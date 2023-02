Előnyugdíj 2023: mik az előnyugdíj feltételei 2023-ban, milyen nyugdíjkedvezménnyel élhetünk?

Magyarok ezreit foglalkoztatja minden évben a kérdés: tényleg kötelező kivárni a nyugdíjkorhatár betöltését, vagy korábban is nyugdíjba vonulhatunk? Az előnyugdíj kérdésére egyaránt szolgálhatunk megnyugtató és negatív válaszokkal is – nézzük, az előnyugdíj hány éves kortól igényelhető, mennyi az előnyugdíj összege és mik az előnyugdíj feltételei 2023 évében?

Mikor törölték el az előnyugdíj lehetőségét?

Maga a klasszikus értelemben vett „előnyugdíj”, hivatalos megnevezéssel az „előrehozott öregségi nyugdíj” 2011.12.31-től sajnos már nem igényelhető a korosodó dolgozók számára (az előnyugdíj eltörléséről a 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezik, bővebb információkért keressük az akkoriban hatályos jogszabályokat). Az előnyugdíj törvénymódosítás értelmében az előnyugdíj 2023 évében (egyébként 2012-től) nem igényelhető azok számára sem, akik a korábbi jogszabályok szerint az előnyugdíj igénylés jogosultjai lettek volna.

Hogy miért volt szükség az előnyugdíj eltörlésére, arra egyszerű választ adnunk: a kormány a fogyó népesség terhe mellett folyamatosan arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa a dolgozó korosztályt az eltartott korosztállyal, azonban ehhez hozzátartoznak az olyan szigorú intézkedések is, mint a nyugdíjkorhatár emelése és az előnyugdíj eltörlése is – ennek értelmében az előnyugdíj 60 évesen sem igényelhető már.

Mit érdemes tudni az előnyugdíjról?

Az előnyugdíj feltételei 2023 évében már nem érvényesek, azonban alig több, mint egy évtizeddel ez előtt magyar dolgozók tízezrei voltak rá jogosultak – egész pontosan azok, akik 2012. január 1-ig betöltötték a szükséges nyugdíjkorhatárt és rendelkeztek a megfelelő mennyiségű szolgálati idővel – ebbe beleértendő a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj is. Az előnyugdíj nőknek is rendelkezésükre állt, amennyiben 1953-ban születtek, betöltötték 59. életévüket, illetve legalább 37 évnyi szolgálati időt letöltöttek, de járt az előnyugdíj a balettművészi életjáradékban, bányásznyugdíjban és művésznyugdíjban részesülő személyeknek is.

Az előnyugdíj kapcsán gyakori kérdés, hogy az előnyugdíj hány éves kortól járt az igénylőknek, illetve, hogy mennyi az előnyugdíj összege. Nos, általánosságban elmondhatjuk az előnyugdíj régi szabályairól, hogy az előnyugdíj 60 évesen járt férfiaknak, nőknek egyaránt, emellett az előnyugdíj összege nem különbözött a sima öregségi nyugdíj összegétől sem.

Előnyugdíj 2023: milyen kedvezményes nyugdíjlehetőségek vannak?

Habár az előnyugdíj 60 évesen, mint általános öregségi nyugdíjazási lehetőség már nem elérhető, még mindig vannak bizonyos nyugdíjkedvezmények. Jelenleg a nyugdíjba vonulás feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár 2023 évi szintjének betöltése, illetve a legalább 20 évnyi szolgálati idő teljesítése, vagyis minimum ennyi időt kell munkával eltöltenünk az életünkből ahhoz, hogy nyugdíjhoz jussunk.

Habár a nyugdíjkorhatár betöltése még mindig fontos feltétel a nyugdíjazás szempontjából, bárki dönthet úgy, hogy későbbre halasztja a nyugdíjba vonulást, sőt, az a magyar nyugdíjas, aki képes rá és szeretne, a havi rendszerességű nyugdíj folyósítása mellett járulékfizetési kötelezettségtől mentesen tovább dolgozhat, keresetéből csak 15% szja-t vonnak le. A nyugdíjkorhatárt betöltött dolgozóknak öregségi résznyugdíj is állhat a rendelkezésükre, amennyiben legalább 15 évnyi szolgálati idővel rendelkeznek.

Szintén nem előnyugdíj, azonban jelentős előny a nők nyugdíjba vonulási kedvezménye: nyugdíjba vonulhatnak a nők legalább 40 évnyi jogosító idő megszerzése esetén is - ebből 32 évnek kell munkával eltöltött időnek lenni, és 8 év gyermekneveléssel eltöltött idő is szolgálati időnek minősül, a gyermekek számától függetlenül. Szintén „előnyugdíj”, hogy az a személy, aki legalább 5 gyermeket nevelt fel, 1 évvel kevesebb szolgálati időt kell, hogy teljesítsen, 5 gyermek fölött pedig minden gyereke után kap 1 év szolgálati idő kedvezményt.

A nyugdíjkorhatár követelményei között a szolgálati idő nőknél akkor csökkenthető 30 évre, ha gyermeküket otthon nevelik (GYOD megállapítása), vagy ha valaki súlyosan fogyatékos gyermeket nevelt fel (ápolási díj megállapítása), illetve akkor, ha 1998. január 1. előtt ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szereztek. Az előnyugdíj 60 évesen járt régebben, azonban 2023 évében a nyugdíjkorhatár betöltéséhez már 65 évesnek kell lennünk (egyébként 2023-ban nem történt nyugdíjkorhatár emelés).

Mennyi a nyugdíjkorhatár 2023-ban?

