszálltak az építőanyagárak: napi szintű a drágulás

Az építőalapanyag-iparban a hazai cégek nem tudják felvenni a versenyt a külföldi gyártókkal szemben, ezen változtatni kell – mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koji László az InfoRádiónak árulta el, hogy bizonyos építőipari alapanyagok esetében olyan drasztikus az áremelkedés az elmúlt hónapokban, hogy napi árazást vezettek be, amire húsz év óta nem volt példa.

Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója beszélt nemrég a Portfolio építőipari konferenciáján arról, hogy az elmúlt években Magyarországon sokkal nagyobb ütemű volt az építőanyagipari árak emelkedése, mint a régió többi országában. „Harcba kell indulni a külföldi építőipari alapanyaggyártó cégekkel szemben” – hangsúlyozta Nagy Márton, aki szerint nem is az a baj, hogy ez a piac elsődlegesen a külföldiek kezében van, hanem hogy sokkal nagyobb az árazási erő, amit – meglátása szerint – a külföldi szereplők ki is használnak. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke is úgy látja, itt az ideje, hogy megváltoztassák a több évtizedes rossz gyakorlatot.

Koji László úgy véli, ahhoz, hogy a versenyhelyzet némiképp javuljon, arra lenne szükség, hogy ne feltétlen csak a külföldi befektetéseket, hanem a magyar tulajdonúakat is részesítsék vissza nem térítendő állami támogatásokban.

Az ÉVOSZ elnöke három olyan építőipari alapanyagot emelt ki, amelyek esetében különösen nagy Magyarország importfüggősége. Mind az építőanyagok előállításához szükséges alapanyagok vonatkozásában, mind az építőipari anyag termékelkészítése tekintetében a vas- és az acélipari termékeknél, a faipari termékeknél, és a műanyagipari alapanyagbázisú termékeknél tapasztalható a legnagyobb árváltozás a világkereskedelemben mindenhol.

Az InfoRádió úgy értesült, hogy ezen alapanyagoknál már napi árazási gyakorlatot vezettek be, olyan mértékű drágulás volt megfigyelhető év eleje óta.

Ezt Koji László is megerősítette, felhívva a figyelmet, hogy erre az elmúlt húsz év óta nem volt példa. Az ÉVOSZ elnöke szerint az év második felében valamelyest normalizálódhat a helyzet, de addig fel kell készülni arra, hogy tovább emelkednek, illetve tartósan magasak maradnak az építőipari alapanyagárak.