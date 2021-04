Fényszóró polírozás házilag, egyszerűen: Tudd meg, hogyan történik a fényszóró polírozás otthon!

Egy használt autó megvásárlásánál az egyik első dolog, ami szembetűnik, az autó lámpáinak állapota: számos esetben találkozhatunk lemattult, összekarcolódott, besárgult fényszórókkal, amelyek rengeteget elvesznek egy autó értékéből, akár vevők, akár eladók vagyunk. Gondoltad volna, hogy a problémát nagyon könnyű és olcsó is megoldani?

Cikkünkben a fényszóró polírozás menetét írjuk le, ami egy egyszerű és filléres munka, nem feltétlenül kell rögtön szakemberhez fordulnunk vele. Tudd meg, hogyan történik a fényszóró polírozás otthon, milyen tanácsokat érdemes megfogadnunk és milyen anyagok használatát javasoljunk a fényszóró polírozás során. A fényszóró polírozás házilag könnyedén elvégezhető, azonban, ha úgy érezzük, valamit elrontottunk, vagy nem tisztulnak ki az autó lámpái, érdemes lehet segítségért folyamodnunk (fényszóró polírozás Budapest térségében és vidéken is elérhető, szinte minden településen).

Mitől lesz matt és sárga egy autó fényszórója?

Az autók lámpabúráját általában magas hőmérsékleten, öntőformában készítik, majd egy ellenálló lakkréteggel vonják be, amelyet kemencében vagy speciális lámpával megkeményítenek a felületén. Minden autógyár más-más technológiát alkalmaz a fényszórók gyártására, számos érdekes megoldással találkozhatunk, azonban a készítési eljárástól függetlenül ugyanúgy bemattulhat vagy elszíneződhet a műanyag. Na de miért szükséges a fényszóró polírozás, mitől csúnyulnak el a felületek?

Az autók lámpabúráinak a legtöbbet az erős UV sugárzás árt, emellett okozhatják a lakkréteg kopását, meggyengülését a különféle kemikáliák és a környezeti hatások is. Ide soroljuk az autó tisztításához használt vegyszereket, az utazás során felkenődött bogarakat, felverődött kavicsokat és a hétköznapi szennyeződéseket is. Az elsárgulás megelőzhető folyamatos védelemmel (különböző lakkok, waxok használata 2-3 havonta), azonban, ha nem figyelünk oda autónkra megfelelőképpen, a probléma elkerülhetetlen lesz. A fényszórók karcosodását mindemellett okozhatja a gyakori gépi autómosás ás a rossz módszerrel történő tisztítás, illetve maga az anyag is öregszik.

Miért szükséges a fényszóró polírozás?

A fényszóró polírozás egyrészt történhet esztétikai okokból: elégedetlenek vagyunk a lámpabúrák áttetszőségével, el szeretnénk adni az autót és azt szeretnénk, hogy a vevők többre értékeljék, esetleg mi magunk vásároltunk matt lámpabúrájú járművet, illetve a közlekedési előírásoknak is meg kell felelnünk azzal, hogy az autónk műszakilag rendben van.

Fényszóró polírozás házilag

Nézzük, hogyan történik a fényszóró polírozás otthon, milyen anyagokat és kemikáliákat használjunk, hogy az autónk fényszórója újra a régi fényben tündököljön!

A fényszóró polírozás előkészítése

Ha a fényszóró polírozás otthon történik, valamelyik házi technika alkalmazásával, ügyeljünk arra, hogy a kemikáliák csak a lámpabúrákra kerüljenek, az autó fényezését ne kenjük össze semmivel, legfőképpen ne polírozzuk meg! A legjobb lehetőség, ha maszkolószalaggal körbe vonjuk a fényszórók peremét, mielőtt elkezdjük a polírozást. A szalagot ne is távolítsuk el, amíg a fényszóró polírozás végére nem értünk. Fontos, hogy legyen kéznél papírtörlő, puha szivacs és a polírozáshoz szükséges eszközök. A munkát attól függően, hogy melyik utat választjuk, érdemes lehet kesztyűben végeznünk. A fényszórókat tisztítsuk meg alaposan, mielőtt elkezdjük felújítani őket!

1. Fényszóró polírozás WD40 használatával: tényleg jó módszer?

Népszerű fényszóró polírozás trükk a WD40 használatával történő lámpabúra-felújítás, amelytől valóban áttetszőbbnek tűnhetnek a műanyagok, azonban a WD40 nem fogja megszüntetni a karcokat és a homályosodás valódi okát. Ha az autó fényszórója csak alig karcos és nincsenek rajta nagyobb megmattult foltok, sárgulás, fogjunk egy kis WD40-et és egy ronggyal vagy papírtörlővel dörzsöljük be vele alaposan a műanyagot. A fényszóró polírozás WD40 használatával tehát nagyszerű alkalmi megoldás, ha lehetséges vevők érkeznek, akik érdeklődnek az autónk iránt, ám a látványos javulás nem tart sokáig, szimplán csak kozmetikáról van szó.

2. Fényszóró polírozás fogkrémmel vagy polírpasztával

Két eltérő alapanyag, hasonló végeredmény: a fényszóró polírozás házilag fogkrém használatával is elvégezhető, ha nincsen speciális polírpaszta kéznél. Dörzsöljük be az anyaggal a fényszóró felületét és polírozzuk a műanyagot kézzel, szivaccsal, vagy (amennyiben tudunk szerezni) használjunk hozzá polírozógépet. A fogkrémes házi módszer népszerű, ám a mechanizmus hasonló ahhoz a hatáshoz, amit a fényszóró polírozás WD40 használatával is ígér: rövid távon széppé és áttetszőbbé változtatja a felületeket, ám a végeredmény nem tartós, „vagy bejön, vagy nem”.

3. Fényszórók polírozása polírgéppel (4+2 lépés)

Ha tudunk vásárolni vagy bérelni egy polírozógépet, a tisztítást és a maszkolást követően egyszerűen neki is állhatunk a munkának. Először csiszoljunk szárazon, 500-as, majd 800-as szemcseméretű csiszolókorongokkal. Ezek a lépések eltávolítják a fényszórókon keletkezett homályos, elszíneződött, karcos rétegeket, vagyis az elöregedett lakkot és a kis karcolásokkal borított felületet.

Ezután két vizes csiszolás következik, először 1000-es, majd 3000-es szemcseméretű csiszolópapírral. Használhatunk sima csapvizet, vagy az autófelújítással foglalkozó műhelyekben használatos polírozófolyadékot. Ezt követően a lámpabúra felújított állapotának tartósítása kell, hogy következzen, különben a fényszórók 2-3 év alatt újra elhomályosodnak. A védelem történhet lakkal, ami sajnos a felpattanó kövek ellen nem véd, illetve fóliával, vagy kerámiázással, ám az utóbbi két esetet jobb, ha szakember végezi.

Eszközök a fényszóró polírozás elvégzéséhez

polírozógép és különböző finomságú csiszolópapírok + minden szemcsemérethez illő polírpaszta és polírozó szivacsok

zsírtalanító anyag, amellyel letisztítjuk a fényszórókat

jóminőségű maszkoló szalag

mikroszálas kendők

kerámia bevonat, fényszórófólia vagy wax

Egyéb fontos tudnivalók a fényszóró polírozás kapcsán

Ha a fényszóró polírozás géppel történik, ügyeljünk rá, hogy mindig kétszer polírozzuk le egymás után, folyamatosan egyre finomabb szemcséjű polírozó koronggal és mindig kétszer annyi ideig csináljuk, mint az előző esetben. A pneumatikus csiszológépek használata a legjobb, ha a cél a makulátlan, újszerű fényszóró, ugyanis ezzel készíthetőek el a legfinomabb, legegyenletesebb felületek. A finomra csiszolt felületeken használjunk jóminőségű lakkot, esetleg műanyagbarát alapozót. Zárjuk a munkát waxolással, amelyet néhány havonta megismételnünk.

Mennyire tartós a fényszóró polírozás?

A szépen polírozott felületek 2-3, vagy több év alatt ugyanúgy visszamattulhatnak, hiszen az UV-sugárzás és a környezeti tényezők továbbra is károsítják a műanyagot. Hogy a fényszóró polírozás eredménye tartósan szép legyen, érdemes a frissen polírozott műanyagot lakkozni vagy fóliázni. Ha nem szeretnénk néhány évente políroztatni az autónk lámpáit, figyeljünk oda a műanyagfelületek karbantartására, tisztítására és waxolására.

Fényszóró polírozás vagy új fényszóró vásárlás?

A fényszóró polírozás tökéletes megoldás akkor, ha a lámpabúrák külső felületén vannak a sérülések, azonban, ha a belső felület is el van öregedve, nem lehet polírozással megoldani a problémát, inkább vásároljunk újakat. Amennyiben a külső felület fényszóró polírozás útján felújítható, gondoljuk át, hogy milyen módszert választunk: a fényszóró polírozás olyan egyszerű, ám ideiglenes anyagokkal történjen, mint a fogkrém vagy a WD40, esetleg az azzal egyenértékű aceton, vagy inkább gépeket és különböző szemcsefinomságú csiszolókorongokat szeretnénk használni?

Azt, hogy egy pár új fényszóró mennyibe kerül, az autónk típusa határozza meg: minél tipikusabb népautóról van szó, annál olcsóbban hozzájuthatunk az alkatrészekhez, ám egy drágább, új autó esetében a fényszóró akár több százezer forintba is belekerülhet, így megéri a fényszóróknak folyamatosan gondját viselni és időnként felpolíroztatni azt, hiszen akár szakember csinálja, akár mi magunk, új alkatrész vásárlása nélkül érhetjük el a fényszórók újszerű kinézetét.

A fényszóró polírozás ára

Ha szakembert kérünk fel a fényszóró polírozás elvégzésére, számítsunk arra, hogy a fényszóló polírozás ára körülbelül 10-15.000 Ft lesz.

Kinek ajánljuk a fényszóró polírozás elvégzését?

Megéri beszerezni a csiszoláshoz szükséges anyagokat és a gépet, vagy jobban járunk, ha egyből szakemberre bízzuk a feladatot és a munka garantáltan jó lesz? A fényszóró polírozása egyszerű feladat, ám ha szakszerűen szeretnénk csinálni, előfordulhat, hogy többször is át kell mennünk a lámpák felületén a géppel és a folyamat hosszadalmas lesz. Amennyiben szeretjük az autónkat saját magunk bütykölni, csinosítani, és élvezetünket leljük a fényszóró polírozás feladatában is, mindenképpen érdemes lehet belevágnunk a kezdetleges vagy akár a gyors módszerekbe is.