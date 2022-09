Gyökeres változás ennél a hazai nyelvvizsgánál: erre készüljön, aki le akarja tenni

Az Euroexam-vizsgákon több idő lesz az olvasott szöveg értését és az íráskészséget tesztelő feladatok megoldására, a vizsgán a korábbinál kevesebb műfaj kerülhet elő, és bevezetik a „checklist-alapú” értékelést.

Három ponton is változnak az Euroexam írásbeli nyelvvizsgái – írta oldalán a nyelvvizsgaközpont. Az egyik legfontosabb módosítás, hogy ezentúl tíz perccel több időt adnak a vizsgázóknak a „Reading”, vagyis az olvasásértést tesztelő részben. Az Euroexam szerint a stressz ugyanis a felkészült nyelvtanulók teljesítményét is befolyásolja, így különösen számít az időfaktor.

Az íráskészséget tesztelő feladatoknál is van változás.

B2 szinttől az íráskészség többről kell szóljon, mint egy rövid baráti levél megírása. A sikeres vizsgához többféle műfajjal és hétköznapi témával is meg kell tudni birkózni. Az Euroexam vizsgák eddig is rugalmasan kínáltak erre lehetőséget. A rövid, gyakorlatias, hétköznapi ügyben írt levél mellett 3 műfaj közül lehet második feladatként választani. Vizsgáról vizsgára változott azonban, hogy a műfajok szélesebb választékából épp mely három szerepel a kínálatban

– írták, kiemelve, hogy szeptembertől a B2-es és a C1-es szinten is háromra szűkítették a műfajválasztékot. Ezentúl online komment, esszé és műkritika közül lehet majd szabadon választani. A szövegek megírására is több idő jut majd, ez a vizsgarész is tíz perccel hosszabb lesz.

Kitértek arra is, hogy a diákok és a felkészítő tanárok számára az egyik legnehezebb feladat megítélni, hogy a szöveg elég jó-e a sikeres vizsgához. Ezért többéves fejlesztőmunka után bevezetik az Euroexam-vizsgák „checklist-alapú” értékelését, ennek első lépéseként közzétették az íráskészséget mérő rész ellenőrzőlistáját, amellyel felkészülés közben is ki lehet deríteni, hány pontot ér az adott szöveg.