Kemény sokk jöhet a szülőknek: ennyivel kerül többe idén az iskolakezdés

Az infláció az iskolakezdésre is hatással van, a szülőknek a korábbinál nagyobb kiadásokkal kell számolniuk. Országosan az iskolanyitáshoz kötődő kiadások több mint 17 százalékát adja a tanuláshoz elengedhetetlen füzetekhez, papírárukhoz, rajzlapokhoz köthető forgalom, ezek a termékek pedig az idén akár 40-50 százalékkal drágábbak lehetnek, a nem papír jellegű irodaszerek ára pedig 30 százalékkal növekedhet.

Miközben a mindennapokban eleve jelentős áremelkedés látható szinte minden területen, a szülőknek augusztusban további extra kiadást jelent a tanévkezdés – derül ki a K&H összeállításából. A hivatalos adatok szerint 2020-ban augusztus és október között a tanévkezdéshez szükséges kiadások közel 37 százalékát adták a tornafelszerelések, ruhák, cipők, míg a tanuláshoz nélkülözhetetlen füzetek, rajzlapok, papíráruk több mint 17 százalékos arányt képviseltek. Utóbbiaknál masszív - 40-50 százalékos - áremelkedéssel kell számolni az előrejelzések szerint, a nem papír jellegű irodaszereknél pedig akár 30 százalékos lehet a drágulás. A hivatalos KSH-adatok szerint a ruházkodási cikkek a fő inflációs mutatóhoz képest kisebb mértékben, de így is közel 5 százalékkal drágábbak voltak júliusban, mint egy évvel korábban.

Mennyivel kerül többe a hamburger? És a többi “gyereksláger”?

Ehhez jön több más, mindennapos, a kicsik körében népszerű termék, és például a hátizsák, amely sok fiatalnál alapvető kellék a tanévkezdéshez – márpedig ezek közül több is jelentősen drágult. A 120-150 grammos gyümölcsjoghurt országos átlagára például idén augusztusban éves összevetésben 26 százalékos drágulást mutat, míg a kakaós csigáé 42 százalékot. A dobozos, 100 százalékos narancslé 13 százalékkal, a hamburger 35 százalékkal drágult az egy évvel korábbihoz képest. A hátizsákok esetében 17 százalékos áremelkedés ment végbe, így 9 ezer forint fölé ment az átlagár. A felsorolt kiadások mellett további egyszeri tételek növelhetik az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadásokat, például egy, a tanuláshoz használt számítógép vagy táblagép beszerzése, amely akár több 100 ezer forintos összeg lehet.

Mire érdemes még figyelni?

A gyerekeket iskolakezdésre felkészítő szülőknek számolniuk kell többek között a sportoláshoz szükséges felszerelések – sportcipő, mez, tornazsák – valamint új ünneplő ruha beszerzésével, valamint az esetleges különórákhoz, szakkörökhöz szükséges kellékekkel is, legyen szó akár hangszerről, kottákról vagy éppen nyelvkönyvről.

A gyermekek iskolakezdési csomagjának összeállításakor számolni lehet azzal is, hogy egyes iskolákban egy közös osztálykészletet is össze kell rakni a tanévkezdésre, például zsírkrétákból, rajzlapokból. Emellett akadnak iskolák, ahol “rotációs elv” alapján rendszeresen van gyümölcsnap: minden gyerek az egész osztálynak visz gyümölcsöt, mondjuk almát, banánt vagy narancsot, amikor ő kerül sorra. Az inflációs adatok szerint a friss hazai és déli gyümölcsök ára júliusban 12 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Mivel az infláció az élet minden területét érinti, éppen ezért a szülőknek érdemes kalkulálniuk azzal is, hogy a befizetendő osztálypénz, az étkezések, a szükséges ruházat és sport felszerelés költsége is a tavalyinál magasabb lehet.

Ugyanez igaz a zsebpénzre: az áremelkedések miatt az előző évekhez képest nagyobb összegű zsebpénzt kell biztosítaniuk a gyerekeknek. Ez egyben egyébként apropót ad arra is, hogy a gyerekeket ösztönözzék a takarékoskodásra, például úgy, ha a havi “juttatásukból” a hó végén marad valamennyi, azt az összeget - ha belefér a családi büdzsébe - ki lehet egészíteni, esetleg megduplázni. Így a fiatalok érdekeltek lesznek a spórolásban.

Te mennyit szánsz a tanévkezdésre?

A nyári szünet közepén tartunk, sokan azonban már most készülnek az iskolakezdésre. Az elmúlt időszakban a pedagógushiány határozta meg az oktatásról szóló híreket, ami szintén aggodalommal töltheti el a szülőket. A Pénzcentrum kutatása alkalmat ad arra, hogy kiderüljön, hogyan készülnek a magyarok az iskolakezdésre, mennyit költenek rá, mit gondolnak az iskolai digitalizációról, mi a véleményük az oktatás és az iskolai étkeztetés minőségéről, hogy állnak a 9 órai iskolakezdés kérdéséhez.