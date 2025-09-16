2025. szeptember 16. kedd Edit
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zöld blúzos, szemüveges idősebb nő ül az ablak előtt, fáradtan nézi a lakhatásért fizetendő számlák halmát, és tollal jegyzetel. Nehéz nyugdíjasnak lenni kis nyugdíjjal és fenntartani a jó életszínvonalat.
Nyugdíj

Kevés magyar idős tudja, hogy mesés nyugdíj járna neki: itt a matek, mennyi pénz ütheti a markukat

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 12:16

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen feltételekkel és milyen életkorban mehetnek nyugdíjba Ausztriában, pedig a magyar munkavállalók százezreit is érinti a kérdés.

Az Osztrákpénzügyek TikTok-oldal közérthetően összefoglalta, milyen nyugdíjformák léteznek, mennyi biztosítási idő szükséges, és kik jogosultak az özvegyi vagy árvasági ellátásokra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik legfontosabb nyugdíjforma az Invalidity pension, vagyis a munkaképtelenség esetén járó ellátás. Ehhez 27 éves korig mindössze 6 biztosítási hónap (Försicherungsmonate) szükséges, 50 éves korig pedig már 60 hónap. A jogosultság 15 éves kortól megszerezhető, ugyanakkor 27 éves kor betöltése után csak akkor jár, ha az érintett addigra teljesítette a hosszabb, 60 hónapos feltételt.

Az úgynevezett schwerarbeitspension azok számára elérhető, akik egészségileg megterhelő munkakörben dolgoznak. Ehhez 60 éves kortól 540 biztosítási hónap kell. A forzeitige Alterspension, vagyis előrehozott korkedvezményes nyugdíj 540 járulékkal fedezett hónap (Beitragsmonate) után igényelhető. Ez a férfiaknál 62 éves, nőknél 60 éves kortól lehetséges.

Ezzel szemben a koridorpension, azaz áthidaló nyugdíj 480 biztosítási hónap után, 62 éves kortól kérhető. Az Alterspension, vagyis az öregségi nyugdíj 180 biztosítási hónappal vehető igénybe, jellemzően 61 és 65 éves kor között – az érintett születési évétől függően. Egy átmeneti szabályozás szerint azonban legkésőbb 68 évesen mindenképp meg kell kezdeni az ellátást.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az osztrák rendszer sajátossága, hogy az özvegy, illetve a 27 év alatti gyermekek özvegyi (Witwen-) és árvasági (Waisen-) nyugdíjra is jogosultak lehetnek. Ennek összege a biztosított nyugdíjának 60, illetve 40 százaléka. Ha valaki fiatalon hal meg, az ellátást a munkaképtelenségi nyugdíj alapján számolják ki.

A nyugdíj feltételei bonyolultak, és számos tényezőtől – így a biztosítási időtől, a munkakör jellegétől vagy az életkortól – függnek. Éppen ezért minden esetben célszerű szakértőhöz fordulni, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés a nyugdíjigénylésnél.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #nyugdij #nyugdíjas #ausztria #biztosító #kor #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:34
12:16
12:03
11:30
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2025. szeptember 16.
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
2025. szeptember 15.
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
2 hete
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
1 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
5 napja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
2 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 12:03
Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 11:30
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 11:33
Fontos részleteket tudtunk meg a földekkel kapcsolatos szabályozásról