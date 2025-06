Nagy sikere van a mobilok iskolai tiltásának: ezt csinálják helyette a magyar diákok, döbbenetes az eredmény

Sokkal többet beszélgetnek egymással a diákok a szünetekben is, mióta a mobilokat nem használhatják. Több iskola azonban nem veszi nagyon szigorúan az eszközök reggeli beszedését.

Hamarosan véget ér az első olyan tanév, ahol a diákoknak kötelező volt a tanítási nap elején leadni elektronikus eszközeiket, és a pedagógusok szerint ennek a szabálynak látszik is a jótékony hatása. A Népszavának több tanár is beszámolt arról, hogy amióta a rendelet a tanév elején életbe lépett, a diákok az óraközi szünetekben sokkal többet beszélgetnek, játszanak egymással.

Persze a pedagógusok azt is elmondták, hogy annak kidolgozása, hogyan gyűjtsék be, majd tárolják az eszközöket, okozott némi fejtörést, de aztán kialakult a rendszer. Több olyan iskola is volt azonban, ahol a diákokra bízták magát a leadást is.

Mi eleinte mindenkitől beszedtük reggel, aztán kaptunk még szekrényeket. Most mindenki vagy berakja oda, vagy nem

- mondta az egyik budapesti iskola pedagógusa a lapnak.

A mobiltelefonok, laptopok, tabletek és más egyéb, internetezésre alkalmas eszközök használati tilalmáról még tavaly nyáron hoztak döntést, és még törvényben is rögzítették. Lapunk akkor arról kérdezett szakértőket, hogy egyrészt lehet-e eredményes az eszközök tiltása, másrészt tényleg visszavetheti-e ez egyedül az online zaklatást.