Újabb szintre lépett a tanárhiány: sokan végzettség nélkül tanítanak az iskolákban

Rétvári Bence, Belügyminisztérium parlamenti államtitkár válaszából arra következtethetünk, hogy mintegy 1500 pedagógus dolgozhat úgy a hazai oktatási-nevelési intézményekben, hogy nincs diplomája- írja a Népszava.

Kanász-Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője írásban kereste meg Rétvári Bencét a kérdéssel, hogy éves bontásban hogyan alakul a diploma nélkül tanítók száma a közoktatásban, s bár a kért részletes adatokat nem kapta meg, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára annyit elárult, hogy a jelenlegi tanévben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak egy százaléka olyan pedagógus, aki nem rendelkezik felsőfokú szintű végzettséggel. A lap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022/2023-as tanévben közölt adatai alapján számolta ki, hogy a 147,2 ezer főállású pedagógusnak az egy százaléka 1472, tehát megközelítőleg 1500 ember.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Totyik Tamás a Népszavának azt mondta, úgy véli, helytálló lehet ez a szám. Majd hozzátette, hogy ugyan az egy százalék alacsonynak tűnhet,

a rendszerváltás óta sosem voltak ennyien, akik diploma nélkül pedagógusokként dolgozhattak oktatási-nevelési intézményekben

- válaszolta a lapnak. Az erre vonatkozó törvények óvodapedagógus és testnevelő tanár munkakör esetében, valamint a szakiskolai oktatásban szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató munkakörökben teszi lehetővé a munkakör felsőfokú végzettség nélküli betöltését. Valamint a tanárképzésben és a tanítóképzésben részt vevő végzős, tehát még felsőfokú végzettség nélküli hallgatókat is lehet szakmai gyakorlat címén óraadóként, felügyelet mellett alkalmazni. Azonban Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője elmondta, hogy

a tanárhiány miatt egyre gyakoribbá vált az utóbbi egy-két évben, hogy végzős tanárszakos hallgatók tartanak meg tanórákat, a törvényi előírással ellentétben nem egyszer felügyelet nélkül

- derül ki Nagy Erzsébet válaszából, és hozzátette, hogy olyanról is hallott már, hogy volt "akit arra kértek, hogy a gyakorlati idő lejárta után is folytassa a tanítást az iskolában, egyetemi tanulmányai mellett." A kialakult helyzettel egyébként a kormány is tisztában van: 2024. január 1-jétől az új pedagógustörvény (státusztörvény) már azt is lehetővé teszi, hogy az utolsó éves tanárhallgatókat ne csak szakmai gyakorlat keretében, hanem legfeljebb egyéves időszakra szóló, határozott idejű megbízási szerződéssel is lehessen óraadóként alkalmazni.