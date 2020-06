Lecsúszott Ciccolina: giganyugdíjat kap, mégis alig tud megélni

Fogyóban van Cicciolina megtakarítása, az Olaszországban élő egykori felnőttfilmes őszintén vallott arról, hogy az elmúlt hónapokban semmilyen egyéb bevétele nem volt a nyugdíján kívül, így aggódni kezdett.

Az Olaszországban élő Staller Ilonát, azaz Cicciolinát nem veti fel jelenleg a pénz. Ott február végén kezdődtek a korlátozások, azóta nagyon sok ember került bajba a pornósztár elmondása szerint. Az üzletek nagy részét bezárták, rengeteg embernek megszűnt a munkája, a hírek szerint körülbelül háromszázötvenen öngyilkosságot követtek el a kilátástalanság miatt - mondta Cicciolina a Blikk tudósítása szerint.

Az adókat fizetni kell továbbra, aki pedig nem tesz eleget a kötelezettségeinek, börtönbe megy. Nekem is fogyóban van a megtakarításom, persze, próbálok bevételhez jutni, de egyáltalán nem vet fel a pénz, így nekem sem könnyű. Ez az idegrendszeremre is hatással van, a múlt éjszaka sem aludtam szinte semmit, mert rémálmaim voltak



- mondta az egykori felnőttfilmes, aki könyvei és festményei árusításával próbálja átvészelni a mostani időszakot, sőt, cicákat is tenyészt.

Tizenöt cicával élek együtt, fajtatiszta tenyészetem van. Üzletben ezer euróért árusítják a fajtáját, de én olcsóbban adom őket. Most négy cica van eladó, 400-500 euró darabja. Gyönyörűek! Régóta hobbim a festészet is, szebbnél szebb képeket készítettem már, azokat is árusítom. De bízom benne, hogy előbb-utóbb minden újra a régi lesz

- fogalmazott Cicciolina. Az ingatlanjait is szeretné eladni, de most nincs rá vevő: elmondása szerint annyira leestek az árak, hogy maximum az értékének a feléért lehetne kiárusítani a lakásokat.

Nem elég a giganyugdíj?

Korábbi sajtóértesülések szerint Cicciolina nyugdíja olasz parlamenti képviselőként csaknem 2 millió forint körülire tehető, azonban az egykori felnőttfilmes továbbra sem hagyta abba a munkát a nyugdíj mellett - írtuk korábban. Bár nem szűkölködik a magyar származású pornófilmcsillag, szeretne pénzt keresni, amíg csak teheti - mondta el akkor.

Magyarországon a Magyar Államkincstár 2019. júliusi adatai szerint 9 ember mondhatta el magáról összesen az országban, hogy 2 millió feletti nyugdíjat kap, és azoknak a száma, akiknek 1 és 2 millió forint közé esik a javi járandósága, csupán 23 fő. Tehát Cicciolina nyugdíja itthon eléggé ritkaságszámba megy, és a pornósztár a kis létszámú luxusnyugdíjasok táborát erősítené.

Így neked is összejöhet

A befektetési piacon pedig szép számmal megtalálhatóak olyan pénzügyi megoldások, amelyekkel nem kell lemondani a megtakarításhoz való gyors hozzáférhetőségről, és az sem akadály, ha havonta csak kis összeg áll rendelkezésre megtakarítási célra. Ezekről a lehetőségekről azonban keveset tudnak az emberek.

Az egyes megtakarítási termékek ismertségét vizsgálva jól látszik, hogy a bankkapcsolattal rendelkező ügyfelek jelentős része nem ismeri jól a különböző befektetési formák sajátosságait. Az Öngondoskodási Index felmérésben megkérdezettek kétharmada legfeljebb hallomásból ismeri az állampapírt, 60 százalékuk van így a betétszámlával, és közel ennyien a takarékszámla és a megtakarítási számla fogalmaival. A részvényekről pedig a lakosság mindössze 6 százalékának van csak mélyebb tudása saját bevallása szerint.

A hosszú távú megtakarítások mértéke évről évre csökken, az időskori megélhetést a legfrissebb adatok szerint inkább az államra bíznák a megkérdezettek, ennek megfelelően 86 százalékuk nem tud spontán, név szerint említeni egyetlen nyugdíjcélú megtakarítási formát sem.

Akiknek fontos a gyors rendelkezésre állás, azoknak jó megoldást kínálnak a nyíltvégű értékpapír alapok befektetési jegyei. Ezek bármelyik forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Természetesen a haszon maximalizálása érdekében tanácsos az ajánlott befektetési időtávokat betartani, de ha a befektetési jegy tulajdonosa mégsem tenne így, akkor annak visszaváltásakor azonnal kézhez kapja a befektetési jegy ellenértékét, vagy kérheti az összeg folyószámlán való jóváírását.

Azok, akiknek a biztonság a legfontosabb, választhatják például az állampapírt, mint megtakarítási formát. Az állampapír megvásárlásával tulajdonképpen az államnak adunk kölcsön, előre meghatározott kamatra és előre meghatározott időre, amely három hónaptól akár húsz évig is terjedhet. A kifejezetten nyudíjcélú megtakarítások közül pedig jó választás lehet a Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ).

A kisösszegű, akár havi 5000 forintos megtakarításoknak pedig közép-, hosszútávon jó helye lehet Tartós Befektetési Számlán (TBSZ), ahonnan ráadásul 5 év után kamat-, árfolyamnyereség- és osztalékadó mentesen felszabadítható a félretett összeg.

Címlapkép: Getty Images