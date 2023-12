Lehúzza a rolót a Green Fox: ennyire nincs már szükség átképzett magyar informatikusokra?

Facebookon jelentette be Magyarország leghíresebb bootcampje, a Green Fox, hogy végleg lehúzza a rolót.

Facebookon jelentette be a Green Fox, hogy 8 év után kénytelenek bezárni. A bezsámolójuk szerint az ok az, hogy az elmúlt egy év rengeteg változást hozott nemcsak az IT területén, de az egész világon, így a cég életében is.

A háború következményei, a magas infláció és az egyéb gazdasági nehézségek, illetve az ezek miatt lelassuló munkaerőpiac pedig komoly hatással volt a cég életére. A poszt szerint a folyamatban lévő képzések még be lesznek fejezve, de új képzéseket már nem fognak hirdetni.