Sokkolóan keveset keresnek ezek a diplomás magyarok: azonnali háromszoros bért követelnek

Az állami egyetemek tanársegédeinek alapbére alacsonyabb, mint a 2023-as minimálbér, de mesterdiplomával, nyelvvizsgákkal, doktori fokozattal, de minimum megkezdett doktori tanulmányokkal rendelkező – oktatók fizetése még a 2021-es és 2022-es emelés után is alig több, mint a magyarországi átlagbér fele – írja az Eduline.

A jelenlegi bértábla alapján a tanársegédi alapbér (ami bruttó 221 800 forint) alacsonyabb a 2023-as minimálbérnél – vagyis a bruttó 232 ezer forintnál. Az idei garantált bérminimum – bruttó 296 ezer forint – pedig még az egyetemi adjunktusi alapbérnél is magasabb – küldték meg nyílt levelükben az ELTE dolgozói a portálnak. Fontos tudni, hogy az ELTE 1 abból a 6 egyetemből, ami állami fenntartásban maradt. Fontos azt is, hogy a minimálbérnél kevesebbet senki nem kereshet, így hát a fizetéseket eddig is ki kellett „pótolni” (akárcsak a közoktatásban, ahol a fiatalabb pedagógusok alapbére marad el a garantált bérminimumtól) – írja az oktatási portál.

Az viszont árulkodó, hogy – hívták fel a figyelmet az ELTE-s dolgozók – idén már az egyetemi adjunktusok alapbére sem éri el a garantált bérminimumot. Előbbi ugyanis 277 200 forint, utóbbi pedig 296 ezer forint. Hiába tehát, hogy a felsőoktatási béreket 2021-ben és 2022-ben is 15-15 százalékkal, „ám ezt az infláció már rég elvitte” – vélekedett a portálnak Dráviczki Sándor, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöke. Az ELTE dolgozói azt is írták levelükben, hogy „a jelenlegi fizetések annyira alacsonyak, hogy valójában az alapbéreket azonnal háromszorosukra kellene emelni.”