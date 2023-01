Ápolási díj 2023: mutatjuk, mennyi az ápolási díj összege 2023 évében, mikor jön az ápolási díj!

Az ápolási díj nevű, szociális alapú egészségügyi juttatás magyar családok ezreinek könnyíti meg az életét, hiszen az ápolást végző hozzátartozó sokszor saját munkája rovására nyújt segítséget a rászorulónak. Nézzük, mennyit emelkedik az ápolási díj 2023 januárjától: mennyi lesz az ápolási díj összege, mikorra várható az ápolási díj utalása 2023-ban, ápolási díj mikor utalják, mikor erkezik szamlara az ápolási díj, avagy mikor írják jóvá az ápolási díjat a bankszámlánkon?

Mi az ápolási díj?

Az ápolási díj egy egyészségügyi alapú szociális juttatás, amelyet az otthonában tartós gondozásra szoruló, súlyos betegségben szenvedő vagy fogyatékkal élő személy egy hozzátartozója vehet igénybe – értelemszerűen az a személy, aki az ápolást végzi. Az ápolási díj összege 2023-ban is kimondottan a tartósan beteg nagykorú személyek, illetve életkori megkötés nélkül a súlyos fogyatékkal élő vagy tartós gondozásra szoruló személyek után kerül folyósításra. Az ápolási díjat nem lehet GYOD-dal, azaz a gyermekek otthongondozási díjával együtt, ugyanannak a személynek felvenni. Az ápolási díj folyósítása szempontjából 3 kategóriát különböztetünk meg az ápolt személy állapotának súlyosságától függően (alapösszegű ápolási díj, emelt összegű ápolási díj és kiemelt összegű ápolási díj).

Ki jogosult az ápolási díj felvételére?

Az ápolási díj jogosultja a tartósan beteg/fogyatékkal élő ápolt személyt gondozó nagykorú hozzátartozó, amennyiben a rászorulót otthon ápolja. Az ápolási díj 2023 évi szabályai szerint a hozzátartozók körébe soroljuk az ápolásra szoruló személy házastársát, élettársát, egyeneságbeli rokonait (szülő, gyermek, unoka stb.), illetve azok házastársát, örökbefogadott és nevelt gyermekeit (ugyanígy a nevelőszülőt, mostohaszülőt, örökbefogadó szülőt és testvért is). Az ápolási díj szempontjából a hozzátartozók körébe soroljuk továbbá a gondozott személy házastársának egyeneságbeli rokonait, testvéreit és a gondozott testvérének a házastársát is.

Mennyi az ápolási díj összege 2023 évében?

A minimumbérek emelésével egyetemben bizonyos juttatások összege is emelkedik: 2023-tól a minimálbér összege 16%-os emelésen megy keresztül (bruttó 232.000 Ft/hó), a garantált bérminimum összegét pedig 14%-kal emelik meg (bruttó 296.400 Ft/hó). A GYOD (a bruttó minimálbér 100%-a után jár) és az ápolási díj összege is emelkedik.

Az ápolási díj összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben került rögzítésre: ennek értelmében a 2023 ápolási díj alapösszege bruttó 45.665 Ft/hó, amiből a GYOD-hoz hasonlóan 10% nyugdíjjárulékot vonnak le (kivéve saját jogú nyugdíjasoknál).

Mennyi az ápolási díj alapösszege?

Az ápolási díj alapesetben olyan személyek ápolására jár, akik 18. életévüket már betöltötték és tartósan betegek, vagy életkori megkötés nélkül súlyos fogyatékosságban szenvednek, tartós gondozásra szorulnak.

Az ápolási díj 2023 alapösszege bruttó 45.665 Ft/hó.

Mennyi az emelt összegű ápolási díj?

Az emelt összegű ápolási díj az alapösszeg 150%-a, olyan személyek otthoni gondozására jár, akik egészségügyi szakértői szakvélemény alapján fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személyeknek minősülnek.

Az emeltösszegű ápolási díj összege 2023 évétől bruttó 68.500 Ft/hó.

Mennyi a kiemelt összegű ápolási díj?

A kiemelt összegű ápolási díj 2023 évében is olyan személyeknek az otthoni gondozására jár, akik az „E” minősítési kategóriába tartoznak, vagy aki után magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítanak. Az ápolási díj kiemelt összege az alapösszegű ápolási díj 180%-a.

A kiemelt összegű ápolási díj 2023 évében bruttó 82.200 Ft/hó.

Az ápolási díj igénylése

Az ápolási díj igényléséhez ki kell töltenünk a „Kérelem az ápolási díj megállapításra” c. dokumentumot - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének, megállapításának és folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon; ehhez szükségesek a személyi- és lakcímadatok. Amennyiben az ápolt személy oktatási, nevelési, illetve nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, csatolni kell az intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását.

A kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A kérelem önmagában nem elég, háziorvosi igazolást is kell csatolnunk hozzá, amely kimondja, hogy az adott személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, szakvélemény szerint állandó és tartós gondozásra szorul. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy esetében a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján döntenek.

Ápolási díj 2023 mikor utalják?

Az ápolási díj utalása a Magyar Államkincstár részéről várható, a GYOD-dal, az időskorúak járadékával és egyéb szociális támogatások utalásával egyetemben. Az ápolási díj folyósítása utólag történik, azaz a tárgyhónapot követő hónap elején, rendszerint minden hónap 5-éig. Amennyiben az ápolási díj összege 2023-ban nem a teljes hónapra jár, akkor az ápolási díjösszege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

Mikor jön az ápolási díj a számlára?

Az ápolási díj utalása és az ápolási díj jóváírása között 1 munkanap telik el – ugyanez igaz minden egyéb szociális juttatásra, például a családi pótlék 2023 évi utalására vagy a nyugdíjra is. Így, hogy tudjuk, az ápolási díj mikor utalják, avagy mikor jön az ápolási díj, és azt is tudjuk, mennyi időt vesz igénybe a 2023 ápolási díj jóváírása, már nyugodtan tervezhetünk ezzel az összeggel is havi költségvetésünkben.