Kevés magyar idős tudja, hogy mesés nyugdíj járna neki: itt a matek, mennyi pénz ütheti a markukat

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen feltételekkel és milyen életkorban mehetnek nyugdíjba Ausztriában, pedig a magyar munkavállalók százezreit is érinti a kérdés.
Az Osztrákpénzügyek TikTok-oldal közérthetően összefoglalta, milyen nyugdíjformák léteznek, mennyi biztosítási idő szükséges, és kik jogosultak az özvegyi vagy árvasági ellátásokra.
Az egyik legfontosabb nyugdíjforma az Invalidity pension, vagyis a munkaképtelenség esetén járó ellátás. Ehhez 27 éves korig mindössze 6 biztosítási hónap (Försicherungsmonate) szükséges, 50 éves korig pedig már 60 hónap. A jogosultság 15 éves kortól megszerezhető, ugyanakkor 27 éves kor betöltése után csak akkor jár, ha az érintett addigra teljesítette a hosszabb, 60 hónapos feltételt.
Az úgynevezett schwerarbeitspension azok számára elérhető, akik egészségileg megterhelő munkakörben dolgoznak. Ehhez 60 éves kortól 540 biztosítási hónap kell. A forzeitige Alterspension, vagyis előrehozott korkedvezményes nyugdíj 540 járulékkal fedezett hónap (Beitragsmonate) után igényelhető. Ez a férfiaknál 62 éves, nőknél 60 éves kortól lehetséges.
Ezzel szemben a koridorpension, azaz áthidaló nyugdíj 480 biztosítási hónap után, 62 éves kortól kérhető. Az Alterspension, vagyis az öregségi nyugdíj 180 biztosítási hónappal vehető igénybe, jellemzően 61 és 65 éves kor között – az érintett születési évétől függően. Egy átmeneti szabályozás szerint azonban legkésőbb 68 évesen mindenképp meg kell kezdeni az ellátást.
Az osztrák rendszer sajátossága, hogy az özvegy, illetve a 27 év alatti gyermekek özvegyi (Witwen-) és árvasági (Waisen-) nyugdíjra is jogosultak lehetnek. Ennek összege a biztosított nyugdíjának 60, illetve 40 százaléka. Ha valaki fiatalon hal meg, az ellátást a munkaképtelenségi nyugdíj alapján számolják ki.
A nyugdíj feltételei bonyolultak, és számos tényezőtől – így a biztosítási időtől, a munkakör jellegétől vagy az életkortól – függnek. Éppen ezért minden esetben célszerű szakértőhöz fordulni, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés a nyugdíjigénylésnél.
