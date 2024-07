Ez 2024: inkább mennek külföldre mosogatni, minthogy tanárnak álljanak a fiatalok Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

381 olyan állami ösztöndíjas nappali tagozatos osztatlan -és alapszak van, amit senki sem írt be első helyre az idei felvételin, ennek mintegy 77 százaléka valamilyen osztatlan tanári szak - írja az Eduline. a kormány szerint a béremelés miatt a pedagógusképzésekre is az elmúlt évekhez képest többen jelentkeztek, ugyanakkor azt érdemes megjegyezni, hogy valamilyen osztatlan tanári szakot első helyen csak 1699-en írtak be.

A pedagógusképzések esetében 220 olyan osztatlan nappali tagozatos állami ösztöndíjas szak volt, amit első helyen csak egyetlen diák jelölt meg. Például az ELTE-n a földrajz-matematika, illetve a fizika-történelem szakos tanári képzést is csak egy felvételiző írta be az első helyre. Ezek után nem meglepő, hogy 295 olyan állami ösztöndíjas, nappali tagozatos osztatlan pedagógus szak van az idei felvételin, amit elsőre senki sem írt be - írja a lap. Ezekre a helyekre az összes jelentkezések száma sem túl magas, hiszen második vagy éppen a harmadik helyen ezekre az osztatlan tanárszakokra is csak 628 jelentkezés érkezett. Az osztatlan szakokon minden képzési területet beleértve csak a pedagógusképzések esetében fordult elő, hogy senki sem választotta az adott állami ösztöndíjas, nappali tagozatos szakot első helyen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az adatokból látszik, hogy főleg vidéki egyetemek, kisebb kampuszain vannak olyan osztatlan tanárszakok, ahova sem adta be a jelentkezését első helyen, illetve ezeknek a pedagógusszakoknak egy meghatározó része (47 szak) valamilyen zenetanár, vagy hit-és nevelőtanár (23 szak) valamilyen másik szakkal párosítva, esetleg valamilyen nemzetiségi nyelv-és irodalom például szerb, német vagy szlovák. Viszont azt érdemes megjegyezni, hogy például az ELTE-n biológia-fizika, vagy a Debreceni Egyetemen biológia-kémia vagy éppenséggel biológia-földrajz tanári szakot se írta be senki első helyre - írja a lap. A Pécsi Tudományegyetemen biológia-fizika szakos tanári állami ösztöndíjas képzésére sem jelentkezett senki. A Szegedi Tudományegyetemen pedig ugyanez a helyzet a kémia-matematika tanári szakkal is. Az osztatlan tanárszakokhoz képest csak 86 olyan állami ösztöndíjas nappali tagozatos alapképzés van, amelyre első helyen senki sem jelentkezett. Döntő többségük valamilyen művészeti képzés, de akadnak közöttük gazdasági, természettudományos, sőt informatikai képzések is. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a legnépszerűtlenebb szakok listája: lasszóval kell fogni a hallgatókat Az ELTE-n a földrajz-matematika, illetve a fizika-történelem szakos tanári képzést is csak egy felvételiző írta be az első helyre.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK