Több ezer tanár már be is adta a felmondását Magyarországon: mi lesz így az iskolakezdéssel?

Több mint kétezren már be is adták a felmondásukat az utóbbi hónapokban a státusztörvény miatt – írja a Népszava.

A lap arról ír, hogy a aHang platform online felmérésében több mint ötezer pedagógus jelezte, hogy elhagyják a pályát, ha bevezetik a státusztörvényt. Továbbá a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felé is több mint háromezren jelezték, hogy ilyen lépésre készülnek – tudta meg a Népszava a PSZ alelnökétől. Gosztonyi Gábor arról is tájékoztatott, azt biztosan tudják, hogy több mint kétezren már be is adták a felmondásukat az utóbbi hónapokban a státusztörvény miatt

A szakértő azt is hozzátette, ez a szám várhatóan növekedni fog, sokan ugyanis kivárnak szeptemberig, hogy kaphassanak valamennyi végkielégítést. Gosztonyi arról is beszélt, sokan tanév közben fogják elhagyni a pályát, és kétséges, hogy őket hogyan pótolják. Véleménye szerint a kormány a nyugdíjas tanárok visszahívásával igyekszik majd „elkenni” a munkaerőhiányt, mint mondja a törvényben ezért is tették lehetővé a nyugdíjasok korlátlan visszafoglalkoztatását.