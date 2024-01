Fontos változás élesedik az érettséginél 2024-ben: erről jobb, ha minden magyar család tud

2024-ben több ponton is megváltozik az érettségi – emlékeztet az Eduline.

Az oktatási szakportál azt írja, idén fejezi be a középiskolát az az évfolyam, ami 2020-ban az új Nemzeti alaptanterv alapján tanult. Számukra pedig több feladatsor is átalakul majd. Így például a középszintű magyar érettséginek része lesz egy olyan feladatlap, ami egyfajta műveltségi teszthez fog hasonlítani, amiben előkerülnek memoriterek, de a kötelező olvasmányok is.

Természettudományos tárgyak esetében is lesz némi változás. Az eddigi gyakorlati vizsgafeladatok helyett ugyanis a diákok saját kutatás alapján, tanév közben összeállított projektmunkát is választhatnak, amit a diplomamunkához hasonlóan kell majd megvédeniük az érettségin.