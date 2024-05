Ide járatja gyermekeit a magyar elit: tényleg nem sajnálják a pénzt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A balett oktatás mindig is egy a felső és közép osztálybeli foglalkozásnak számított, ami nem csoda tekintve a foglalkozások borsos árát. Már magának a balett elkezdésének is szigorú kritériumai vannak, a felvételi során felmérik a gyerekek ritmusérzékét és fizikai állapotát is. Ha ezeken valaki megfelel, akkor kezdheti el a különórákat, amik idővel 50 000 forint körül is mozoghatnak egy hónapban. A gyerekek idősödésével a tánchoz szükséges kiegészítők ára akár eszközönként 110 000 forint fölé is csaphat, így a szabadidő feláldozásán túl és a tánchoz szükséges elhivatottságon felül, igen komoly árat kell fizetnie a családoknak, ha azt szeretnék, hogy a gyerekük hivatásos balerina legyen.

A szülők sokféle okból dönthetnek úgy, hogy balett különórára íratják gyermeküket. Az egyik leggyakoribb ok az, hogy a balett rengeteg előnyt kínál a gyerekek fejlődése szempontjából. Például segíthet javítani az egyensúlyt, a testtartást és a testtudatosságot, valamint fejlesztheti a koordinációt és a rugalmasságot is. Emellett a balett órák során a gyerekeknek lehetőségük van kifejezni magukat, valamint megtanulhatják a fegyelem és kitartás fontosságát is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Sok szülő úgy gondolja, hogy ezek a készségek és tulajdonságok hasznosak lehetnek gyermeküknek az élet más területein is, így ösztönzik őket a balett tanulására. Azonban maga a balett oktatás lehetőségét jellemzően közép- és felső osztálybeli jövedelműek engedhetik meg maguknak, azonban ritkán akadnak olyan lehetőségek is, amelyek kedvezményeket vagy támogatást kínálnak a kevésbé tehetős családok számára. Cikkünkben azt jártuk körbe, ahhoz, hogy valaki balerina lehessen milyen kritériumoknak kell megfelelnie, mennyibe kerül a taníttatás, milyen kiegészítőkkel kell számolnia a szülőknek, valamint arra is kitértünk, hogy időben mit jelent ez a gyerekeknek. Mennyi ideig kell járni és milyen gyakran. A kérdéseinkre a Magyar Állampi Operaház kommunikációs projektvezetője, Oláh András válaszolt. Mikor kezdhetik a gyerekek, minek kell megfelelni? Az általánosságban elmondható, hogy a profi sportolók meglehetősen fiatalon kezdik művelni az adott sportágat, ez a balett esetén sincsen máshogyan. Természetesen bármikor el lehet kezdeni a balett tanulását, de ha valaki hivatásszerűen foglalkozik vele, ahhoz már gyerekkorában el kellett kezdenie ezt a sportágat. A Opera Balettintézetének kommunikációs projektvezetője a kérdésünkre elmondta, hogy amennyiben a gyermekben van ez irányú fogékonyság, érdemes a balettel való foglalkozást minél korábban elkezdni, a gyermek figyelmének, mozgáskoordinációjának és fizikai adottságainak fejlesztése érdekében. A Magyar Nemzeti Balettintézet 4 éves kortól indít előkészítő csoportokat öt évfolyamon (két kezdő és három haladó évfolyamban), a nyolc évfolyamos balettképzés ezt követően indul kb. 9-10 éves korban. Mindenfajta előképzettség nélkül ez az életkor, amíg érdemes lehet elkezdeni balettezni, de a tapasztalatok alapján látványos előnyben vannak az ismeretek elsajátításában azok, akik legalább egy-két évig előképzésben is részt vettek - fejtette ki Oláh András, valamint azt is hozzátette, hogy nem hiába kezdik korán a gyerekek a balettet, számos fizikai kritérium van, ami már gyermekkorban tesztelhető és vizsgálható. Ha ezeknek valaki nem felel meg, akkor a komolyabb intézményeknél nincs lehetőség elkezdeni a balettet. A Magyar Nemzeti Balettintézetnél például a felvételik alkalmával a balettmesterek és a képzésben résztvevő DSGM-szakgyógyász [szerk.: Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika Módszer] a testalkat, testi arányok mellett a veleszületett mozgáskészséget vizsgálja. Többek közt állás, ugrálás, hajolás, spárga, és ritmusképletek visszatapsolása során kapnak képet a gyermekek rugalmasságáról, hajlékonyságáról, ízületi tágságáról, hogy milyen a gyermek testtudata, térbeli tájékozódási készsége, ritmusérzéke, és instrukciók követésénél a tartós koncentrációs képessége, amelyekre a balettképzés során szükségük lesz. A meglévő képességek vizsgálatakor a mesterek arra is figyelmet fordítanak, hogy fejlődésük során a gyermekek adottságai várhatóan milyen mértékben lesznek fejleszthetők. - fejtette ki a Magyar Nemzeti Balettintézet kommunikációs projektvezető. Mennyibe kerül a balett oktatás? A balett oktatás Magyarországon elérhető különböző árkategóriákban, és számos tényező befolyásolja az árakat. A balett oktatás költségei függhetnek például az oktatás minőségétől, az oktató tapasztalatától és hírnevétől, az oktatási helyszíntől és a választott oktatási formától (csoportos órák vagy egyéni órák). Általánosságban elmondható, hogy a magasabb színvonalú és hírnevű balettiskolákban vagy tanároknál az oktatás általában drágább. Emellett az oktatás ára változhat attól függően, hogy milyen régióban található az iskola vagy az oktató, valamint attól is, hogy a városi vagy vidéki területen található-e az oktatási intézmény. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy egyes balettiskolák vagy táncstúdiók lehetőséget biztosíthatnak tandíjmentes vagy kedvezményes helyekre a tehetséges diákoknak vagy a rászoruló családoknak. Mindenesetre a balett oktatás ára számos tényezőtől függ, és egyénenként változhat. A Magyar Nemzeti Balettintézet célzott állami támogatás nélkül, a szülők által befizetett tandíjból és lehetőség esetén pályázati forrásokból működik. Az oktatás összege évfolyamonként a képzés mértékében változó. A heti 2 x 45-perces kezdő előkészítő óráktól a heti 6 nap 8 x 90-perces képzésig, ami mellett további színpadi próbák és versenyfelkészítő órák is előfordulhatnak, a képzési költség 14 000 és 50 000 forint között mozog havonként - fejtette ki a kommunikációs projektvezető, majd hozzátette, hogy abban az esetben, ha egy családból több gyermeket is beíratna balettre, jár némi kedvezmény, 2 testvér esetén 25%-kal, 3 testvér esetén 50%-kal olcsóbb a tandíj. A tandíjat ugyancsak kompenzálja némileg, hogy a balettnövendékek az előadásokban való közreműködésekért (ideértve elsősorban A diótörő, KisHattyúk tava, KisCsipke, KisKalóz, János vitézke, István, a király (junior) c. produkciókat, ill. a Nagy Iván Balettgálát) szerény fellépti díjban is részesülnek - magyarázta és arról is beszámolt, hogy a nyári időszakban tábor is áll rendelkezésére a gyerekeknek, hogy tovább műveljék a táncot, ennek az ára borsosabb, de összességében az átlagos nyári táborokhoz viszonyítva nem jelentősen magasabb. A nyári egyhetes (hat napos) kurzusra, - ami napi 7 és fél órás elfoglaltságot jelent 6 és 17 éves kor között- az ár 95 000 forint. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ezen felül a baletthez szükséges kiegészítők megvásárlása is a szülők kiadásait növeli, szükség van tánccipőre, ruhára, de ahogy ez a szakértő válaszából kiderül a képzés szintjétől függően változó mértékű összeg lehet. A gyerekek próbadresszét és balettcipőit is a szülők finanszírozzák, ennek költségei a képzés szintjétől és az egyedi igények mértékétől függően eltérhetnek. Egy pár gyerek gyakorló balettcipő 2 000-6 000 Ft, felnőtt gyakorló cipők 2 000-12 000 Ft, spicc-cipők 5-65 000 Ft között mozognak, egy gyerek balettdressz 3 000-13 000 Ft, felnőtt balettdressz 15 000-30 000 Ft között mozog. Emellett elhivatottságtól függően, de egyáltalán nem kötelező jelleggel vásárolgató az otthoni gyakorláshoz is balettrúd, balettpadló (linóleum), és tükör - válaszolta kérdésünkre Oláh András. Egy konkrét összeget így igen nehéz meghatározni, de azért elmondható, hogy a plusz felszerelések is alaphangon 20 000 forintot jelentenek és ebben semmilyen extra kiegészítő nincsen beleszámolva. Illetve, ami jól látszik az adatokból, hogy akik komolyan gondolják a balettet, azoknak igen stabil anyagi háttére van szüksége, mivel az idő múlásával, ahogy a gyerekek egyre nagyobbak egyre húzósabbak az árak is. A felnőtt méretben mind a cipő, mind a ruha esetén dupla akkora az ár, mint a kisgyerek méretekben. Valamint a szakértő által említett plusz otthoni kiegészítők (pl.: balettrúd, tükör stb.) idővel, ha tényleg hivatásos balerina karriert akar valaki befutni szükségessé válhat. Egy ilyen rúd pedig alaphangon 110 000 forint, de ennél drágábban is találhatunk a listában segédeszközöket. A kommunikációs projektvezető ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az előadások során felhasznált jelmezek és egyéb kiegészítők ingyenesen vannak biztosítva a gyerekeknek. Ugyanakkor a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balettintézet produkcióihoz az OPERA saját, illetve a MNBI Alapítvány forrásaiból varrat jelmezeket a növendékek számára, amit a növendékek fellépések alkalmával térítésmentesen használhatnak - fejtette ki. Hogyan lehetünk hivatásos balerinák? Ahhoz, hogy hivatásos balerina lehessen valaki nem elég, ha korán kezdi a táncot. Ez egy életmódot kíván a gyerekek és diákok részéről. A rendszeres gyakorlás, a hetente több óra különfoglalkozás az élet része, ami sokszor jár kihívásokkal és lemondásokkal a táncosok részéről. Arra a kérdésünkre, hogy mennyit kell egy héten foglalkozásra járnia a gyerekeknek Oláh András elmondta, hogy a képzés mértéke fokozatosan bővül 4-5 éves gyerekek heti 2 x 45 perces kezdő, a 5-9 éves gyerekek heti 3 x 60-75 perces haladó órákon vesznek részt, ahol a haladó órák már képességfejlesztéssel is kiegészülnek. A 9-10. évesek 1. évfolyamával indul el a valódi balettképzés, itt már heti öt alkalommal vannak órák, ahol az orosz Vaganova-módszer szerint tanulják a klasszikus balettet, ami már az 1. évfolyamtól spicc- és RG-órákkal [szerk.: ritmikus gimnasztika óra] is kiegészül. A 2. évfolyamtól a növendékek sztepp- és modern táncórákon is részt vesznek, a minél változatosabb mozgásformák elsajátítása érdekében a különböző évfolyamokon eltérő modern táncstílusokat tanító mesterek részvételével. A 4. évfolyamtól a képzés karaktertáncokkal bővül, valamint etikett- és tánctörténet-oktatással, az 5. évfolyamtól pilates, míg a 7. évfolyamtól pas de deux órák [szerk.: duett] is részei a képzésnek - fejtette ki a szakértő, majd azt is hozzátette, hogy "a fejlődés szempontjából fontos adalék, hogy a gyerekek előkészítőtől kezdve lehetőséget kapnak rá, hogy részt vegyenek a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balettintézet színpadi produkcióiban, így elengedhetetlen színpadi rutinjukat egy világszínvonalú professzionális együttesben szerezhetik meg, míg a próbák során, illetve a képzést nyújtó operaházi és Eiffel műhelyházi termekben lehetőségük van találkozni és figyelemmel kísérni a felnőtt balettművészek felkészülését is." Így összességében elmondható, hogy ahhoz, hogy valaki hivatásos balett táncos legyen egy hivatásos intézetbe kell felvételt nyernie és elvégeznie, ilyen például a Magyar Nemzeti Balettintézet 8 évfolyamos balettképzése is. Ezek után pedig egy balett társulatnál kell elhelyezkedni. Azt is elmondta a szakértő, hogy a Magyar Nemzeti Balettintézet képzése pont 8 éve indult, így ez lesz az első évfolyam, akik ott végezték pályafutásukat. A végzettek pedig a Magyar Nemzeti Balettben kezdik el pályájukat. Arra a kérdésünkre, hogy milyen külföldi lehetőségek vannak a végzett táncosoknak elmondta Oláh András, hogy jelenleg "két korábbi növendékünk Svájcban, a Zürichi Akadémián fejezi be várhatóan a tanulmányait".

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK