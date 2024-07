Elképesztő szigor jön az iskolákban szeptembertől: erről jobb, ha diák és szülő is tud

Szeptembertől csak akkor használhatják a diákok a mobilt és tabletet a köznevelési intézményekben, ha arra a pedagógus engedélyt ad az órán való használatra, a tanuláshoz. Zacher Gábor szerint lehet is használni az oktatás során a kütyüket, egy pedagógus viszont arról számolt be a Pénzcentrum videoblogjának, hogy a diákok már most is kijátsszák a szabályokat, ahol ezt bevezették. Itt a CashTag legújabb epizódja!

Szeptembertől egy merőben új korszak köszönt be a magyarországi köznevelési intézményekben: az iskolákban a diákok csak engedéllyel vihetik majd be a mobiltelefonjaikat és a tabletjeiket az iskolába. A nemrégiben elfogadott törvénymódosítás értelmében az okoseszközöket csak abban az esetben lehet majd használni, ha a pedagógus azt külön megengedi, és a tanórán használják a diákok. Erről korábban a Pénzcentrum egy részletes cikkben is beszámolt, valamint egy kutatásban is utánajártunk, mi az olvasók véleménye a szigorításról.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most szakértőket kérdezett arról, vajon túl szigorú tilalom-e ez, valóban megengedhetetlen mértékben elvonják-e a kütyük a diákok figyelmét az órákon? Mi lehetne az arany középút, és hogyan játsszák ki a diákok a tilalmat ott, ahol a tanáraik már most is alkalmazzák azt, hogy tilos a kütyükkel foglalkozni az óra alatt?

Zacher Gábor: persze, hogy lehet használni a kütyüket tanuláshoz!

Az Országgyűlés június közepén fogadta el azt a salátatörvényt, mely rendelkezett arról, hogy a köznevelési intézményekben csak akkor lehet majd használni a mobiltelefont, ha az a tanulást szolgálja. Az indokolásban arra hivatkoztak, hogy a tanulók figyelmét mostanra megengedhetetlen mértékben elvonják a különféle okoseszközök, ez pedig már sok esetben a tanulás rovására is megy. Azt is írták, hogy a rendelkezéstől az online zaklatás, közismert idegen nevén a bullying visszaszorulását is várják, ugyanis az okoseszközök használata szerintük ezt is erősíti.

Zacher Gábor mentőorvos, oxiológus, a függőségek szakavatott ismerője szerint nem feltétlenül az lenne a megoldás, hogy radikális mértékű tiltáshoz folyamodunk az iskolákban, sok esetben ugyanis valóban segítheti a tanulást.

Nagyon sok olyan applikáció van, amit mondjuk akár az oktatásban is tök jól föl lehet használni. Előadás kapcsán van, amikor azt szoktam mondani, hogy mondom, vegyék elő a mobiltelefonjukat, kirak az ember oda mondjuk egy QR kódot, amit az illető beolvas, akkor rajta van egy oldalon, fölteszek mondjuk egy kérdést, két kérdést, három kérdést, és akkor válaszoljanak. Ez lehet persze olyan kérdés is, ami az elmúlt 25 perc előadásáról szól, de lehet akár teljesen más kérdés is. Szóval én azt gondolom, hogy van helye ezeknek az újfajta, most már annyira nem újfajta technikai eszközöknek az oktatásban, és egyre inkább ott lesz valójában a helyük

- mondta az orvos a CashTagnek.

Kijátsszák a diákok a szabályokat

A Pénzcentrum egy matematikát és testnevelést oktató pedagógust is megkérdezett saját, személyes és szakmai tapasztalatairól. Mészáros Anna azt mondta: nála már a törvény elfogadása előtt sem lehetett mobilt használni az órákon, de a diákok így is igyekeznek kijátszani mindezt.

Az esetek 98 százalékában az a tapasztalat, hogy a Messengert használják, az Instagramot, vagy a Tiktokot pörgetik folyamatosan. Azt mondhatom, hogy alsóban ilyen probléma nincs annak ellenére, hogy kapnak telefont - sajnos - a gyerekek, és én úgy gondolom, hogy egyáltalán nincs rá szüksége, hiszen vannak olyan, gyerekeknek tervezett okosórák, amikkel már telefon használata nélkül ugyanúgy felhívható anya és apa, hiszen mást nem igazán kell szerintem hívni. Felsőben már előjönnek ezek a dolgok. Én középiskolában tanítok, és hát igen, ott a legjellemzőbb. a diákok már alkottak furábbnál furább megoldásokat, hogy hogyan ne adják le a telefonjukat. Például ott van az okosóra: azt nem szokták leadni a gyerekek, és az okosórájukon szoktak pötyögni, illetve hoznak magukkal egy régi telefont, és azt adják le. Sőt, volt már arra is példa, hogy valaki három telefont hozott be: kettő kamu volt, és a harmadik a sajátja, és amikor többször rászóltam, akkor leadta. Akkor utoljára maradt a saját kis telefonja, amit tudott nyomkodni

- számolt be a pedagógus tapasztalatairól.

Ideje volt a szigorításnak, de a teljes kontroll sem jó

Tóth Dániel, a digitális nevelés szakértője szerint épp itt volt az ideje, hogy az iskolákban szigorítsák a telefonok, a kütyük használatára vonatkozó szabályokat.

Ennek már nagyon ideje volt. Évek óta láttuk, hogy a gyerekeknek a korlátlan kütyühasználata rengeteg gubancot és galibát okoz. Tehát mindenképpen érdemes korlátozni a dolgot. Az nem mindegy, hogy hogyan

- mondta a szakértő.

Alapvetően ott szokott lenni a probléma, hogy kétféle irányba szoktak hibázni. Az iskolák ugyanúgy, mint a szülők: vagy teljesen ráhagyják a gyerekekre, és szabad kezet adjanak nekik, vagy olyan túlságos korlátozás van, ami csak tilt, de nem tanítja meg a felelősségteljes használatot, ez sem a jó út. Lehetne szabályozni a céltalan kütyühasználást is. Aminek értelme lehet, az az, hogy mondjuk szünetekben, lyukasórákban használhatják, közben viszont extra figyelmet fordítunk arra, hogy segítsünk a gyerekeknek, velük együtt igyekszünk feldolgozni a digitális térben szerzett élményeket

- tette hozzá Tóth Dániel.