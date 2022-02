Itt a friss egyetemi rangsor: magyar intézmény is bekerült a legjobbak közé

A Bee Breeders rangsor többéves összesített eredményei alapján világszinten az első ötven közé került a Műegyetem Építészmérnöki Kara - szúrta ki az Eduline

A Bee Breeders Architecture University Rankings a világ egyik vezető építészeti versenyszervezője, a Bee Breeders építészeti rangsora. A készítők az alapján rangsorolják az építészképzéseket kínáló egyetemeket, hogy hallgatóik hány szakmai versenyen vesznek részt.

A rangsort 2019 óta adják ki, idén azonban az eddigi évek eredményét együttvéve állítottak fel egy "All Time Best" listát: a rangsor 41. helyét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerezte meg, amely ezzel az összes magyar egyetemet megelőzte - írja oldalán a BME. A legjobb 50 közé a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem is bekerült, a 43. helyen végezve. Összesítettben a 88., a magyar intézmények rangsorában pedig 3. helyen végzett a Pécsi Tudományegyetem, a 4. helyre (összesítettben pedig a 115. helyre) az Ybl Miklós Építéstudományi Kar került, amely korábban a Szent István Egyetemhez tartozott, 2020 óta azonban az Óbudai Egyetem része.

Az összesített rangsor élére a Southern California Institute of Architecture került, a második helyen az olasz Polytechnic University of Milan végzett, a harmadik helyet pedig a svéd Lund University mérnöki kara szerezte meg.